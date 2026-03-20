В пятницу, 20 марта, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» примет «Манчестер Юнайтед». Игра начнётся в 23:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

22:49 В Борнмуте сегодня вечером +10, однако по ощущениям — всего +5, а по ходу матча ещё и небольшой дождь ожидается.

22:40 Главный арбитр встречи — 43-летний Стюарт Атвелл.

22:30 Сегодняшний матч пройдёт в Борнмуте на стадионе «Виталити», вмещающем 11 307 зрителей.

Стартовые составы команд

«Борнмут»: Петрович, Хименес, Хилл, Сенеси, Трюффер, Скотт, Кристи, Райан, Тавернье, Адли, Эванилсон.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Далот, Йоро, Магуайр, Шоу, Каземиро, Майну, Диалло, Фернандеш, Кунья, Мбемо.

«Борнмут»

Команда Андони Ираолы к середине марта фактически осталась без турнирных целей и задач. «Борнмут» после 30 туров идёт в самой середине таблицы АПЛ, на 10-м месте с 41 очком: вылет исключён, но и попасть в еврокубки уже нереально. Тем удивительнее, насколько хороша немотивированная команда на этом отрезке сезона: уже 10 туров подряд «Борнмут» не проигрывает в чемпионате — последнее поражение ему нанёс «Арсенал» аж 3 января. За это время успели отобрать очки в том числе у двух клубов из топ-5 — «Ливерпуля» (3:2) и «Астон Виллы» (1:1).

Главный секрет — надёжная оборона: в последние месяцы команда почти перестала пропускать — всего три гола в семи турах с конца января, меньше всех в лиге. Кстати, «Борнмут» — ещё и самая ничейная команда АПЛ: почти половина его матчей в этом сезоне — 14 из 30 — завершились именно вничью. И именно это происходит уже в четырёх турах подряд — против «Вест Хэма» (0:0), «Сандерленда» (1:1), «Брентфорда» (0:0) и «Бёрнли» (0:0).

«Манчестер Юнайтед»

После пары неудачных (если не сказать провальных) сезонов «МЮ» вновь всерьёз претендует на топ-4 и попадание в Лигу чемпионов. К 31-му туру команда Майкла Каррика подошла на третьей строчке с 54 баллами, на три очка опережая «Астон Виллу» и на пять — «Ливерпуль». После прихода Каррика в середине января у «Юнайтед» всего одно поражение за девять туров — в начале марта от «Ньюкасла» (1:2), против которого «МЮ» больше тайма отыграл в большинстве, но умудрился пропустить в самом конце.

«Юнайтед» забивает много и стабильно — уже 19 матчей подряд во всех турнирах: у манкунианцев — третья атака АПЛ сразу вслед за улетевшими в космос «Сити» и «Арсеналом». Бруну Фернандеш продолжает раздавать голевые — у него их уже 16, вдвое больше, чем у ближайшего преследователя в ассистентской гонке (8 у Шерки), а главным открытием 2026 года стал Беньямин Шешко, наколотивший 7 голов за 9 последних матчей в АПЛ — при том, что в большинстве из них он выходил лишь на замену во втором тайме. До Нового года словенец, если что, забил всего 2 мяча.

Личные встречи

«Борнмут» выиграл у «МЮ» лишь 4 из 17 встреч в Премьер-лиге. У «Юнайтед» — 10 побед, ещё три матча закончились вничью, в том числе игра первого круга на «Олд Траффорд», в которой были зафиксированы фееричные 4:4.

