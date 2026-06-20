Goal.com разбирает проблему, с которой столкнулся «Ливерпуль» в попытках подписать подрастающую звезду мирового футбола Яна Дьоманде.

Уход Мохаммеда Салаха по окончании сезона оставил «Ливерпуль» перед серьёзной проблемой, и Ян Дьоманде выглядит лучшим из возможных решений. К сожалению для «Красных», подписать юную сенсацию этим летом будет, вероятно, столь же трудно, как и защитникам Эквадора было угнаться за ним в Филадельфии в воскресенье.

В каком-то смысле блестящее выступление вингера в его дебютном матче на чемпионате мира стало положительным сигналом для мерсисайдцев, поскольку оно наглядно показало, почему в клубе считают, что он способен кардинально изменить атаку команды, которая испытывала такие серьёзные проблемы в прошлом сезоне.

Обратная сторона медали в том, что переговорные позиции «РБ Лейпциг» после впечатляющей игры игрока сборной Кот-д’Ивуара на главной футбольной сцене мира только укрепились. Астрономическая цена за трансфер теперь практически неизбежна — если это не было очевидно и раньше — и для «Ливерпуля» это становится проблемой по двум причинам.

Во-первых, клуб не находится в положении, позволяющем снова тратить такие суммы, как прошлым летом, когда было потрачено 450 млн фунтов на новичков — и без какого-либо значительного успеха. Более того, задолго до завершения сложного сезона без трофеев стало понятно, что «Красным» необходимо усиление не только на флангах атаки: как минимум ещё три позиции требовали внимания — центрхав, правый фулбек и центрбек.

Таким образом, существует вполне реальная вероятность того, что мерсисайдцы не смогут оправдать расходование большей части своего трансферного бюджета на одного игрока, что откроет путь для ПСЖ к пополнению своей впечатляющей коллекции вингеров мирового класса за счёт Дьоманде.

Однако даже с учётом колоссальной стоимости сделки возникает вопрос: может ли «Ливерпуль» позволить себе упустить возможность подписать потенциальную суперзвезду?

Дьоманде в матче против Эквадора на ЧМ-2026 globallookpress.com

Нет замены Диасу

«Красные», безусловно, ощутили последствия того, что прошлым летом не сумели найти замену Луису Диасу. Ожидалось, что на этой позиции продолжит прогрессировать Коди Гакпо, и на «Энфилде» считали, что Рио Нгумоха уже готов к выступлениям за первую команду. Также отмечалось, что новичок Флориан Вирц также способен действовать на фланге.

На противоположном краю атаки Салах только что провёл, возможно, величайший индивидуальный сезон для себя в АПЛ, поэтому на тот момент не было острой необходимости искать преемника для «Египетского короля» и его трона.

Почему не подписали Семеньо?

Однако, хотя Нгумоха оправдал возложенные на него ожидания (и, возможно, ему даже давали слишком мало игрового времени), Гакпо сводил всех с ума тем, что снова и снова делал одно и то же, ожидая другого результата. Салах поссорился с Арне Слотом, а Вирц зачастую выглядел потерянным независимо от того, на какой позиции играл, особенно в матчах АПЛ.

В итоге команда, которая забила 86 голов на пути к чемпионству в 2025 году, в минувшей кампании сумела отличиться лишь 63 раза. Это заставило многих болельщиков «Ливерпуля» недоумевать, почему клуб хотя бы не попытался подписать Антуана Семеньо в январе, вместо того чтобы позволить игроку сборной Ганы перейти в «Манчестер Сити» за относительно скромную сумму в 64 млн фунтов.

На самом деле Семеньо мог — и даже должен был — перебраться на «Энфилд» ещё прошлым летом, так как он обеспечил бы чрезвычайно полезную глубину состава на всех позициях в линии атаки. Вместо этого Слоту приходилось выпускать Федерико Кьезу — футболиста, которому он, судя по всему, не доверял, в надежде спасти матчи, ускользавшие из рук команды.

Это сработало лишь однажды — в стартовом поединке сезона — и больше не повторялось.

Федерико Кьеза globallookpress.com

Сначала Муньос, теперь Дьоманде?

В результате, несмотря на вполне правдоподобные разговоры о том, что Ираола ценит универсальность и трудолюбие Кьезы, итальянец почти наверняка последует за Салахом и этим летом покинет клуб. Особенно учитывая то, что «Ливерпуль» уже приобрёл Виктора Муньоса — быстроногого правого вингера, который способен играть также на противоположном фланге и в центре нападения.

Некоторые болельщики сразу же задались вопросом, что неожиданный трансфер Муньоса (неожиданный хотя бы потому, что «красные» сумели держать свой интерес к лидеру «Осасуны» в тайне практически до самого последнего момента) означает для преследования клубом Диоманде.

