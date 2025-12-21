Противостояние в Бирмингеме обещает быть принципиальным. «Астон Вилла» находится в лучшей форме в лиге и не может позволить себе потерю очков на фоне возможной чемпионской гонки. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, постарается подтвердить прогресс и улучшить свои позиции в борьбе за топ-4, опираясь на неплохие результаты в гостях

15' Кэш сильно врезал по колену Доргу, ещё и по пятке попал.

13' Два угловых подряд разыграли хозяева, но с подачами в штрафную гости справились.

11' Доргу с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, но Мартинес первым оказался на мяче.

08' Уоткинс сделал передачу на Макгинна, который выстрелил под левую штангу, но Ламменс здорово сыграл на последнем рубеже.

07' Фолит Камара на Бруну в центре поля.

05' Уоткинс добрался до штрафной, сделал передачу на Доргу, который получил по ногам от Макгинна на ближнем фланге.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 2 Удары мимо 1 51 Владение мячом 49 2 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 3 Фолы 2

03' Кунья первым оказался на подборе на радиусе бирмингемской штрафной и с ходу исполнил обводящий удар — мяч пролетел рядом со штангой!

02' Фернандеш со стандарта навесил на Маатсена, но не дошёл до него мяч.

01' Сфолил Маатсен на Далоте на правом фланге.

01' Матч начался. С центра разыграли гости.

19:28 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:27 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:25 В Бирмингеме переменная облачность, температура +10 градусов.

19:20 Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия); Ассистент: Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир, Англия); Ассистент: Нил Дэвис (Англия); Резервный: Майкл Солсбери (Англия).

19:10 Матч пройдёт в городе Бирмингем (Англия), на стадионе «Вилла Парк», вместимость арены — 42788 зрителей.

Астон Вилла: Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Виктор Линделёф, Ян Матсен, Бубакар Камара, Амаду Онана, Джон Макгинн, Юри Тилеманс, Морган Роджерс, Олли Уоткинс.

Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Лени Йоро, Люк Шоу, Диогу Дало, Эйден Хевен, Бруну Фернандеш, Мануэль Угарте, Патрик Доргу, Мэйсон Маунт, Матеус Кунья, Беньямин Шешко.

Бирмингемцы проводят один из сильнейших сезонов за последние годы и к 17-му туру АПЛ подходят в статусе реального претендента на самые высокие места. Команда Унаи Эмери идет на серии из девяти побед подряд во всех турнирах, включая шесть подряд в Премьер-лиге. В чемпионате Англии «Вилла» набрала 33 очка и занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» всего на три балла. На прошлой неделе «львы» успешно провели два выездных матча: в Лиге Европы обыграли «Базель» со счетом 2:1, а затем в АПЛ дожали «Вест Хэм» — 3:2, вновь проявив умение прибавлять во втором тайме. В еврокубках бирмингемцы также выглядят стабильно, набрав 15 очков из 18 возможных и входя в топ-3 общего этапа. В текущей форме команда демонстрирует баланс между результативной атакой и умением выдерживать давление в концовках.

Сезон для «красных дьяволов» складывается неоднозначно. С одной стороны, команда прогрессирует по сравнению с прошлым годом и к старту тура идет на шестой позиции с 26 очками. С другой — стабильности по-прежнему не хватает. В четырех последних турах АПЛ «Юнайтед» не проигрывал, однако два домашних матча завершились ничьими — с «Вест Хэмом» (1:1) и «Борнмутом» (4:4). В игре с «вишнями» манкунианцы трижды выходили вперед, но снова не удержали преимущество, пропустив восемь мячей на двоих. При этом выездная форма выглядит убедительнее: победы над «Кристал Пэлас» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (4:1) позволили продлить гостевую беспроигрышную серию до пяти матчей. На «Олд Траффорд» же «МЮ» набрал лишь 14 очков за восемь встреч, что нетипично для клуба такого уровня.

В прошлом сезоне команды обменялись «сухими» результатами. Матч в Бирмингеме завершился нулевой ничьей, а на «Олд Траффорд» сильнее был «Манчестер Юнайтед», победив со счетом 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.