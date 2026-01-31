Предстоящая встреча выглядит столкновением команд, которым срочно нужны очки, но по разным причинам. «Ливерпуль» оказался в ситуации, где каждая потеря баллов усугубляет давление и отдаляет от четвёрки сильнейших, а «Ньюкасл» пытается не выпасть из верхней половины таблицы на фоне нестабильной формы. Хозяева будут вынуждены играть первым номером, однако кадровые проблемы в обороне делают такой сценарий рискованным. Для гостей ключевым станет умение пережить стартовый натиск и использовать свободные зоны, которые «Ливерпуль» регулярно оставляет при позиционном давлении

Ливерпуль

Текущий отрезок сезона для «Ливерпуля» — парадоксальный. За зимние месяцы команда Арне Слота проиграла лишь однажды во всех турнирах, но в рамках АПЛ побед до сих пор нет. Осечка с «Борнмутом» (2:3) стала особенно болезненной: решающий гол был пропущен на 90+ минуте, и это уже третий подобный случай в чемпионате — ранее с мерсисайдцами такого не происходило никогда. Более того, серия без побед в лиге грозит перерасти в исторический антирекорд: если «красные» снова не выиграют, они впервые с 1954 года проведут шесть стартовых матчей календарного года в АПЛ без побед. Тогда сезон завершился вылетом. В турнирной таблице «Ливерпуль» с 36 очками откатился на шестую позицию, уступив конкурентам в борьбе за зону Лиги чемпионов. При этом оборонительная статистика выглядит тревожно: лишь три «сухих» матча в десяти последних турах и 12 пропущенных мячей, причём минимум дважды отличались даже команды нижней половины таблицы.

Ньюкасл

«Ньюкасл» приезжает на «Энфилд» с заметным спадом. Команда Эдди Хау занимает девятое место с 33 очками и в двух последних матчах АПЛ не смогла ни забить, ни набрать очки. Поражение от «Астон Виллы» (0:2) вновь высветило ключевую проблему — зависимость от Бруно Гимарайнса. С момента прихода бразильца в клуб «сороки» не выиграли уже девять матчей, в которых он отсутствовал в стартовом составе. В целом у «Ньюкасла» лишь одна победа за пять последних встреч во всех турнирах. Отдельного внимания заслуживает гостевая статистика: всего две победы за 11 выездных туров АПЛ и лишь три успеха вне дома за весь сезон. Даже при достойном еврокубковом фоне внутренний чемпионат даётся команде значительно тяжелее, особенно вдали от «Сент-Джеймс Парк».

Личные встречи

Очное противостояние в первом круге получилось драматичным: «Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» со счётом 3:2, забив решающий мяч уже в компенсированное время. В более широкой перспективе статистика на «Энфилде» для «сорок» выглядит удручающе. В 19 последних матчах АПЛ на этом стадионе «Ньюкасл» потерпел 16 поражений, а три оставшиеся встречи завершил вничью. Кроме того, в десяти из одиннадцати предыдущих очных матчей команда Хау пропускала как минимум дважды, что подчёркивает системные сложности против данного соперника.

