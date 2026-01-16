17 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 21 балл в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в семь очков от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в один пункт от вышестоящего «Лидса».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Лесники» на чужом поле сенсационно потерпели поражение от «Рексеми» (3:3) в серии пенальти.

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже оказался на высоте, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:1 переиграл «Вест Хэм».

Не сыграют: травмированы — Вуд и Йейтс, условия аренды — Зинченко, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ноттингем Форест» проиграл пять раз (включая неосновное время) при одной победе.

Это говорит о плохих шансах хозяев даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Морган Гиббс-Уайт — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» после 21-го тура английской Премьер-лиги имеет 49 баллов в активе и борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую позицию с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя «Манчестер Сити» и третьей в таблице «Астон Виллы».

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была первой в полуфинале Кубка английской Лиги, «Канониры» на чужом поле одержали победу над «Челси» (3:2).

Перед этим в коллектив в 1/32 финала Кубка Англии также оказался на высоте, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 4:1 разгромил заштатный «Портсмут»

Не сыграют: травмированы — Калафьори, Дауман, Инкапье и Москера, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» выиграл девять раз (включая неосновное время) при одной ничьей.

Такая форма сулит гостям отличные шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником.

Леандро Троссард и Виктор Виктор Дьёкереш — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

  • в трех последних матчах «Ноттингем Форест» забивали больше 2,5 голов
  • в шести из семи последних матчей «Арсенала» забивали обе команды
  • в четырех из пяти последних матчей «Арсенала» забивали больше 4,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 3.95, выигрыш — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.  Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

При этом такой же сценарий был реализован и в трех последних матчах хозяев поля.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Арсенала».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.05.