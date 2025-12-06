В субботу, 6 декабря, «Манчестер Сити» примет на своем поле «Сандерленд» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры
20 сек.

56' Двойная замена у гостей: покинули поле Вильсон Изидор и Бертран Траоре, вместо них в игру вступили Кемсдин Тальби и Брайан Бробби.

54' Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») выручил свою команду после опасного забросав штрафную.

52' Жереми Доку («Манчестер Сити») пробил с правой крученым в дальний угол и попал в штангу, Фил Фоден («Манчестер Сити») сыграл на добивании. но угодил в защитника.

50' Нико О'Райли («Манчестер Сити») пробил с 10-ти метров низом, но мяч пролетел рядом со штангой.

48' Энцо Ле Фе («Сандерленд») оказался в положении вне игры — свободный удар исполнит Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»).

46' Стартовала вторая половина матча «Манчестер Сити» — «Сандерленд».

45+4' Звучит свисток на перерыв! «Манчестер Сити» ведет 2:0! Отдыхаем 15 минут...

45+2' Жереми Доку («Манчестер Сити») прострелил слева, но мяч из своей штрафной вынес Омар Альдерете («Сандерленд»).

45+1' Лютсхарел Гертрейда («Сандерленд») неудачно принял мяч в своей штрафной и он улетел на угловой.

45' 3 минуты добавлено к первому тайму!

43' Райан Шерки («Манчестер Сити») навесил на линию вратарской — Робин Heac («Сандерленд») вышел и забрал мяч в руки.

42' Несмотря на то, что хозяева ведут в счете, они продолжают давить на соперника, проводя атаку за атакой.

40' Матеус Нунес («Манчестер Сити») делает выброс мяча с аута возле штрафной гостей. но навес от Нико Гонсалеcа («Манчестер Сити») так и не последовал.

37' Норди Мукиэле («Сандерленд») лежит на газоне, ему до сих пор оказывают помощь.

37' Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») грубо влетел в ноги Норди Мукиэле («Сандерленд») и увидел перед собой горчичник!

35' Г-ОООООООООО-Л! «Манчестер Сити» — 2:0! Йошко Гвардиол! Фил Фоден мягко навесил с углового, а Йошко Гвардиол вколотил мяч головой в сетку ворот!

33' Фил Фоден («Манчестер Сити») прорвался к лицевой линии и заработал угловой для своей команды.

31' Г-ОООООООООО-Л! «Манчестер Сити» — 1:0! Рубен Диаш! Диаш получил мяч метрах 2-ти от ворот и мощно пробил крученым в верхний угол!

30' «Манчестер Сити» тотально владеет мячом не выпуская соперника за центр поля.

«Манчестер Сити» — «Сандерленд»
29' Райан Шерки («Манчестер Сити») с левой ноги навесил в штрафную гостей, но там был только вратарь.

28' Неспеша от своих ворот разыгрывают футболисты «Сандерленда», а хозяева поля не идут в прессинг.

27' Робин Heac («Сандерленд») в прыжке поймал мяч в руки после очередного заброса в его вратарскую.

25' Рубен Диаш («Манчестер Сити») делал обостряющую передачу в район вратарской, но там был один Норди Мукиэле («Сандерленд»), который вынес мяч подальше от своих ворот.

23' Неудачным получился корнер в исполнении гостей — Фил Фоден («Манчестер Сити») едва не убежал в контратаку.

21' Вильсон Изидор («Сандерленд») получил классную передачу в центре поля пробежал к воротам и ударил — мяч рикошетом от защитника улетел на угловой.

19' Нико Гонсалеc («Манчестер Сити») рубанул по ногам Дэниэлу Балларду («Сандерленд») — это фол в атаке.

18' Нико О'Райли («Манчестер Сити») прострелил вдоль ворот с левого фланга, но мяч никто из партнеров не достал.

16' Энцо Ле Фе («Сандерленд») сместился с левой бровки к углу штрафной и пробил крученым в ближний угол — мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

15' Робин Heac («Сандерленд») через пас ввел мяч со свободного от ворот, но дальше партнерам не удалось развить атаку.

«Манчестер Сити» — «Сандерленд»
13' Райан Шерки («Манчестер Сити») поймал мяч на линии штрафной и ударил мимо ворот.

12' Райан Шерки («Манчестер Сити») сделал классную диагональ налево и побежал открываться в центре штрафной, но обратную передачу не получил.

10' Обводящим с угла штрафной пробил Бернарду Силва («Манчестер Сити») — мяч пролетел над крестовиной.

08' Фил Фоден («Манчестер Сити») попытался выйти на оперативный простор для удара, но его заблокировали.

06' Эрлинг Холанн Эрлинг («Манчестер Сити») получил перспективную передачу в штрафной, но арбитр зафиксировал положение вне игры.

04' Бернарду Силва («Манчестер Сити») сделал легкий навес на линию штрафной, но партнеры на эту передачу не откликнулись.

03' Хозяева поля с первых секунд взяли мяч под свой контроль и перешли в позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Манчестер Сити» — «Сандерленд» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

17:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Этихад». Игра вот-вот начнется!

17:55 Сегодня в Манчестере облачно, во время матча температура будет около +10℃.

17:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

17:45 Главным арбитром встречи назначен Эндрю Мэдли.

17:40 Сегодняшний матч пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», который вмещает 55 097 зрителей.

17:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Сандерленд». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Манчестер Сити»: Доннарумма Джанлуиджи, Нунес Матеус, Диаш Рубен, Гвардиол Йошко, О'Райли Нико, Гонсалеc Нико, Шерки Райан, Силва Бернарду, Фоден Фил, Доку Жереми, Холанн Эрлинг.

«Сандерленд»: Руфс Робин, Мукиэле Норди, Баллард Дэниэл, Альдерете Омар, Гертрейда Лютсхарел, Хьюм Трэй, Траоре Бертран, Джака Гранит, Садики Ноа, Ле Фе Энцо, Изидор Вильсон.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице и гонится за лидирующим «Арсеналом», отставание от которого исчисляется пятью баллами.  «Горожане» демонстрируют завидную результативность и показывают неплохую разницу забитых и пропущенных мячей — 32:16.  На их счету 28 набранных очков в предыдущих матчах.

«Сандерленд»

«Сандерленд» является крепким середняком лиги, который занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится на границе с еврокубковой зоной.  В 4-ти проведенных матчах АПЛ команда набрала 23 очка, разница забитых и пропущенных мячей — 18:14.

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто и в английской Премьер-лиге и в Кубке Англии.  Огромное преимущество на стороне «горожан».  которые выиграли семь последних очных дуэлей у «Сандерленда».  В предыдущем матче между ними «Манчестер Сити» выиграл в гостях со счетом 2:0.

