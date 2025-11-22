В субботу, 22 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Англии, в котором «Ньюкасл» примет «Манчестер Сити». Игра начнётся в 20:30 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

51' Продолжает мяч находиться на половине поля «Ньюкасла», навязывают борьбу игроки «Сити» и периодически его отбирают.

49' Бернарду Силва с линии штрафной наносил обводящий удар в дальнюю девятку, но чуть-чуть промахнулся.

48' Холанн ворвался в штрафную «Ньюкасла», оставалось обыграть Тшау и случился бы выход один на один, но защитник хозяев чисто отобрал мяч.

47' Сразу же прошла левым флангом атака у «Ньюкасла». Угловой подали «сороки», было опасно, но мяч пролетел рядом с дальней штангой.

46' Стартовала вторая половина встречи. Замен в перерыве не было.

45+3' Перерыв! Огромное количество голевых моментов мы увидели в первые 45 минут, но ни один из них не был реализован. У «Ньюкасла» — 1,2 xG к перерыву, у «Сити» — 1,4, но счёт до сих пор не открыт — надеемся, что во втором тайме голы всё-таки будут!

Статистика матча 3 Удары в створ 2 1 Удары мимо 5 38 Владение мячом 62 3 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 7 Фолы 3

45+2' Интересный розыгрыш стандарта задумал Фоден, покатил низом в штрафную, но Холанна опередил на мяче Поуп.

45+1' Две минуты добавлено к первому тайму.

45' Гимараэш сорвал опасную атаку «Сити», сфолив на Нико Гонсалесе. Штрафной будет, карточки нет.

44' С левого края штрафной Доку выполнял прострел в направлении Холанна — норвежец не подстроился под мяч и даже толком не сумел пробить по воротам.

43' Уже 2:2 как минимум мог быть счёт к этой минуте, но один шанс за другим не используют игроки.

42' Фоден убойный момент упустил! Получил мяч от Шерки около 11-метровой отметки и пробил низом в левый угол — совсем немного промазал.

41' С мячом «Манчестер Сити» на половине поля «Ньюкасла». Попробовали зайти в штрафную, но защитники хозяев не пустили — будет ещё попытка.

39' Вступает «Ньюкасл» в высокий прессинг, как в начале встречи, но в этот раз гости выбрались, и Холанн заработал на себе фол Шера.

38' Мёрфи с правого фланга подавал в штрафную, Гвардиол перекрыл путь мячу. Угловой заработали хозяева, тем не менее.

35' А теперь уже Поуп выручил! Холанн бил по воротам с линии вратарской без сопротивления — голкипер хозяев на месте.

34' Дальний удар нанёс Шерки после очередного корнера — мимо ворот.

33' Снова завалил угловыми «Сити» штрафную «Ньюкасла». Пока «сороки» обороняются без видимых трудностей.

32' Уже на 1,2 гола по xG хозяева наиграли, несколько убойных шансов упустив. У «Сити», кстати, тоже уже 0,6 ожидаемых гола, но счёт-то на табло по-прежнему 0:0.

31' Барнс не забил в пустые! Получил он передачу с правого фланга в штрафной, Доннарумма уже был отыгран, но не попал в створ форвард хозяев! Возможно, было «вне игры» перед этим, но какая разница?

30' С угла штрафной подавал в район вратарской Харви Барнс, отбились защитники гостей. Но всё-таки «Ньюкасл» поджимает в последние минуты, пускай и не особенно активно.

28' Ливраменто рвался по правому флангу, Гвардиол в классном подкате остановил его и выбил мяч на угловой.

26' Снова Доннарумма спасает «Сити»! Здорово вывели Вольтемаде практически на рандеву с итальянским голкипером, но пробил-то немец практически по центру, оставив шансы Джиджи.

25' Получил в центре поля по ногам Райан Шерки. С трудом, но всё же поднялся на ноги француз.

24' Попытался организовать атаку «Ньюкасл», но Тонали мяч потерял и затем ещё и на Доку сфолил.

23' Вновь долго контролировали мяч гости, набивая процент владения, и никакой остроты из этого владения в итоге не выжали.

21' Снова вернулся «Манчестер Сити» на половину поля «Ньюкасла», покатал мяч и вывел Доку на удар — заблокировали.

20' Не очень уверенно выбежал за пределы штрафной Доннарумма, чтобы выбить мяч, но обошлось — не накрыли вратаря «Сити».

19' Нет, видеоарбитры решили, что не нарушал Шер правила, поэтому матч продолжается.

18' Горячо в штрафной «Ньюкасла». Фоден воспользовался свободной зоной, ворвался в чужую штрафную и пробил мимо ворот, но ему, кажется, в момент удара зарядил по ноге Шер. Пауза в игре, VAR смотрит эпизод.

17' Холанн получил пас от Доку и пробил из пределов штрафной, удар заблокировал защитник хозяев.

15' Нико сфолил в центре поля на Бруно Гимараэше. Сумел «Ньюкасл» от своих ворот пока игру отодвинуть.

14' Упал в чужой штрафной Холл, «Ньюкасл» требовал пенальти, но Бэрротт показал, что ничего там не было.

13' Какой шанс у Вольтемаде! С правого фланга прилетела подача в штрафную точно на голову немцу, которого никто не держал — пробил Ник по центру, но успел сложиться Доннарумма и потащил этот удар!

