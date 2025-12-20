«Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» победителя не выявят?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

21 декабря в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» в текущем сезоне занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков за четырнадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 25:17.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в рамках АПЛ «Вест Хэм» — 3:2.

До того команда обыграла «Арсенал» (2:1) в АПЛ и «Базель» (2:1) в Лиге Европы.

Не сыграют: травмированы — Баркли, Мингс

Состояние команды: «Астон Вилла» после не самого лучшего старта выправила свое положение и бьется за место в топ-4.

Команда Уная Эмери не проигрывает уже более месяца.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков за 16 встреч, и имеет положительную разницу мячей 30:26.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, сыграв вничью с «Борнмутом» — 4:4.

До того команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1) и обыграла «Вулверхэмптон» (4:1).

Не сыграют: травмированы — де Лигт, Магуайр, дисквалифицирован — Каземиро

Состояние команды: «Ман Юнайтед» не радует своих поклонников стабильностью, но «дьяволы» находятся в борьбе за еврокубки.

Нет сомнений, что подопечные Рубена Аморима будут и дальше бороться за более высокие места.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» выиграла последние девять встреч во всех турнирах

«Ман Юнайтед» проиграл только в одном из десяти последних игр

Последний матч между командами завершился победой «Ман Юнайтед» — 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ман Юнайтед» — в 3,35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.19.

Прогноз: Обе команды умеют и любят забивать, поэтому стоит ожидать весьма результативную встречу.

2.00 Тотал больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 3 за 2.00.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором ни одна из команд не достигнет успеха

3.65 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.65 на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 2650₽, общая выплата — 3650₽

Ставка: Ничья за 3.65