В субботу, 25 октября, «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в рамках 9-го тура Английской Премьер Лиги. Дублем за «Манчестер» отличился Мбемо, еще по голу забили Кунья и Каземиро, у «Брайтона» голами отметились Уэлбек и Костулас. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

90+7' Матч окончен. Качественнее в завершении атак сыграли футболисты «Манчестера», заслужено победив по итогам встречи.

90+7' Гооооол! 4:2. Брайан Мбемо воспользовался передачей из глубины поля Эйдена Хевена, и ударом из пределов штрафной площади «Брайтона» мяч над вратарем Вербрюггеном послал.

90+6' Бруну Фернандеш пробил с острого угла из штрафной «Брайтона», отразил мяч вратарь Вербрюгген.

90+4' Желтая карточка показана Ферди Кадыоглу, за срыв атаки.

90+2' Гоооол! 3:2. Джеймс Милнер подал угловой в штрафную «Манчестера», головой с близкого расстояния Харалампос Костулас мяч в ворота направил, перепрыгнув Зиркзее в верховом единоборстве.

90' Добавленное время 7 минут.

90' Контролируют мяч на половине поля «Брайтона» игроки «Манчестера», убивая время и отбираю энергию у гостей.

88' Удар Кадыоглу из-за пределов штрафной «Манчестера», в прыжке на угловой перевел мяч вратарь Ламменс.

87' Замена в составе «Брайтона»: Цимас вышел вместо Виффера.

85' Позиционная атака «Брайтона», футболисты «Манчестера» за линию мяча отошли.

84' Мяч под контролем игроков «Манчестера», отодвигают тем самым игру от своих ворот хозяева.

82' Замены в составе «Манчестера»: Шешко и Кунья ушли, вышли Угарте и Зиркзее.

81' Желтая карточка показана Беньямину Шешко.

79' Замена в составе «Брайтона»: Рюттер ушел, вышел Костулас.

78' Удар Минте из пределов штрафной «Манчестера», закручивал он мяч в дальний угол ворот, но промахнулся.

77' Завелись игроки «Брайтона», продолжают гости атаковать на эмоциях после забитого гола.

75' Том Уотсон пробил из-за пределов штрафной «Манчестера», в падении поймал мяч вратарь хозяев.

74' Гоооол! 3:1. Дэнни Уэлбек прямым ударом со штрафного мяч точно под перекладину послал, не спас «Манчестер Юнайтед» вратарь Сенне Ламменс.

72' Желтая карточка показана Патрику Доргу. Перспективный штрафной для «Брайтона», неподалеку от штрафной «Манчестера».

71' Брайан Мбемо пробил на точность из штрафной «Брайтона», вратарь Вербрюгген в прыжке мяч на угловой перевел.

70' Замены в составе «Манчестера»: Диалло и Каземиро ушли, вышли Доргу и Майну.

69' Позиционная «Брайтона» увязла в оборонительных построениях «Манчестера».

67' Мяч под контролем у игроков «Манчестера».

66' Успокоилась игра, исход матча предрешен.

65' Замена в составе «Манчестера»: вместо Шоу вышел Хевен.

61' Гооол! 3:0. Брайан Мбемо нанес удар из под защитника «Брайтона» с линии штрафной гостей, мяч в ближний угол ворот залетел, не помог бросок вратаря Вербрюггена.

60' Замены в составе «Брайтона»: Милнер, Уотсон и Гомес вышли, ушли Балеба, Де Кёйпер и Аяри.

59' Подача Минте в штрафную «Манчестера» которая превратилась в удар, мяч рядом со штангой проскакал.

58' Позиционная «Брайтона», пока мяч вдали от ворот «Манчестера» контролируется.

56' Удар Шешко из-за пределов штрафной «Брайтона», кулаками отразил мяч летящий по центру ворот Вербрюгген.

54' Затрудняют начало атаки «Брайтону» игроки «Манчестера» включаясь в высокий прессинг.

52' Мяч под контролем у игроков «Манчестера», контролируют они его вблизи штрафной «Брайтона».

51' Позиционная атака «Брайтона», готовят гости угрозу.

48' Бруну Фернандеш пробил с близкого расстояния из штрафной «Брайтона», успел среагировать вратарь Вербрюгген выбросив руку и отбив мяч.

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

45+2' Перерыв. Качественнее в завершении атак действуют игроки «Манчестера» и заслуженно ведут в счете к перерыву.

45+1' Рюттер оказался в убойной позиции в штрафной «Манчестера», но не получилось у него подстроиться под мяч, не попал нападающий гостей по нему.

45' Добавленное время 1 минута.

45' Мбемо вывел Беньямина Шешко на ударную позицию внутри штрафной «Брайтона», но промахнулся словенец мимо ворот.

43' Позиционная «Брайтона», пока мяч в центре поля контролируется.

41' Желтая карточка показана Карлосу Балеба.

40' Снизился темп игры к концу первого тайма.

38' Дало пробил из-за пределов штрафной «Брайтона», мяч срезавшись с ноги сильно выше ворот полетел.