12' Пришёл всё же в свою редкую атаку «Ньюкасл», подачу Холла с левого фланга защита «Сити» легко нейтрализовала, но на подборе первыми оказались хозяева.

10' Долго катал мяч «Сити» в центре поля, но закончилось всё неточным забросом на фланг в сторону О'Райли.

09' Пока абсолютно без мяча приходится действовать хозяевам. Почти всей командой «Ньюкасл» за линией этого самого мяча находится.

08' Шерки вошёл в штрафную слева и пробил по воротам — получилось прямо в руки Поупу.

07' Два корнера подряд исполнили гости, оборона «Ньюкасла» успешно справилась с обоими.

06' Первый угловой заработал «Ман Сити». Холанн получил мяч в штрафной и простреливал в центр, но нашёл ногу Ливраменто.

05' Всё, успокоился «Ньюкасл» после взрывных стартовых минут. Теперь всей командой в защите на своей половине «сороки».

04' Едва не ответили гости! Поуп выбежал далеко за пределы штрафной, но опоздал к мячу — Холанн на нём был первым и пытался перебросить вратаря, однако не попал в створ.

03' Очень активный прессинг включает на первых минутах «Ньюкасл». Не может даже со своей половины выбраться «Манчестер Сити».

02' И сразу же момент у хозяев! Запрессинговал «Ньюкасл» соперника у чужой штрафной, вышел на ударную позицию Барнс на линии штрафной — Доннарумма мяч поймал.

01' Матч начался! С центра поля разыграл мяч «Сити».

До матча

20:28 Появились уже на поле футболисты — через пару минут матч начнётся!

20:22 В Ньюкасле пасмурно, без осадков и прохладно — 4 градуса выше нуля.

20:16 Главный арбитр матча — Сэм Бэрротт. Между прочим, «Ньюкасл» при нём одержал две победы в двух матчах, а у «Сити» — три игры, две победы и поражение.

20:10 Сегодняшний матч пройдёт на знаменитом стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Арена вмещает 52 305 зрителей.

Стартовые составы команд

«Ньюкасл»: Поуп, Ливраменто, Тшау, Шер, Холл, Гимараэш, Тонали, Жоэлинтон, Мёрфи, Барнс, Вольтемаде.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Б. Силва, Нико, Фоден, Шерки, Доку, Холанн.

«Ньюкасл»

Игра на два фронта даётся «Ньюкаслу» непросто. Прошлый сезон команда Эдди Хау завершила в топ-5 и получила путёвку в Лигу чемпионов, но в этом её явно штормит: по итогам 11 туров АПЛ — лишь 12 очков и 14-е место, отрыв от зоны вылета — всего два балла. Да, в ЛЧ «сороки» идут солидно — с 9 очками из 12 возможных, но три победы одержаны в не самых трудных матчах — в гостях над бельгийским «Юнионом», а также дома над разобранными «Бенфикой» и «Атлетиком». А вот в чемпионате уже были поражения от «Брайтона» (1:2), «Вест Хэма» (1:3), «Брентфорда» (1:3) — клубов из второй половины таблицы. Купленный за 85 млн евро Ник Вольтемаде пока разницу не делает: в шести последних играх за «Ньюкасл» у него всего один гол — «Тоттенхэму» в Кубке лиги.

Хорошая новость заключается в том, что «сороки» забивают уже 11 матчей подряд во всех турнирах, так что потенциал на исправление ситуации есть — тем более что отставание от еврокубковой зоны пока вообще не критичное, всего-то шесть очков. Но вот в сегодняшнем матче с «Сити» «Ньюкаслу» точно не поможет дисквалифицированный Дэн Бёрн, а также травмированные Йоан Висса и Аарон Гордон.

«Манчестер Сити»

У «Сити» дела обстоят куда лучше. После неоднозначного старта сезона команда набрала мощный ход: за 14 последних матчей во всех турнирах — лишь одно поражение в гостях от «Астон Виллы» (0:1) в конце октября и промежуточное третье место в таблице (второе по потерянным очкам). Ещё было две ничьи с крепкими соперниками — «Арсеналом» (1:1) и «Монако» в ЛЧ (2:2), а в остальных 11 играх — победы. Причём по большей части убедительные: в 10 из 11 случаев — с разницей минимум в два мяча. Разгром «Ливерпуля» в предыдущем туре (3:0) также должен придать «горожанам» уверенности.

С результативностью у команды Пепа Гвардиола полный порядок — 23 мяча за 11 туров, однако большая часть из них — 14 из 23 — на счету разбушевавшегося Эрлинга Холанна. Норвежец забивал в 17 из 18 последних игр за клуб и сборную, с отрывом лидирует в бомбардирской гонке и против «Ньюкасла», конечно, будет в стартовом составе. Кадровых проблем у «Сити» в принципе немного — встречу пропустят только восстанавливающиеся после травм Родри и Матео Ковачич.

Личные встречи

«Манчестер Сити» владеет гигантским преимуществом в личных встречах с «Ньюкаслом» в АПЛ. «Сороки» выиграли у «Сити» всего 1 из 35 матчей в чемпионате за последние 20 лет — 2:1 на своём поле в январе 2019-го. С тех пор команды сыграли в Премьер-лиге 12 раз — «Ньюкасл» зацепил всего три ничьи, проиграв остальные девять встреч. Последний их матч в феврале закончился домашней победой «Сити» со счётом 4:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.00.