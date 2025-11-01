прогноз на матч АПЛ, ставка за 3.65

«Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой» в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 1 ноября и начнется в 23:00 по мск.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» занимают лишь 7-е место в таблице АПЛ после 9-и туров, набрав 15 очков. «Ливерпуль» отстает от зоны Лиги чемпионов на 2 балла.

На своем поле команда уже успела потерять очки, располагаясь по этому показателю на 8-й строчке. «Ливерпуль» набрал 9 баллов из 12-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом поединке Кубка английской лиги команда крупно уступила «Кристал Пэлас» со счетом 0:3. До этого «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3) в АПЛ.

У «мерсисайдцев» продолжается серия поражений в чемпионате Англии, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Ливерпуль» пропустил 9 голов при 5-и забитых.

Не сыграют: Алиссон, Байчетич, Чэмберс, Фримпонг, Исак, Джонс, Леони, Скэнлон (у всех — травмы) и Налло (красная карточка).

Состояние команды: Очевидно, что «Ливерпуль» находится в яме, из которой необходимо срочно выбираться. Большое количество травмированных игроков не дает возможности тренерскому штабу ротировать состав.

К тому же, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не такой супер-результативный, как в прошлом сезоне. В 9-и матча в АПЛ у египтянина 3 гола и 2 голевые передачи.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Львы» располагаются на 8-й позиции в таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков за 9 туров. «Астон Вилла» отстает от 5-й строчки на 1 балл.

В гостях команда играет не очень здорово, набрав всего 5 очков из 12-и возможных. По этому показателю «Астон Вилла» занимает 8-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «львы» обыграли «Манчестер Сити» со счетом 1:0, забив победный гол уже на 19-й минуте. Матчем ранее «Астон Вилла» неожиданно уступила «Гоу Эхед Иглс» (1:2) в Лиге Европы.

У команды продолжается победная серия в рамках АПЛ, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Астон Вилла» обыгрывала «Тоттенхэм» (2:1). «Бернли» (2:1) и «Фулхэм» (3:1).

Не сыграют: Буэндия, Гарсия и Тилеманс (у всех — травмы).

Состояние команды: «Астон Вилла» продолжает свою погоню за местом в зоне еврокубков, даже несмотря на не очень удачный старт. Сейчас команда стремительными темпами набирает обороты.

В последних 5-и очных встречах «львы» трижды играли вничью с «Ливерпулем». Сможет ли «Астон Вилла» на сей раз доставить проблемы «мерсисайдцам»? Гости вполне могут воспользоваться провальным периодом соперника.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» проиграл 4 последних матча в АПЛ

«Астон Вилла», напротив, выиграла 4 последних встречи в чемпионате Англии

В последних 5-и очных встречах команды трижды играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.63, победа «Астон Виллы» — 5.00, ничья — за 4.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.35 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Астон Вилла» воспользуется неудачным отрезком соперника и точно не проиграет.

Ставка: Победа «Астон Виллы» с форой (0) за 3.65.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно. К тому же, гости взломают оборону «Ливерпуля» даже в гостях.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.85.