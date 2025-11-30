В воскресенье, 30 ноября, «Вест Хэм» примет «Ливерпуль» в рамках 13-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
09' «Ливерпуль» в позиционной атаке, подбираются гости с мячом к штрафной площади «Вест Хэма».
08' Подача с углового к воротам «Ливерпуля», снимают «верх» защитники гостей.
04' Удар Александра Исака с линии штрафной «Вес Хэма», мяч сильно выше перекладины ворот пролетел.
03' Завязалась борьба за инициативу, команды атакой на атаку отвечают.
01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ливерпуля».
До матча
17:03 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
16:55 Матч пройдет на стадионе «Лондон», вмещающем 64 472 зрителя.
16:45 Главным судьёй матча будет Даррен Ингланд.
Стартовые составы команд
«Вест Хэм»: Ареола, Тодибо, Ван-Биссака, Мавропанос, Фернандеш, Поттс, Диуф, Пакета, Магасса, Боуэн, Уилсон.
«Ливерпуль»: Бекер, Конате, ван Дейк, Керкез, Гомес, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Гакпо, Исак, Вирц.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» в текущем сезоне занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков за двенадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 15:25. Свой предыдущий поединок команда провела неоднозначно, сыграв вничью с «Борнмутом» со счетом 2:2. До того команда обыграла «Бернли» (3:2) и «Ньюкасл» (3:1).
«Вест Хэм» под руководством Нуну Эспириту Санту потихоньку находит свою игру и впервые в сезоне находится вне зоны вылета. Команда имеет все шансы остаться в АПЛ, тем более им будет противостоять кризисный «Ливерпуль».
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в текущем сезоне занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков за 12 встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 18:20. Предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв дома «ПСВ» в Лиге чемпионов — 1:4. До того команда проиграла «Ноттингем Форест» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:3).
«Ливерпуль» находится в настоящем кризисе — команда проиграла в семи матчах из десяти последних. «Красные» далеки от защиты титула и вполне могут «пролететь» мимо еврокубков на следующий сезон.
Личные встречи
В сезоне 2024/2025 команды сыграли 3 матча. В рамках АПЛ, 2 раза победил «Ливерпуль», в Лондоне 0:5, а в Ливерпуле 2:1. Ещё одна игра состоялась в рамках Кубка Лиги, «Ливерпуль» победил со счетом 2:1.
За всю историю команды сыграли 153 матча. В 85 играх победил «Ливерпуль», в 29 «Вест Хэм», оставшиеся 39 матчей завершились вничью.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.26