37' Ясин Аяри пробил из-за пределов штрафной «Манчестера», мяч попав в одного из защитников на гловой улетел.

34' Гоооол! 2:0. Каземиро пробил из-за пределов штрафной «Брайтона», мяч по пути попал в спину Ясина Аяри и изменил направление полета, в неприкрытый угол ворот Вербрюггена залетев.

33' Уверенно контролируют мяч игроки «Манчестера», планомерно подбираясь к штрафной «Брайтона».

30' Янкуба Минте ворвался в штрафную «Манчестера», сразу 3 защитника хозяев пытались остановить его, получилось.

27' С мячом футболисты «Брайтона», контролируют гости мяч на своей половине поля.

24' Гооол! 1:0. Матеус Кунья ударом из-за пределов штрафной «Брайтона» точно в нижний угол ворот мяч направил с передачи Каземиро, не дотянулся в прыжке вратарь Вербрюгген.

22' Включились в прессинг игроки «Манчестера», усложняя начало атаки «Брайтону».

21' Угловой у ворот «Манчестера», уверенно руками вратарь Сенне Ламменс мяч поймал.

18' Перехватили инициативу футболисты «Манчестера».

17' Матеус Кунья пробил из-за пределов штрафной «Брайтона», в прыжке отбил мяч вратарь Барт Вербрюгген.

16' Позиционная атака «Манчестера», в центре поля мяч от игрока к игроку ходит.

15' Дэнни Уэлбек пробил из пределов штрафной «Манчестера», успел переместиться в воротах вратарь хозяев Ламменс и мяч поймать.

14' Больше мячом владеет «Брайтон», навязывают гости «Манчестеру» свою игру.

12' Быстрые атаки проводят игроки «Брайтона», получается у хозяев пока справляться с ними.

10' Де Кёйпер подал к воротам «Манчестера» со штрафного, Балеба пробил с подбора, мяч мимо ворот полетел.

07' Янкуба Минте оказался на убойной позиции в штрафной «Манчестера», как вдруг боковой зажег положение «вне игры».

06' Позиционная атака «Манчестера», пока мяч в центре поля контролируется.

04' Удар Куньи из пределов штрафной «Брайтона» с острого угла, мяч в сетку ворот с внешней стороны попал.

03' Контролируют мяч футболисты «Брайтона», пока на своей половине поля.

01' Бруну Фернандеш пробил головой из пределов штрафной «Брайтона», мяч мимо ворот пролетел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Манчестер Юнайтед».

До матча

19:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, вмещающем 76 212 зрителей.

19:05 Главным судьей матча будет Энтони Тейлор.

Стартовые составы команд

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, де Лигт, Шоу, Дало, Йоро, Каземиро, Фернандеш, Диалло, Мбемо, Шешко, Кунья.

«Брайтон»: Вербрюгген, ван Хекке, Данк, Кадыоглу, Де Кёйпер, Виффер, Балеба, Аяри, Минте, Рюттер, Уэлбек.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» после восьми туров английской Премьер-лиги имеет 13 очков в активе и находится в верхней половине таблицы АПЛ. Команда занимает девятое место с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-5) и в два — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в один пункт от ближайшего преследователя — «Брайтона». В своем предыдущем поединке рамках восьмого тура национального первенства «Красные Дьяволы» на чужом поле одержали знаковую победу над «Ливерпулем» (2:1). Перед этим в седьмом туре национального чемпионата коллектив также набрал три очка, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:0 переиграл «Сандерленде».

В четырех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Манчестер Юнайтед» выиграл три раза при одном поражении. Это говорит о хороших шансах хозяев на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, пока неясно, насколько такая форма говорит об их реальном прогрессе, тогда как нынешний соперник способен и одолеть «МЮ». Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ нового сезона с двумя голами. Из-за травмы не поможет команде Лисандро Мартинес,

«Брайтон»

«Брайтон» после восьми туров английской Премьер-лиги имеет 12 очков в активе и также находится в верхней половине таблицы. Команда занимает 10-е место, на один балл отставая от нынешнего соперника и на два — от зоны еврокубков (топ-5), а также по дополнительным показателям опережая ближайшего преследователя — «Астон Виллу». В своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура Премьер-лиги «Чайки» на чужом поле одержали показательную победу над «Ньюкаслом» (2:1). Перед этим в седьмом туре национального чемпионата коллектив уже потерял очки, когда на чужом поле разошелся мировой с «Вулверхэмптоном» с результатом 1:1.

В пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих. Такая форма сулит гостям неплохие шансы как минимум на мировой исход, тем не менее, даже это будет непросто, если учесть прогресс соперника, а также фактор чужого поля. Дэни Уэлбек — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с четырьмя голами. Травмированы и не помогут команде в отчетном матче Груда, Хиншелвуд, Марч и Уэбстер.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках АПЛ, оба раза победил «Брайтон», дома 2:1, на выезде в Манчестере 3:1. За всю историю команды сыграли 35 матчей, в 20 победил «Манчестер Юнайтед», в 9 играх «Брайтон», оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

