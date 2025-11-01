В субботу, 1 ноября, «Ливерпуль» на своем поле примет «Астон Виллу» в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги. Команды занимают соседние позиции в середине турнирной таблицы, но находятся в абсолютно разной функциональной форме. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:48 До стартового свистка остается 12 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Сегодняшний матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», который вмещает 61 276 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Астон Виллой». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Мамардашвили Георгий, Брэдли Конор, Конате Ибраима, Ван Дейк Виргил, Робертсон Эндрю, Гравенберх Райан, Мак Аллистер Алексис, Салах Мохамед, Собослаи Доминик, Гакпо Коди, Экитике Уго.

«Астон Вилла»: Мартинес Эмилиано, Кэш Мэтти, Конса Эзри, Торрес Пау, Динь Люка, Камара Бубакар, Онана Амаду, Гессан Эванн, Роджерс Морган, Макгинн Джон, Уоткинс Олли.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» неплохо начал нынешний сезон и даже в какое-то время возглавлял турнирную таблицу английской Премьер-лиги, но в последний месяц команда попала в ужасную функциональную яму. В семи последних матчах во всех турнирах «красные» проиграли шесть.

В четырех подряд турах АПЛ «Ливерпуль» капитулировал. Плюс к этому команда проиграла «Галатасараю» в Лиге чемпионов (0:1) и вылетела с Кубка английской лиги, уступив на свое поле «Кристал Пэлас» со счетом 0:3.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» — крепкий середняк чемпионата Англии, который мечтает зацепиться за еврокубковую зону. После неудачного старта в АПЛ, команда набрала обороты и сумела подняться со дна турнирной таблицы на 11-ю строчк. Произошло это благодаря 6-матчевой беспроигрышной серии.

В последних четырех турах АПЛ «Астон Вилла» победила: «Фулхэм» (3:1), «Бёрнли» (2:1), «Тоттенхэм» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1). Невероятные результаты против сильных команд сильно подняли боевой дух команды и теперь она готова к любым свершениям.

Личные встречи

На протяжении последних пяти лет «Ливерпуль» не проигрывает «Астон Вилле» показывая уверенную игру и на выезде, и дома. Предыдущая их очная дуэль прошла в феврале нынешнего года и завершилась результативной ничьей (2:2).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.65