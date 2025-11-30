В воскресенье, 30 ноября, «Вест Хэм» примет «Ливерпуль» в рамках 13-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

09' «Ливерпуль» в позиционной атаке, подбираются гости с мячом к штрафной площади «Вест Хэма».

08' Подача с углового к воротам «Ливерпуля», снимают «верх» защитники гостей.

04' Удар Александра Исака с линии штрафной «Вес Хэма», мяч сильно выше перекладины ворот пролетел.

03' Завязалась борьба за инициативу, команды атакой на атаку отвечают.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ливерпуля».

До матча

17:03 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

Статистика матча 3 Удары в створ 2 0 Удары мимо 1 48 Владение мячом 53 2 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 1 Фолы 0

16:55 Матч пройдет на стадионе «Лондон», вмещающем 64 472 зрителя.

16:45 Главным судьёй матча будет Даррен Ингланд.

Стартовые составы команд

«Вест Хэм»: Ареола, Тодибо, Ван-Биссака, Мавропанос, Фернандеш, Поттс, Диуф, Пакета, Магасса, Боуэн, Уилсон.

«Ливерпуль»: Бекер, Конате, ван Дейк, Керкез, Гомес, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Гакпо, Исак, Вирц.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в текущем сезоне занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков за двенадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 15:25. Свой предыдущий поединок команда провела неоднозначно, сыграв вничью с «Борнмутом» со счетом 2:2. До того команда обыграла «Бернли» (3:2) и «Ньюкасл» (3:1).

«Вест Хэм» под руководством Нуну Эспириту Санту потихоньку находит свою игру и впервые в сезоне находится вне зоны вылета. Команда имеет все шансы остаться в АПЛ, тем более им будет противостоять кризисный «Ливерпуль».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в текущем сезоне занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков за 12 встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 18:20. Предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв дома «ПСВ» в Лиге чемпионов — 1:4. До того команда проиграла «Ноттингем Форест» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:3).

«Ливерпуль» находится в настоящем кризисе — команда проиграла в семи матчах из десяти последних. «Красные» далеки от защиты титула и вполне могут «пролететь» мимо еврокубков на следующий сезон.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 3 матча. В рамках АПЛ, 2 раза победил «Ливерпуль», в Лондоне 0:5, а в Ливерпуле 2:1. Ещё одна игра состоялась в рамках Кубка Лиги, «Ливерпуль» победил со счетом 2:1.

За всю историю команды сыграли 153 матча. В 85 играх победил «Ливерпуль», в 29 «Вест Хэм», оставшиеся 39 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.26