В субботу, 17 января, «Ноттингем Форест» примет «Арсенал» в рамках 22-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

37' Желтая карточка показана Юрриену Тимберу, прервал он прорыв Хадсона-Одои на границе штрафной «Арсенала».

36' Позиционная атака «Ноттингема», получается тем самым отодвинуть игру от своих ворот у хозяев.

34' Затяжная позиционная атака «Арсенала», ищут бреши в обороне «Ноттингема» лондонцы.

31' Прострел Субименди на дальнюю штангу ворот «Ноттингема» получился слишком сильным, не усели партнеры к мячу.

30' Инициатива у «Арсенала», вынуждены защищаться игроки «Ноттингема».

29' Габриэл Мартинелли в упор бил будучи у дальней штанги ворот «Ноттингема», но послал мяч мимо створа ворот.

Статистика матча 0 Удары мимо 2 36 Владение мячом 65 2 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 3 Фолы 3

28' Подача в штрафную «Ноттингема» Уайта, на угловой «Арсенала» переправил мяч защитник хозяев Айна.

28' Чуть снизился темп игры, «Арсенал» по прежнему в позиционной атаке пребывает.

26' Футболисты «Арсенала» разыгрывают мяч на своей половине поля в поптыке вытянуть на себя соперника.

24' Вратарь «Арсенала» Давид Райя в подкате за пределами своей штрафной подстраховал высоко располагающуюся линию оборону гостей.

23' Тонко пытается комбинировать «Ноттингем», пока к угрозам для ворот «Арсенала» это приводит редко.

21' Удар Бена Уайта из пределов штрафной «Ноттингема» после паса от Мадуэке, мяч выше ворот полетел.

19' Серия подач к воротам «Ноттингема», не без труда отбились хозяева.

17' Подача Райса в штрафную «Ноттингема» с углового, Мартинелли сумел обработать и пробить с близкого расстояния по воротам хозяев, но на пути полёта мяча встал один из защитников.

16' Мартинелли заработал угловой для «Арсенала».

15' Габриэл Магальяйнс отмахнулся в середине поля от полузащитника «Ноттингема» Николаса Домингеса, корчится от боли игрок хозяев.

14' В среднем темпе развивается игра.

11' Удар Николаса Домингеса из пределов штрафной «Арсенала» пришелся в одного из защитников гостей и улетел на угловой «Ноттингема».

10' В атаке «Ноттингем», но футболисты «Арсенала» внимательно действуя в обороне не позволяют довести дело до удара по воротам Игору Жезусу.

08' Подача в штрафную «Ноттингема», головой пытался пробить Мартинелли, но защитник хозяев Ола Айна усложнил ему задачу, плотно опекая нападающего гостей.

07' Позиционная атака «Арсенала», планомерно гости подбираются к штрафной «Ноттингема».

05' Подача Мадуэке с углового «Арсенала» получилась неудачной, мяч в сетку с внешней стороны ворот попал.

03' Вратарь «Ноттингема» Матц Селс сыграл ногами далеко за пределами собственной штрафной площади, подстраховав партнеров по обороне.

02' Положил «Арсенал» мяч вниз и развивает неспешную позиционную атаку.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ноттингема».

До матча

20:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:20 Матч пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме, вмещающем 30 576 зрителей.

20:10 Главным судьей матча будет Майкл Оливер.

Стартовые составы команд

«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс, Андерсон, Домингес, Гиббс-Уайт, Сангаре, Хадсон-Одои, Жезус.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальяйнс, Уайт, Эдегор, Субименди, Райс, Дьёкереш, Мадуэке, Мартинелли.

«Ноттингем Форест»

Ноттингем Форест« после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 21 балл в активе и находится в нижней половине таблицы. Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в семь очков от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в один пункт от вышестоящего "Лидса". В своей прошлой игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии "Лесники" на чужом поле сенсационно потерпели поражение от "Рексема" (3:3) в серии пенальти. Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:1 переиграл "Вест Хэм".

В шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, "Ноттингем Форест" проиграл пять раз (включая неосновное время) при одной победе. Это говорит о плохих шансах хозяев даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе. Морган Гиббс-Уайт — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами. Травмированы — Вуд и Йейтс, условия аренды — Зинченко, дисквалифицированных игроков нет.

"Арсенал"

"Арсенал" после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 49 баллов в активе и борется за чемпионский титул. Команда занимает первую позицию с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя "Манчестер Сити" и третьей в таблице "Астон Виллы". В своей прошлой игре, которая была первой в полуфинале Кубка английской Лиги, "Канониры" на чужом поле одержали победу над "Челси" (3:2). Перед этим в коллектив в 1/32 финала Кубка Англии также оказался на высоте, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 4:1 разгромил заштатный "Портсмут".

В 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, "Арсенал" выиграл девять раз (включая неосновное время) при одной ничьей. Такая форма сулит гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником. Леандро Троссард и Виктор Виктор Дьёкереш — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами. Травмированы — Калафьори, Дауман, Инкапье и Москера, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели 1 матч, в первом круге АПЛ "Арсенал" дома одолел "Ноттингем" со счетом 3:0.

За всю историю команды сыграли между собой 108 матчей. В 56 играх победил "Арсенал", в 29 "Ноттингем", оставшиеся 23 матча завершились вничью.

