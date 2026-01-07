В среду, 7 января, «Бёрнли» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
13' Г-ООООООООО-Л! «Бёрнли» — 1:0! Эйден Хевен (автогол)! Ханнибал Межбри прорвался по левой бровке и сильно прострелил в штрафную, мяч попал в ногу Эйдену Хевену и влетел в ворота.
11' Мартин Дубравка («Бёрнли») помог своим партнерам начать новую атаку, отдав дальний пас в центр поля.
09' Патрик Доргу («Манчестер Юнайтед») получил классную передачу тот партнера на линии штрафной, но неудачно прокинул мяч и потерял его.
07' Карлос Каземиро («Манчестер Юнайтед») принял мяч в метрах 30-ти от ворот соперника и пробил сильно, но неточно.
05' Лукас Пирес («Бёрнли») навесил на дальнюю штангу, но там не было ни одного игрока хозяев.
04' Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед») дальним ударом ввел мяч в игру после штрафного на своей половине поля.
02' Хозяева с первых секунд взяли мяч под свой контроль и перешли в первую позиционную атаку.
01' Раздается свисток арбитра! Матч «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» начался! Счет 0:0! Поехали…
До матча
23:13 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Терф Мур». Игра вот-вот начнется!
23:09 Сегодня в Бёрнли облачно и прохладно, во время матча температура будет около +1℃.
23:05 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.
23:00 Главным арбитром встречи назначен Стюарт Атвелл.
22:55 Сегодняшний матч пройдет в Бёрнлина стадионе «Терф Мур», который вмещает 22 546 зрителей.
22:45 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура чемпионата Англии по футболу «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.
Стартовые составы команд
«Бёрнли»: Дубравка Мартин, Лорент Джош, Эстев Максим, Хамфрис Башир, Уокер Кайл, Угочукву Лесли, Флорентину, Пирес Лукас, Эдвардс Маркус, Межбри Ханнибал, Броя Армандо.
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс Сенне, Далот Диогу, Хевен Эйден, Мартинес Лисандро, Шоу Люк, Угарте Мануэль, Каземиро Карлос, Доргу Патрик, Фернандеш Бруну, Кунья Матеус, Шешко Беньямин.
«Бёрнли»
«Бёрнли» в нынешнем сезоне играет не лучшим образом и является одним из претендентов на вылет из элитного дивизиона. В данный момент команда занимает только 19-е место в турнирной таблице и имеет на своем счету 12 очков. Отставание от безопасной зоны составляет 9 баллов.
На протяжении 11-ти туров «Бёрнли» не побеждает в английской Премьер-лиге. Последняя виктория датирована октябрем прошлого года, когда на выезде был обыгран «Вулверхэмптон» (3:2). В двух последних турах у «Бёрнли» были поражения от «Ньюкасла» (1:3) и «Брайтона» (0:2).
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» не может похвастаться стабильностью и часто теряет очки даже в матчах против аутсайдеров. Сейчас «красные» борются за место в еврокубковой зоне, отставая от нее на 1 балл. Всего на счету манчестерского клуба 31 набранное очко, а разница забитых и пропущенных мячей — 34:30.
В двух предыдущих турах «Манчестер Юнайтед» катал ничьи с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Лидсом» (1:1). Перед этим у «красных» была рабочая победа над «Ньюкаслом» (1:0). Как мы видим, стабильностью в этих результатах даже не пахнет, поэтому МЮ занимает сейчас только 7-ю строчку в таблице.
Личные встречи
Между собой соперники играют не только в рамках английской Премьер-лиги, но и в кубковых встречах. В этой паре доминирует «Манчестер Юнайтед», который выиграл шесть из восьми последних очных дуэлей и два матча свел вничью. Предыдущая встреча этих соперников состоялась в августе прошлого года. там МЮ дома выиграл со счетом 3:2.
