22 ноября в матче 12-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 20:30 мск.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «сороки» в этом сезоне не являются даже середняками АПЛ и пока что его полностью проваливают.
Команда из города Ньюкасл-апон-Тайн имеет в своем активе всего 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английского чемпионата.
За 11 матчей «горожане» смогли забить всего 11 мячей, а пропустили целых 14.
Последние матчи: в прошлых турах «джорди» уступили «Бретнфорду» (1:3) и «Вест Хэму» (1:3).
До этого же «черно-белые» смогли выиграть у «Фулхэма» (2:1). Также «Ньюкасл» победил «Атлетик» (2:0) в Лиге чемпионов и обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в Кубке лиги.
Не сыграют: травмированы Гаррисон Ашби, Йоан Висса, Виллиам Осула и Валентино Ливраменто.
Состояние команды: подопечные Эдди Хау в прошлом сезоне стали пятыми, а сейчас же команде будет крайне сложно даже повторить прошлосезонный результат.
Пока что «Ньюкасл» не выглядит командой, которая может бороться за высокие места. При этом, команда уже вышла в четвертьфинал Кубка лиги и идет шестой в турнирной таблице Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «голубые» же, как и обычно в последние годы, борются за чемпионский титул.
«Сити» за 11 туров смог набрать 22 зачетных балла и располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.
За это время манчестерцы 23 раза поразили ворота соперника и восемь раз пропустили в свои ворота.
Последние матчи: в прошлых турах «горожане» смогли разгромить «Ливерпуль» (3:0) и переиграть «Борнмут» (3:1).
А вот до этого у манчестерского коллектива были поражение от «Астон Виллы» (0:1), но победа над «Эвертоном» (2:0).
Также команда из Манчестера победила «Боруссию» (4:1) в Лиге чемпионов и «Суонси» (3:1) в Кубке лиги.
Не сыграют: в лазарете находится только Матео Ковачич.
Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиола, конечно, намерены стать чемпионами страны в этом сезоне. В прошлой кампании «Манчестер Сити» финишировал третьим, поэтому сейчас устроят только золотые медали, хотя бороться с «Арсеналом» будет крайне сложно.
Все равно «Манчестер Сити» считается одним из фаворитов во всех турнирах, в которых принимает участие. Хотя, безусловно, в Лиге чемпионов серьезнейшая конкуренция и выиграть турнир будет сложно.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» не играет вничью на протяжении 11 матчей
- «Манчестер Сити» выиграл последние 4 матча
- В последнем очном матче «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ньюкасла» — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.
Прогноз: «Манчестер Сити» хоть и играет в гостях, но он сильнее и должен побеждать.
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.00.
Прогноз: команды любят забивать много, поэтому матч вполне может получиться результативным.
Ставка: тотал больше 3 за 2.08.