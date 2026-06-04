5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таиланд и Кувейт. Начало игры — в 15:30 мск.
Таиланд
Турнирное положение: Тайцы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 3 место в своей отборочной группе.
При этом Таиланд лишь по дополнительным показателям отстал от второй позиции. Команда отличилась 9 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Тайцы переиграли Туркменистан (2:1).
До того команда расправилась с Шри-Ланкой (4:0). А вот до того тайцы одолели еще и Сингапур (3:2).
В пяти своих последних матчах Таиланд добыл 5 побед. В этих поединках команда забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: Тайцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила 5 раз подряд.
Причем Таиланд исторически неудачно противостоит Кувейту. В последних пяти очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
Кувейт
Турнирное положение: Кувейтцы не квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Кувейт набрал всего 5 очков в 10 матчах. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Кувейтцы были биты ОАЭ (1:3).
До того команда уступила Иордании (1:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с крепкими египтянами (1:1).
При этом Кувейт в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Кувейтцы нынче выглядят бледновато. Команда уступила 2 раза подряд.
При этом Кувейт имеет крайне ненадёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала 2 гола за матч.
Команда не может победить 3 матча кряду. Плюс в этих поединках она пропустила в свои ворота 7 мячей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Таиланд в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.84.
Прогноз: Таиланд заметно прибавил в последнее время, да и оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Фора Таиланда -1.5 за 3.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.80.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Кувейт уступил дважды кряду
- Таиланд победил в 5 своих последних поединках
- Тайцы в 2 последних матчах пропустили всего один раз
- Кувейт не может победить уже 3 матча кряду
- Тайцы нынче поднаторели в плане игры и результатов