прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

6 декабря в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Сандерленд». Начало игры — в 18:00 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» привычно бьются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Сити» на 5 пунктов отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Горожане» перестреляли «Фулхэм» (5:4).

До того команда нанесла поражение «Лидсу» (3:2). А вот поединок с «Байером» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Манчестер Сити» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Родри — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Горожане» нынче выглядят довольно прилично. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Манчестер Сити» традиционно удачно противостоит «Сандерленду». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Горожане» намерены подтянуться к лидеру турнирной таблицы.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Черные коты» в текущем сезоне выглядят достаточно симпатично. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Сандерленд» на 4 зачетных пункта отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сандерленд» не уступил «Ливерпулю» (1:1).

До того команда сумела переиграть «Борнмут» (3:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Фулхэма» (0:1).

При этом «Сандерленд» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черные коты» в последних поединках смотрелись довольно монолитно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Сандерленд» постарается побороться за выход в еврокубки. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

Команда уже 12 лет не может обыграть «Манчестер Сити». Да и в этой встрече она явно будет рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Черные коты» попытаются подтянуться к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

«Горожане» победили в 2 своих последних поединках

«Черные коты» в среднем пропускают аккурат гол за матч

«Сандерленд» не побеждал в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Горожане» явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости способны удивить, да и оборона «Манчестер Сити» не блещет сверхмонолитностью.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Манчестер Сити» — «Сандерленд» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.25 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Манчестер Сити» — «Сандерленд» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25