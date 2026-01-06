«Красные дьяволы» одержат первую победу в 2026-м году?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.97

7 января в 21-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бернли» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:15 мск.

«Бернли»

Турнирное положение: «Бернли» находится на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 баллов за 20 встреч при разнице мячей 20:39.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Брайтону» со счетом 0:2.

До того команда потерпела поражение от «Ньюкасла» (1:3) и разошлась миром с «Эвертоном» (0:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бернли» выглядит неубедительно — команда не выигрывает с конца октября.

Команда Скотта Паркера является главным претендентом на понижение в классе после многострадального «Вулверхэмптона» и вряд ли стоит ожидать от «бордовых» какого-то прорыва.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» находятся на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 балл после 20-ти туров при разнице мячей 34:30.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, разойдясь миром с «Лидсом» (1:1).

До того команда сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (1:2) и обыграла «Ньюкасл» (1:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ман Юнайтед» выступает намного лучше себя образца прошлого сезона, но команде Рубена Аморима явно не хватает стабильности.

«Красные дьяволы» на протяжении сезона показывают, что могут изрядно потрепать нервы более сильным командам, но тут же отдать очки аутсайдерм, что ставит под сомнением лигочемпионские амбиции команды Рубена Аморима.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» забивает в восьми своих последних поединках

«Бернли» не выигрывал в последних 11 матчах

Последний матч между командами завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.06.

Прогноз: Несмотря на свои проблемы, «Манчестер Юнайтед» выглядит явным фаворитом встречи и вряд ли гости согласятся на ничью.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 1.76.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Бернли» не сможет поразить ворота манкунианцев.

Ставка: Тотал «Бернли» меньше 0.5 за 2.57