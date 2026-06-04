прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 3.35

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Таиланд и Кувейт. Начало игры — в 15:30 мск.

Таиланд

Турнирное положение: Тайцы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 3 место в своей отборочной группе.

При этом Таиланд лишь по дополнительным показателям отстал от второй позиции. Команда отличилась 9 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Тайцы переиграли Туркменистан (2:1).

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До того команда расправилась с Шри-Ланкой (4:0). А вот до того тайцы одолели еще и Сингапур (3:2).

В пяти своих последних матчах Таиланд добыл 5 побед. В этих поединках команда забила 17 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Тайцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила 5 раз подряд.

Причем Таиланд исторически неудачно противостоит Кувейту. В последних пяти очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Кувейт

Турнирное положение: Кувейтцы не квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Кувейт набрал всего 5 очков в 10 матчах. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Кувейтцы были биты ОАЭ (1:3).

До того команда уступила Иордании (1:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с крепкими египтянами (1:1).

При этом Кувейт в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Кувейтцы нынче выглядят бледновато. Команда уступила 2 раза подряд.

При этом Кувейт имеет крайне ненадёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала 2 гола за матч.

Команда не может победить 3 матча кряду. Плюс в этих поединках она пропустила в свои ворота 7 мячей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Таиланд в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.84.

Прогноз: Таиланд заметно прибавил в последнее время, да и оппонент крайне нестабилен.

3.35 Фора Таиланда -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч Таиланд — Кувейт принесёт прибыль 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Фора Таиланда -1.5 за 3.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.80 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч Таиланд — Кувейт позволит вывести на карту выигрыш 2800₽, общая выплата — 3800₽

Ставка: Ничья за 3.80.

Пять причин, почему ставка зайдет