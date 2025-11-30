«Кристал Пэлас» возвращается в чемпионат после неудачи в Европе, но с уверенной серией в Премьер-лиге и мощной домашней поддержкой. «Манчестер Юнайтед» приезжает в Лондон после осечки с «Эвертоном», команде Рубена Аморима нужно срочно возвращать структуру и атакующую остроту. Следить за встречей на «Селхёрст Парк» можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
40' Митчелл прострелил с левого фланга, защитник перехватил.
38' Не сможет продолжить игру Сарр, вместо него выходит Нкетия.
38' Матета нарушил правила у штрафной «МЮ», а могло опасно быть.
36' ГООООООООООООЛ! И ещё раз с точки забивает Матета, на этот раз в правый угол, Ламменс прыгнул влево. Всё-таки 1:0, впереди «Пэлас»!
35' Перебивать пенальти будет Матета, ВАР подтвердил двойное касание!
35' ВАР смотрит момент с пенальти – возможно, было двойное касание!
33' ГООООООООООООООЛ! Впереди «Кристал Пэлас»! Уверенно пробил в левый угол сам Матета, Ламменс завалился в другую сторону. 1:0!
32' Пенальти в ворота «МЮ»! Йоро снёс Матета в штрафной, зарядил сзади по ногам французу.
30' Матета боролся с де Лигтом в центре поля, сыграл рукой француз.
28' Бруну навесил с углового, Хендерсон выбил мяч кулаком.
26' Снова спасает Ламменс! Пино бил после навеса Муньоза, кипер бросился на мяч!
24' Камада с линии штрафной бил после передачи Сарра, Ламменс спас!
23' Не получилась подача у Мбёмо, мяч после отскоков пришёл в руки к Хендерсону.
22' Муньоз сфолил на фланге, штрафной подаст «МЮ».
21' Лакруа пробил головой после навеса Пино – мимо ворот.
20' У Ричардса не получилось пробить после скидки партнёра, ещё раз на угловой ушёл мяч.
19' Сарр пытался прострелить из штрафной, Шоу заблокировал его передачу, будет угловой.
19' Не получилось пробить головой у игроков «Пэласа» после навеса с углового.
17' Мбёмо слишком эмоционально отреагировал на решение арбитра и швырнул мячом в газон. Жёлтая карточка.
15' Мяч отскочил к Матета от Йоро, француз не попал в дальний угол из отличной позиции!
13' Уортон пробил по воротам после отскока, Ламменс вытащил.
11' Каземиро пробил головой после навеса Бруну со штрафного – мимо ворот.
10' Камада жёстко сбил Каземиро в центре поля, пока что без карточек.
08' Матета растолкал защитников на пути к штрафной, но пробил мимо ближнего угла.
07' Надёжно сыграла защита хозяев после подачи Бруну с углового.
04' Сарр на газоне, нужна помощь врачей игроку «Пэласа».
01' Хендерсон справился с ударом Каземиро, неплохо бил бразилец в нижний угол.
01' «Юнайтед» начал с центра, поехали!
До матча
14:35 Судейская бригада матча: Роб Джонс — главный арбитр; ассистенты: Нил Дэвис, Саймон Лонг; резервный: Энди Мэдли; VAR: Мэтт Доногью; AVAR: Тим Вуд.
14:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:
«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гэи, Муньоз, Уортон, Камада, Митчелл, Сарр, Пино, Матета.
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Йоро, де Лигт, Шоу, Диалло, Каземиро, Фернандеш, Далот, Мбёмо, Маунт, Зиркзе.
«Кристал Пэлас»
У Оливера Гласнера — та же двойственность, что сопровождает клуб весь сезон. В Премьер-лиге команда выдала мощный рывок и подходит к матчу на границе топ-5. «Пэлас» сохранил три «сухие» игры подряд и девятый месяц проводит в абсолютной домашней стабильности.
Но поражение от «Страсбурга» в Лиге конференций вновь обозначило проблему реализации. «Кристал Пэлас» создал достаточно моментов, но проиграл — и потерял Уилла Хьюза, который получил травму колена.
В составе ожидаются изменения — в центр поля вернётся Адам Уортон, а Даити Камада заменит Лерму. В атаке Гласнер по-прежнему делает ставку на связку Матета-Сарр-Пино. Скорость на флангах и мощный таргетмен — то, что помогает «Пэласу» удерживать ритм матча на домашней арене. Защитники Ричардс, Лакруа и Гэи сейчас в лучшей форме за сезон, именно эта тройка обеспечила серию из трёх подряд «сухих» матчей в лиге.
«Манчестер Юнайтед»
Поражение от «Эвертона» — тревожный сигнал. Команда почти весь матч играла в большинстве, но так и не создала ни одного по-настоящему опасного момента. После международной паузы исчезла скорость в переходах, пропала агрессия в прессинге. Пяти-матчевый отрезок без поражений был скорее маскировкой проблем, чем признаком стабильности.
У Аморима снова дефицит в атаке. Матеус Кунья остаётся вне игры, Беньямин Шешко и Гарри Магуайр продолжают восстановление. Тренер может переформатировать переднюю линию, Мейсону Маунту найдут место ближе к штрафной, а Брайан Мбёмо может сыграть центрального нападающего. В защите, скорее всего, выйдут Йоро, де Лигт и Шоу, а по флангам — Мазрауи и Далот.
«МЮ» очень проблемно играет на выезде. «Юнайтед» выиграл всего один из последних одиннадцати гостевых матчей Премьер-лиги и продолжает проигрывать в Лондоне чаще любой другой команды элиты за последние два сезона.
