24 января в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 50 баллов за 22 встречи при разнице мячей 40:14.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, одержав гостевую победу над «Интером» в Лиге чемпионов — 3:1.

До того команда разошлась миром с «Ноттингем Форест» (0:0) в АПЛ и обыграла «Челси» (3:2) в Кубке лиги.

Не сыграют: травмированы — Калафьори, Даумэн, Хинкапи.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Канониры» в текущем сезоне идут к первому за 22 года чемпионству уверенно, но при меньшем количестве собственных ошибок мог иметь более комфортное преимущество.

Безусловно, команда Микеля Артеты способна выиграть как АПЛ, так и другие турниры, в которых принимает участие.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» находятся на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 баллов после 22-го тура при разнице мячей 38:32.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в рамках АПЛ «Манчестер Сити» (2:0).

До того команда проиграла «Брайтону» (1:2) в Кубке Англии и разошлась миром с «Бернли» (1:1) в АПЛ.

Не сыграют: травмирован — де Лигт.

Состояние команды: команда под руководством Майкла Каррика стартовала бодро — был бит «Манчестер Сити» после четырехамтчевой безвыигрышной серии.

Нет сомнений, что «освобожденная» от кубковых соревнований команда будет до последних туров бороться за попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Прогноз Олега Пирожкова

Комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru оценил шансы команд в центральном матче 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

Для меня «Арсенал» однозначный фаворит. После двух нулевых ничьих в чемпионате убедительно обыграли на выезде «Интер» (1:3). Команда уверенно движется к заслуженному чемпионству. «Канониры» сегодня воплощают все лучшее, что есть в современном футболе — баланс, компактность, агрессивная игра, пусть несколько прагматичная, но без ущерба зрелищу. Дома переигрывали абсолютно всех соперников и в национальном чемпионате, и в Лиге чемпионов. Артета пример того, как человек использовал кредит доверия на полную катушку и продолжает отдавать его с большими процентами. «Манчестер Юнайтед» сыграл выше ожиданий в дерби с «Сити» (2:0). Результат на зависть любому тренеру, который так начал в такой команде в таком матче. Но эффект свежести восприятия Кэррика с обеих сторон пройдет. Начнутся будни, боюсь что уже начались. Очень тяжелая работа с этим составом предстоит. Относительно высокое на сегодня 5-е место — следствие нестабильности конкурентов. По качеству игры, переходу от атаки к обороне, надежности большие проблемы. Центр поля проседал в важных матчах. Вновь не вижу «МЮ» в Лиге чемпионов в следующем сезоне. И эта встреча еще раз подчеркнет все изъяны. «Арсенал» из 34 официальных матчей этого сезона проиграл всего два, причем один еще в августе. Практически всегда забивает именно столько, сколько нужно для победы. Здесь будет даже увереннее — 2:0. ОЛег Пирожков

Статистика для ставок

«Ман Юнайтед» не проигрывал в последних пяти встречах АПЛ

«Арсенал» не проигрывал в 12 последних матчах во всех турнирах

Последний матч между командами завершился победой «МЮ» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в скромные 5.80.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.09 и 1.68.

Прогноз: Матчи между обеими командами зачастую являются напряженными, которые не радуют обилием забитых мячей

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «канониры» одержат минимальную победу над «красными дьяволами»

Ставка: Победа «Арсенала» со счетом 1:0 за 7.20