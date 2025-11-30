«Кристал Пэлас» возвращается в чемпионат после неудачи в Европе, но с уверенной серией в Премьер-лиге и мощной домашней поддержкой. «Манчестер Юнайтед» приезжает в Лондон после осечки с «Эвертоном», команде Рубена Аморима нужно срочно возвращать структуру и атакующую остроту. Следить за встречей на «Селхёрст Парк» можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

40' Митчелл прострелил с левого фланга, защитник перехватил.

38' Не сможет продолжить игру Сарр, вместо него выходит Нкетия.

38' Матета нарушил правила у штрафной «МЮ», а могло опасно быть.

36' ГООООООООООООЛ! И ещё раз с точки забивает Матета, на этот раз в правый угол, Ламменс прыгнул влево. Всё-таки 1:0, впереди «Пэлас»!

35' Перебивать пенальти будет Матета, ВАР подтвердил двойное касание!

35' ВАР смотрит момент с пенальти – возможно, было двойное касание!

Статистика матча 3 Удары в створ 2 4 Удары мимо 2 45 Владение мячом 55 3 Угловые удары 2 0 Офсайды 2 4 Фолы 3

33' ГООООООООООООООЛ! Впереди «Кристал Пэлас»! Уверенно пробил в левый угол сам Матета, Ламменс завалился в другую сторону. 1:0!

32' Пенальти в ворота «МЮ»! Йоро снёс Матета в штрафной, зарядил сзади по ногам французу.

30' Матета боролся с де Лигтом в центре поля, сыграл рукой француз.

28' Бруну навесил с углового, Хендерсон выбил мяч кулаком.

26' Снова спасает Ламменс! Пино бил после навеса Муньоза, кипер бросился на мяч!

24' Камада с линии штрафной бил после передачи Сарра, Ламменс спас!

23' Не получилась подача у Мбёмо, мяч после отскоков пришёл в руки к Хендерсону.

22' Муньоз сфолил на фланге, штрафной подаст «МЮ».

21' Лакруа пробил головой после навеса Пино – мимо ворот.

20' У Ричардса не получилось пробить после скидки партнёра, ещё раз на угловой ушёл мяч.

19' Сарр пытался прострелить из штрафной, Шоу заблокировал его передачу, будет угловой.

19' Не получилось пробить головой у игроков «Пэласа» после навеса с углового.

17' Мбёмо слишком эмоционально отреагировал на решение арбитра и швырнул мячом в газон. Жёлтая карточка.

15' Мяч отскочил к Матета от Йоро, француз не попал в дальний угол из отличной позиции!

13' Уортон пробил по воротам после отскока, Ламменс вытащил.

11' Каземиро пробил головой после навеса Бруну со штрафного – мимо ворот.

10' Камада жёстко сбил Каземиро в центре поля, пока что без карточек.

08' Матета растолкал защитников на пути к штрафной, но пробил мимо ближнего угла.

07' Надёжно сыграла защита хозяев после подачи Бруну с углового.

04' Сарр на газоне, нужна помощь врачей игроку «Пэласа».

01' Хендерсон справился с ударом Каземиро, неплохо бил бразилец в нижний угол.

01' «Юнайтед» начал с центра, поехали!

До матча

14:35 Судейская бригада матча: Роб Джонс — главный арбитр; ассистенты: Нил Дэвис, Саймон Лонг; резервный: Энди Мэдли; VAR: Мэтт Доногью; AVAR: Тим Вуд.

14:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гэи, Муньоз, Уортон, Камада, Митчелл, Сарр, Пино, Матета.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Йоро, де Лигт, Шоу, Диалло, Каземиро, Фернандеш, Далот, Мбёмо, Маунт, Зиркзе.

«Кристал Пэлас»

У Оливера Гласнера — та же двойственность, что сопровождает клуб весь сезон. В Премьер-лиге команда выдала мощный рывок и подходит к матчу на границе топ-5. «Пэлас» сохранил три «сухие» игры подряд и девятый месяц проводит в абсолютной домашней стабильности.

Но поражение от «Страсбурга» в Лиге конференций вновь обозначило проблему реализации. «Кристал Пэлас» создал достаточно моментов, но проиграл — и потерял Уилла Хьюза, который получил травму колена.

В составе ожидаются изменения — в центр поля вернётся Адам Уортон, а Даити Камада заменит Лерму. В атаке Гласнер по-прежнему делает ставку на связку Матета-Сарр-Пино. Скорость на флангах и мощный таргетмен — то, что помогает «Пэласу» удерживать ритм матча на домашней арене. Защитники Ричардс, Лакруа и Гэи сейчас в лучшей форме за сезон, именно эта тройка обеспечила серию из трёх подряд «сухих» матчей в лиге.

«Манчестер Юнайтед»

Поражение от «Эвертона» — тревожный сигнал. Команда почти весь матч играла в большинстве, но так и не создала ни одного по-настоящему опасного момента. После международной паузы исчезла скорость в переходах, пропала агрессия в прессинге. Пяти-матчевый отрезок без поражений был скорее маскировкой проблем, чем признаком стабильности.

У Аморима снова дефицит в атаке. Матеус Кунья остаётся вне игры, Беньямин Шешко и Гарри Магуайр продолжают восстановление. Тренер может переформатировать переднюю линию, Мейсону Маунту найдут место ближе к штрафной, а Брайан Мбёмо может сыграть центрального нападающего. В защите, скорее всего, выйдут Йоро, де Лигт и Шоу, а по флангам — Мазрауи и Далот.

«МЮ» очень проблемно играет на выезде. «Юнайтед» выиграл всего один из последних одиннадцати гостевых матчей Премьер-лиги и продолжает проигрывать в Лондоне чаще любой другой команды элиты за последние два сезона.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.24.