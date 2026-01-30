31 января в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Начало игры — в 23:00 мск.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Красные» находятся на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 баллов за 23 встречи при разнице мячей 35:32.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, разгромив в Лиге чемпионов «Марсель» (3:0).

До того команда сенсационно проиграла «Борнмуту» (2:3) в АПЛ и обыграла «Марсель» (4:1) в ЛЧ.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках АПЛ «Ливерпуль» ни разу не одержала победу.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев в борьбе за место в топ-4 по итогам сезона, но и другие команды вполне будут терять баллы.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» находятся на 9-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 балл после 21-го тура при разнице мячей 32:29.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с «ПСЖ» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Астон Виллы» (0:2) и разгромила «ПСВ» (3:0) в ЛЧ.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фулхэм» выступает достойно в текущем сезоне, находясь в гонке не только за место в еврокубках, но и в пяти очках от зоны Лиги чемпионов.

Конечно, нет уверенности, что играющие на нескольких фронтах «сороки» смогут все-таки зацепиться за место в топ-4 по итогам сезона.

Прогноз Андрея Канчельскиса

Лучший за всю историю советский и российский футболист в Англии Андрей Канчельскис в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru дал дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Был сейчас на «Энфилде», атмосфера все та же. Есть некоторое недовольство отношением Салаха, но сейчас оно в момент улетучится, зная их менталитет. И в данный момент его снова надо ставить каждую игру, доверять. Вот кого бы убрал из состава, так это Виртца, пусть он сейчас и забил «Карабаху». Но хорошо размялись в среду, можно считать игровой тренировкой. Ясно было, что у «Ливерпуля» решенная задача в Лиге чемпионов. Андрей Канчельскис футбольный эксперт

Бывший бомбардир «МЮ» считает, что «сорокам» не хватает стабильности, поэтому победа останется за хозяевами.

«Ньюкасл» — команда непредсказуемая. Неплохо выглядели сейчас в Париже на Лигу чемпионов. Хороший состав, но нет стабильности, лихорадит. При этом главным тренером Эдди Хау, как сейчас понял, все довольны. Хотя саудовские владельцы намного сильнее по финансам, чем катарские в «ПСЖ». Поэтому требования к команде будут возрастать. Однако, пока несопоставимые по составу команды. «Ливер» может себе позволить менять, кого хочешь в каждой игре. Но Слот, мы видим, взял определенную обойму. Просто верит в них, и это его шанс. 3:1 — в пользу «Ливерпуля». Андрей Канчельскис футбольный эксперт

Статистика для ставок

«Ньюкасл» одержал только одну победу в пяти последних встречах

«Ливерпуль» не выигрывал в последних пяти матчах АПЛ

Последний матч между командами завершился победой «Ливерпуля» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.59 и 2.24.

Прогноз: обе команды после успешного финиша в Лиге чемпионов будут настроены на обоюдоострый и атакующий футбол.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Ливерпуль» одержит убедительную победу.

Ставка: Победа «Ливерпуля» с форой -1,5 за 2.85