30 ноября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Начало игры — в 17:05 мск.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» в текущем сезоне занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков за двенадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 15:25.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неоднозначно, сыграв вничью с «Борнмутом» со счетом 2:2.
До того команда обыграла «Бернли» (3:2) и «Ньюкасл» (3:1).
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Вест Хэм» под руководством Нуну Эспириту Санту потихоньку находит свою игру и впервые в сезоне находится вне зоны вылета.
Команда имеет все шансы остаться в АПЛ, тем более им будет противостоять кризисный «Ливерпуль».
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» в текущем сезоне занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков за 12 встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 18:20.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв дома «ПСВ» в Лиге чемпионов — 1:4.
До того команда проиграла «Ноттингем Форест» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:3).
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Ливерпуль» находится в настоящем кризисе — команда проиграла в семи матчах из десяти последних.
«Красные» далеки от защиты титула и вполне могут «пролететь» мимо еврокубков на следующий сезон.
Статистика для ставок
- «Вест Хэм» не проигрывает в трех матчах кряду
- «Ливерпуль» проиграл в трех последних встречах
- Последняя встреча между командами завершилась домашней победой «Ливерпуля» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.20, а победа «Вест Хэма» — в 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.52 и 2.39.
Прогноз: Команды будут пытаться исправить свое турнирное положение и, скорее всего, мы увидим результативный матч.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.26.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Вест Хэм» забьет как минимум дважды.
Ставка: Тотал «Вест Хэма» более 1,5 за 2.63