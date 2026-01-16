17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 21 балл в активе и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в семь очков от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в один пункт от вышестоящего «Лидса».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Лесники» на чужом поле сенсационно потерпели поражение от «Рексеми» (3:3) в серии пенальти.
Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:1 переиграл «Вест Хэм».
Не сыграют: травмированы — Вуд и Йейтс, условия аренды — Зинченко, дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ноттингем Форест» проиграл пять раз (включая неосновное время) при одной победе. Это говорит о плохих шансах хозяев даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе. Морган Гиббс-Уайт — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами. Турнирное положение: «Арсенал» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 49 баллов в активе и борется за чемпионский титул. Команда занимает первую позицию с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя «Манчестер Сити» и третьей в таблице «Астон Виллы». Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была первой в полуфинале Кубка английской Лиги, «Канониры» на чужом поле одержали победу над «Челси» (3:2). Перед этим в коллектив в 1/32 финала Кубка Англии также оказался на высоте, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 4:1 разгромил заштатный «Портсмут» Не сыграют: травмированы — Калафьори, Дауман, Инкапье и Москера, дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» выиграл девять раз (включая неосновное время) при одной ничьей. Такая форма сулит гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником. Леандро Троссард и Виктор Виктор Дьёкереш — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами. Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.95, выигрыш «Брентфорд» — в 4.90. ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25. Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков. При этом такой же сценарий был реализован и в трех последних матчах хозяев поля. Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90. Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Арсенала». Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.05.
«Арсенал»
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
