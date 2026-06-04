5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Индонезия и Оман. Начало игры — в 16:00 мск.
Индонезия
Турнирное положение: Индонезийцы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 3 место в своей отборочной группе.
При этом Индонезия на 4 очка отстала от второй позиции. Команда отличилась 2 забитыми мячами в 2 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Индонезийцы уступили Болгарии (0:1).
До того команда расправилась с Сент-Китс и Невисом (4:0). А вот до того индонезийцы проиграли Ираку (0:1).
В пяти своих последних матчах Индонезия добыла одну победу. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: Индонезийцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда побеждает по большим праздникам.
Причем Индонезия исторически неудачно противостоит Оману. В четырёх очных поединках команда уступила 3 раза при одной ничьей.
Оман
Турнирное положение: Оманцы не квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Оман набрал всего одно очко в двух матчах. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Оманцы одолели Коморские острова (2:1).
До того команда не уступила Марокко (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от Саудовской Аравии (1:2).
При этом Оман в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Оманцы нынче выглядят относительно выгодно. Команда не уступила 2 раза подряд.
При этом Оман имеет не особенно надёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала гол за матч.
Команда переиграла индонезийцев в двух последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции оманцы явно будут действовать агрессивно в атаке.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Индонезия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 3.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.82.
Прогноз: Оман способен прибавить в плане реализации, да и оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа Омана за 3.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.36.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Оман не уступил дважды кряду
- Индонезия уступила Оману в двух последних очных поединках
- Индонезийцы еще ни разу не обыгрывали Оман
- Оман пропустил всего один раз в двух последних матчах
- Индонезийцы крайне нестабильны в плане результатов