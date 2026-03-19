20 марта в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» занимают десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 балл за 30 встреч при разнице мячей 44:46.

Последние матчи: предыдущий поединок «Борнмут» провел не лучшим образом, разойдясь миром с «Бернли» (0:0).

До того команда сыграла вничью с «Брентфордом» (0:0) и с «Сандерлендом» (1:1) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Кук, Клюйверт, Солер.

Состояние команды: «Борнмут» в текущем сезоне выступает достойно, но при этом стабильно теряет очки и все никак не может запрыгнуть в зону еврокубков.

Нет уверенности, что «вишни» смогут зацепиться за место в Лиге конференций, но уж точно не вылетят.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка за 30 туров при разнице мячей 54:41.

Последние матчи: предыдущий поединок «Ман Юнайтед» провел удачно, одержав победу над «Астон Виллой» (3:1) в АПЛ.

До того команда проиграла «Ньюкаслу» (1:2) и обыграла «Кристал Пэлас» (2:1) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — де Лигт, Доргу, Мартинес, Маунт.

Состояние команды: «Ман Юнайтед» после назначения Майкла Каррика практически расцвел и теперь является одним из главных фаворитов в борьбе за место в Лиге чемпионов по итогам сезона.

Безусловно, «дьяволы» будут стараться закрепиться в четверке и матч против прямого конкурента является прекрасным шансом для этого.

Статистика для ставок

«Борнмут» не проигрывал в девяти матчах во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» побеждал в трех из четырех последних матчей

Последний матч между командами завершился сверхрезультативной ничьей со счетом 4:4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красных дьяволов» ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.80, а победа «Борнмута» — в 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.54 и 2.34.

Прогноз: Фаворит в этой встрече очевиден и манкунианцы будут настроены выиграть очередной матч под руководством Каррика.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.16.

Прогноз: альтернативный прогноз, что в этом матче «красные дьяволы» забьют больше двух мячей.

