ставка за 2.26, прогноз на матч АПЛ 30 ноября 2025 года

30 ноября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Начало игры — в 17:05 мск.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» в текущем сезоне занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков за двенадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 15:25.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неоднозначно, сыграв вничью с «Борнмутом» со счетом 2:2.

До того команда обыграла «Бернли» (3:2) и «Ньюкасл» (3:1).

Не сыграют: травмированных нет

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вест Хэм» под руководством Нуну Эспириту Санту потихоньку находит свою игру и впервые в сезоне находится вне зоны вылета.

Команда имеет все шансы остаться в АПЛ, тем более им будет противостоять кризисный «Ливерпуль».

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» в текущем сезоне занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков за 12 встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 18:20.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв дома «ПСВ» в Лиге чемпионов — 1:4.

До того команда проиграла «Ноттингем Форест» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:3).

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Ливерпуль» находится в настоящем кризисе — команда проиграла в семи матчах из десяти последних.

«Красные» далеки от защиты титула и вполне могут «пролететь» мимо еврокубков на следующий сезон.

Статистика для ставок

«Вест Хэм» не проигрывает в трех матчах кряду

«Ливерпуль» проиграл в трех последних встречах

Последняя встреча между командами завершилась домашней победой «Ливерпуля» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.20, а победа «Вест Хэма» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.52 и 2.39.

Прогноз: Команды будут пытаться исправить свое турнирное положение и, скорее всего, мы увидим результативный матч.

2.26 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.26.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Вест Хэм» забьет как минимум дважды.

2.63 Тотал «Вест Хэма» более 1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал «Вест Хэма» более 1,5 за 2.63