Однако испанец никогда не рассматривался как альтернатива ивуарийцу, что подтвердили новости от [инсайдера The Athletic] Дэвида Орнштейна в четверг вечером: мерсисайды обратились к «РБ Лейпциг» с предложением в 100 млн евро за Дьоманде.

Согласно другим сообщениям, это предложение уже было отклонено, поскольку немцы по-прежнему намерены сохранить свою главную звезду ещё как минимум на один сезон. Сообщается, что если «РБ Лейпциг» всё же неохотно согласится отпустить вингера этим летом, то только за сумму, превышающую 120 млн евро.

Посему возникает вопрос: действительно ли он стоит таких денег после всего лишь одного успешного сезона на высшем уровне?

Новый Дембеле?

Платить огромные деньги за столь молодого игрока, безусловно, очень рискованно. Некоторые подростки попросту не готовы выступать за клубы самого высокого уровня. Достаточно взглянуть на Усмана Дембеле.

Усман Дембеле в «Барселоне» globallookpress.com

Подобно Дьоманде, француз после своего прорывного сезона в Бундеслиге стал одним из самых востребованных вингеров с двумя рабочими ногами в мировом футболе. Однако, как сам Дембеле впоследствии признавал, он фактически потратил впустую пять из шести лет в «Барселоне», прежде чем наконец осознал, что требуется для игры на высочайшем уровне под руководством Луиса Энрике в ПСЖ.

Тем не менее, почти ничего не указывает на то, что ивуариец настолько же незрелый в профессиональном плане, каким был француз в его возрасте.

Учиться на ошибках

Проблемы Дьоманде с пунктуальностью стали поводом для беспокойства в первые месяцы его пребывания в «РБ Лейпциг». В октябре его даже не включили в состав на матч против «Боруссии» Дортмунд после того, как он опоздал на командное собрание. Однако это то, за что он сам до сих пор «злится на себя».

«Я сразу же извинился перед тренером и командой за эту ошибку, — недавно рассказал он. — Каждый игрок получает расписание и должен следить за тем, чтобы приходить вовремя».

После этого инцидента у тренера «Быков» Оле Вернера не возникло никаких проблем с игроком. Более того, специалист заявил, что больше всего ценит в нападающем его готовность работать на команду (то, к чему Дембеле пришёл лишь ближе к своему 25-летию).

«Он часто проходит соперников даже без каких-либо финтов, просто потому что обладает невероятной динамикой, но для меня ещё важнее то, что Ян очень хорошо действует в контрпрессинге. Всё дело в отношении к делу, и он это демонстрирует», — сказал немецкий тренер о вингере, который отметился 12 голами и восемью ассистами в сезоне Бундеслиги 2025/26.

Будет становиться только лучше

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ так же восхищён трудолюбием и характером Дьоманде.

«Он парень с настоящим командным духом, смеётся со всеми, прислушивается к каждому совету тренерского штаба и старается сделать всё как можно лучше, так, как ему говорят», — сказал экс-полузащитник «Нанта» после победы над Эквадором (1:0) в прошлые выходные.

Эмерс Фаэ globallookpress.com

«С таким человеком, как Ян, работать очень легко. Он невероятно талантлив и обладает всеми необходимыми качествами».

Действительно, невозможно было не впечатлиться объёмом работы, скоростью и мастерством, которые форвард продемонстрировал в Филадельфии. Даже Фаэ был поражён тем, насколько ярко 19-летний футболист проявил себя в своём дебютном матче на чемпионате мира.

«Что ещё я могу сказать? Я даже не могу подобрать слов. Он очень талантлив и при этом ещё совсем молод, так что будет только прогрессировать», — признался тренер «Слонов».

Именно поэтому «Ливерпуль», вероятно, чувствует, что медлить нельзя. У клуба есть и другие трансферные цели, включая оказавшегося не у дел в ПСЖ Брэдли Барколя, однако ясно, что Дьоманде занимает первое место в их списке желаемых приобретений, и ситуация, похоже, сводится к принципу «сейчас или никогда».

Учитывая стремительность его прогресса за последние два сезона — сначала во втором дивизионе Испании, а затем в Бундеслиге, — Фаэ, скорее всего, прав: ивуариец будет становиться только лучше, а это означает, что его стоимость продолжит расти. Более того, ещё одно выдающееся выступление против Германии в грядущий уик-энд действительно может добавить к его ценнику несколько миллионов.

Таким образом, Дьоманде стал проблемой не только для соперников, но и для «Красных», потому что если клуб хочет подписать идеального преемника Салаха, единственным возможным решением будет заплатить огромную девятизначную сумму, которую требует «РБ Лейпциг».