прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 3.11

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Индонезия и Оман. Начало игры — в 16:00 мск.

Индонезия

Турнирное положение: Индонезийцы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 3 место в своей отборочной группе.

При этом Индонезия на 4 очка отстала от второй позиции. Команда отличилась 2 забитыми мячами в 2 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Индонезийцы уступили Болгарии (0:1).

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До того команда расправилась с Сент-Китс и Невисом (4:0). А вот до того индонезийцы проиграли Ираку (0:1).

В пяти своих последних матчах Индонезия добыла одну победу. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Индонезийцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда побеждает по большим праздникам.

Причем Индонезия исторически неудачно противостоит Оману. В четырёх очных поединках команда уступила 3 раза при одной ничьей.

Оман

Турнирное положение: Оманцы не квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Оман набрал всего одно очко в двух матчах. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Оманцы одолели Коморские острова (2:1).

До того команда не уступила Марокко (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от Саудовской Аравии (1:2).

При этом Оман в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Оманцы нынче выглядят относительно выгодно. Команда не уступила 2 раза подряд.

При этом Оман имеет не особенно надёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала гол за матч.

Команда переиграла индонезийцев в двух последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции оманцы явно будут действовать агрессивно в атаке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Индонезия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 3.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.82.

Прогноз: Оман способен прибавить в плане реализации, да и оппонент крайне нестабилен.

3.11 Победа Омана Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.11 на матч Индонезия — Оман позволит вывести на карту выигрыш 2110₽, общая выплата — 3110₽

Ставка: Победа Омана за 3.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.36 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.36 на матч Индонезия — Оман позволит вывести на карту выигрыш 2360₽, общая выплата — 3360₽

Ставка: Ничья за 3.36.

Пять причин, почему ставка зайдет