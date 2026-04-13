На «Олд Траффорд» возвращается одно из самых принципиальных противостояний Англии. «Манчестер Юнайтед» ведёт борьбу за место в Лиге чемпионов, а «Лидс» — за выживание, что добавляет матчу дополнительной важности. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

10' Фернандеш неточно вырезал передачу на Шешко, защитник перехватил мяч.

08' Богл грубовато сыграл против Каземиро в прессинге, карточку пока что не даёт арбитр.

07' Ламменс чуть не заигрался в своей штрафной, едва успел выбить мяч и избежать привоза.

05' ГООООООООЛ! «Лидс» открывает счёт! Богл навесил в штрафную, Йоро неудачно скинул головой, а Окафор в касание отправил мяч в сетку. 0:1, вот это старт гостей!

03' Гудмундссон прострелил вдоль ворот, Калверт-Льюин в подкате замыкал передачу, но Ламменс спас «МЮ» от гола!

01' «Манчестер» начал с центра, поехали!

Статистика матча 0 Удары в створ 2 45 Владение мячом 55 1 Фолы 0

До матча

22:00 Слегка прохладно сегодня в Манчестере, около 8 градусов, зато дождя на «Олд Траффорд» нет.

21:45 Стартовые составы:

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Мазрауи, Йоро, Мартинес, Шоу, Каземиро, Угарте, Амад, Фернандеш, Кунья, Шешко.

«Лидс»: Дарлоу, Стрёйк, Бийол, Джастин, Богл, Ампаду, Танака, Гудмундссон, Эронсон, Окафор, Калверт-Льюин.

21:30 Обслуживать матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» будет английская бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогут ассистенты Ричард Уэст и Скотт Леджер. За систему VAR отвечает Джон Брукс, ассистент VAR — Дэниел Робатан. Роль четвёртого арбитра исполнит Адам Херцег.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Майкла Каррика подходит к игре после затяжной паузы — почти три с половиной недели без официальных матчей. Такой перерыв может сыграть в обе стороны, но в целом форма у манкунианцев остаётся стабильной: с зимы они набрали хороший ход и закрепились в верхней части таблицы.

«Юнайтед» уверенно чувствует себя дома. При Каррике команда регулярно берёт очки на «Олд Траффорд» и практически не допускает срывов в матчах с соперниками из нижней части таблицы. При этом концовка сезона для клуба — это не только борьба за результат, но и оценка работы тренерского штаба.

Есть кадровые нюансы в обороне: не сыграет дисквалифицированный Гарри Магуайр, под вопросом участие Маттейса де Лигта, но возвращение Лисандро Мартинеса должно частично компенсировать потери. В атаке всё традиционно строится вокруг Бруну Фернандеша, который остаётся ключевой фигурой.

«Лидс»

«Лидс» ведёт тяжёлую борьбу за сохранение места в Премьер-лиге. Команда Даниэля Фарке регулярно цепляется за очки, но побед не хватает, а серия без выигрышей затягивается. Особенно заметна проблема в атаке — в последних матчах «Лидс» испытывает серьёзные сложности с реализацией.

При этом команда остаётся неудобным соперником. На выезде «Лидс» часто играет на результат, много матчей заканчивает вничью и умеет сушить игру, если того требует ситуация. Параллельно клуб дошёл до полуфинала Кубка Англии, что добавляет уверенности, но и отнимает силы.

Состав также не оптимален: есть потери из-за травм, под вопросом участие нескольких игроков основы. В такой ситуации ставка, скорее всего, будет сделана на дисциплину, компактность и быстрые переходы.

