«Манчестер Сити» бросается в погоню за «Арсеналом»

В субботу, 6 декабря, «Манчестер Сити» примет на своем поле «Сандерленд» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

56' Двойная замена у гостей: покинули поле Вильсон Изидор и Бертран Траоре, вместо них в игру вступили Кемсдин Тальби и Брайан Бробби.

54' Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») выручил свою команду после опасного забросав штрафную.

52' Жереми Доку («Манчестер Сити») пробил с правой крученым в дальний угол и попал в штангу, Фил Фоден («Манчестер Сити») сыграл на добивании. но угодил в защитника.

50' Нико О'Райли («Манчестер Сити») пробил с 10-ти метров низом, но мяч пролетел рядом со штангой.

48' Энцо Ле Фе («Сандерленд») оказался в положении вне игры — свободный удар исполнит Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»).

46' Стартовала вторая половина матча «Манчестер Сити» — «Сандерленд».

Статистика матча 2 Удары в створ 1 6 Удары мимо 1 67 Владение мячом 33 3 Угловые удары 2 0 Офсайды 3 5 Фолы 7

45+4' Звучит свисток на перерыв! «Манчестер Сити» ведет 2:0! Отдыхаем 15 минут...

45+2' Жереми Доку («Манчестер Сити») прострелил слева, но мяч из своей штрафной вынес Омар Альдерете («Сандерленд»).

45+1' Лютсхарел Гертрейда («Сандерленд») неудачно принял мяч в своей штрафной и он улетел на угловой.

45' 3 минуты добавлено к первому тайму!

43' Райан Шерки («Манчестер Сити») навесил на линию вратарской — Робин Heac («Сандерленд») вышел и забрал мяч в руки.

42' Несмотря на то, что хозяева ведут в счете, они продолжают давить на соперника, проводя атаку за атакой.

40' Матеус Нунес («Манчестер Сити») делает выброс мяча с аута возле штрафной гостей. но навес от Нико Гонсалеcа («Манчестер Сити») так и не последовал.

37' Норди Мукиэле («Сандерленд») лежит на газоне, ему до сих пор оказывают помощь.

37' Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») грубо влетел в ноги Норди Мукиэле («Сандерленд») и увидел перед собой горчичник!

35' Г-ОООООООООО-Л! «Манчестер Сити» — 2:0! Йошко Гвардиол! Фил Фоден мягко навесил с углового, а Йошко Гвардиол вколотил мяч головой в сетку ворот!

33' Фил Фоден («Манчестер Сити») прорвался к лицевой линии и заработал угловой для своей команды.

31' Г-ОООООООООО-Л! «Манчестер Сити» — 1:0! Рубен Диаш! Диаш получил мяч метрах 2-ти от ворот и мощно пробил крученым в верхний угол!

30' «Манчестер Сити» тотально владеет мячом не выпуская соперника за центр поля.

29' Райан Шерки («Манчестер Сити») с левой ноги навесил в штрафную гостей, но там был только вратарь.

28' Неспеша от своих ворот разыгрывают футболисты «Сандерленда», а хозяева поля не идут в прессинг.

27' Робин Heac («Сандерленд») в прыжке поймал мяч в руки после очередного заброса в его вратарскую.

25' Рубен Диаш («Манчестер Сити») делал обостряющую передачу в район вратарской, но там был один Норди Мукиэле («Сандерленд»), который вынес мяч подальше от своих ворот.

23' Неудачным получился корнер в исполнении гостей — Фил Фоден («Манчестер Сити») едва не убежал в контратаку.

21' Вильсон Изидор («Сандерленд») получил классную передачу в центре поля пробежал к воротам и ударил — мяч рикошетом от защитника улетел на угловой.

19' Нико Гонсалеc («Манчестер Сити») рубанул по ногам Дэниэлу Балларду («Сандерленд») — это фол в атаке.

18' Нико О'Райли («Манчестер Сити») прострелил вдоль ворот с левого фланга, но мяч никто из партнеров не достал.

16' Энцо Ле Фе («Сандерленд») сместился с левой бровки к углу штрафной и пробил крученым в ближний угол — мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

15' Робин Heac («Сандерленд») через пас ввел мяч со свободного от ворот, но дальше партнерам не удалось развить атаку.

13' Райан Шерки («Манчестер Сити») поймал мяч на линии штрафной и ударил мимо ворот.

12' Райан Шерки («Манчестер Сити») сделал классную диагональ налево и побежал открываться в центре штрафной, но обратную передачу не получил.

10' Обводящим с угла штрафной пробил Бернарду Силва («Манчестер Сити») — мяч пролетел над крестовиной.

08' Фил Фоден («Манчестер Сити») попытался выйти на оперативный простор для удара, но его заблокировали.

06' Эрлинг Холанн Эрлинг («Манчестер Сити») получил перспективную передачу в штрафной, но арбитр зафиксировал положение вне игры.

04' Бернарду Силва («Манчестер Сити») сделал легкий навес на линию штрафной, но партнеры на эту передачу не откликнулись.

03' Хозяева поля с первых секунд взяли мяч под свой контроль и перешли в позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Манчестер Сити» — «Сандерленд» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

17:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Этихад». Игра вот-вот начнется!

17:55 Сегодня в Манчестере облачно, во время матча температура будет около +10℃.

17:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

17:45 Главным арбитром встречи назначен Эндрю Мэдли.

17:40 Сегодняшний матч пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», который вмещает 55 097 зрителей.

17:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Сандерленд». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Манчестер Сити»: Доннарумма Джанлуиджи, Нунес Матеус, Диаш Рубен, Гвардиол Йошко, О'Райли Нико, Гонсалеc Нико, Шерки Райан, Силва Бернарду, Фоден Фил, Доку Жереми, Холанн Эрлинг.

«Сандерленд»: Руфс Робин, Мукиэле Норди, Баллард Дэниэл, Альдерете Омар, Гертрейда Лютсхарел, Хьюм Трэй, Траоре Бертран, Джака Гранит, Садики Ноа, Ле Фе Энцо, Изидор Вильсон.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице и гонится за лидирующим «Арсеналом», отставание от которого исчисляется пятью баллами. «Горожане» демонстрируют завидную результативность и показывают неплохую разницу забитых и пропущенных мячей — 32:16. На их счету 28 набранных очков в предыдущих матчах.

«Сандерленд»

«Сандерленд» является крепким середняком лиги, который занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится на границе с еврокубковой зоной. В 4-ти проведенных матчах АПЛ команда набрала 23 очка, разница забитых и пропущенных мячей — 18:14.

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто и в английской Премьер-лиге и в Кубке Англии. Огромное преимущество на стороне «горожан». которые выиграли семь последних очных дуэлей у «Сандерленда». В предыдущем матче между ними «Манчестер Сити» выиграл в гостях со счетом 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00