прогноз на АПЛ, ставка за 2.65

13 апреля в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Лидс». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лидс с коэффициентом для ставки за 2.65.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Команда проводит неплохой сезон, занимая 3-е место в таблице АПЛ с 55-ю очками в активе после 31-го тура. «Манчестер Юнайтед» плотно закрепился в зоне Лиги чемпионов (топ-5).

На своем поле «красные дьяволы» выступают также здорово, располагаясь на 3-й позиции в лиге по этому показателю. «Манчестер Юнайтед» смог набрать 33 очка из 45-и возможных дома.

Последние матчи: В прошлом поединке «манкунианцы» сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2), упустив минимальное преимущество на 81-й минуте. Матчем ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1.

В последних 5-и встречах в АПЛ команда проиграла только «Ньюкаслу» (1:2), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот отрезок «Манчестер Юнайтед» забил 9 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграют: Де Лигт (травма) и Магуайр (красная карточка).

Состояние команды: В последнее время «Манчестер Юнайтед» выступает довольно стабильно, но до 2-й позиции команда уже не доберется. Главная задача — сохранить 3-ю строчку по итогам сезона.

В последних 5-и очных встречах «манкунианцы» трижды сыграли вничью с «Лидсом» и дважды победил. Получится ли у «красных дьяволов» одержать победу над соперником? На своем поле команда будет доминировать.

«Лидс»

Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за выживание в АПЛ. После 31-го тура «Лидс» занимает 15-е место в таблице с 33 очками в активе, опережая зону вылета на 3 пункта.

В гостях команда выступает плохо, занимая лишь 18-е место в лиге по этому показателю. «Лидс» набрал только 10 очков из 45-и возможных при чужих трибунах.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Вест Хэм» по пенальти в Кубке Англии. Матчем ранее «Лидс» сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0) в АПЛ.

Команда не может победить на протяжении 6-и последних матчей в чемпионате Англии. За этот отрезок «Лидс» 4 раза сыграл вничью и дважды уступил.

Не сыграют: Джеймс, Родон и Стах (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лидс» проводит не самый удачный сезон, находясь очень близко к зоне вылета. За 7 туров до конца сезона команде необходимо набирать очки очень часто.

Нападающий «Лидса» Доминик Кальверт-Льюин является лучшим бомбардиром команды. За 28 матчей форвард забил 10 голов и сделал голевую передачу. Именно он может стать ключевым игроком в матче против «Манчестер Юнайтед».

Статистика для ставок

В последних 10-и встречах в АПЛ у «Манчестер Юнайтед» только 1 поражение

«Лидс» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах

В последних 5-и очных встречах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа «Лидса» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» одержит уверенную победу. Команда набрала отличный ход.

2.65 Победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5).

Прогноз: Для победы «манкунианцам» необходимо забивать больше одного гола.

2.20 Индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» 2 больше.

