17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 21 балл в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в семь очков от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в один пункт от вышестоящего «Лидса».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Лесники» на чужом поле сенсационно потерпели поражение от «Рексеми» (3:3) в серии пенальти.

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:1 переиграл «Вест Хэм».