21 декабря в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков за четырнадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 25:17.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в рамках АПЛ «Вест Хэм» — 3:2.
До того команда обыграла «Арсенал» (2:1) в АПЛ и «Базель» (2:1) в Лиге Европы.
Не сыграют: травмированы — Баркли, Мингс
Состояние команды: «Астон Вилла» после не самого лучшего старта выправила свое положение и бьется за место в топ-4.
Команда Уная Эмери не проигрывает уже более месяца.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков за 16 встреч, и имеет положительную разницу мячей 30:26.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, сыграв вничью с «Борнмутом» — 4:4.
До того команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и обыграла «Вулверхэмптон» (4:1).
Не сыграют: травмированы — де Лигт, Магуайр, дисквалифицирован — Каземиро
Состояние команды: «Ман Юнайтед» не радует своих поклонников стабильностью, но «дьяволы» находятся в борьбе за еврокубки.
Нет сомнений, что подопечные Рубена Аморима будут и дальше бороться за более высокие места.
Статистика для ставок
- «Астон Вилла» выиграла последние девять встреч во всех турнирах
- «Ман Юнайтед» проиграл только в одном из десяти последних игр
- Последний матч между командами завершился победой «Ман Юнайтед» — 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ман Юнайтед» — в 3,35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.19.
Прогноз: Обе команды умеют и любят забивать, поэтому стоит ожидать весьма результативную встречу.
Ставка: Тотал больше 3 за 2.00.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором ни одна из команд не достигнет успеха
Ставка: Ничья за 3.65