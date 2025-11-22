прогноз на матч чемпионата Англии, ставка за 2.00

22 ноября в матче 12-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «сороки» в этом сезоне не являются даже середняками АПЛ и пока что его полностью проваливают.

Команда из города Ньюкасл-апон-Тайн имеет в своем активе всего 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английского чемпионата.

За 11 матчей «горожане» смогли забить всего 11 мячей, а пропустили целых 14.

Последние матчи: в прошлых турах «джорди» уступили «Бретнфорду» (1:3) и «Вест Хэму» (1:3).

До этого же «черно-белые» смогли выиграть у «Фулхэма» (2:1). Также «Ньюкасл» победил «Атлетик» (2:0) в Лиге чемпионов и обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в Кубке лиги.

Не сыграют: травмированы Гаррисон Ашби, Йоан Висса, Виллиам Осула и Валентино Ливраменто.

Состояние команды: подопечные Эдди Хау в прошлом сезоне стали пятыми, а сейчас же команде будет крайне сложно даже повторить прошлосезонный результат.

Пока что «Ньюкасл» не выглядит командой, которая может бороться за высокие места. При этом, команда уже вышла в четвертьфинал Кубка лиги и идет шестой в турнирной таблице Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «голубые» же, как и обычно в последние годы, борются за чемпионский титул.

«Сити» за 11 туров смог набрать 22 зачетных балла и располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.

За это время манчестерцы 23 раза поразили ворота соперника и восемь раз пропустили в свои ворота.

Последние матчи: в прошлых турах «горожане» смогли разгромить «Ливерпуль» (3:0) и переиграть «Борнмут» (3:1).

А вот до этого у манчестерского коллектива были поражение от «Астон Виллы» (0:1), но победа над «Эвертоном» (2:0).

Также команда из Манчестера победила «Боруссию» (4:1) в Лиге чемпионов и «Суонси» (3:1) в Кубке лиги.

Не сыграют: в лазарете находится только Матео Ковачич.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиола, конечно, намерены стать чемпионами страны в этом сезоне. В прошлой кампании «Манчестер Сити» финишировал третьим, поэтому сейчас устроят только золотые медали, хотя бороться с «Арсеналом» будет крайне сложно.

Все равно «Манчестер Сити» считается одним из фаворитов во всех турнирах, в которых принимает участие. Хотя, безусловно, в Лиге чемпионов серьезнейшая конкуренция и выиграть турнир будет сложно.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» не играет вничью на протяжении 11 матчей

«Манчестер Сити» выиграл последние 4 матча

В последнем очном матче «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ньюкасла» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Манчестер Сити» хоть и играет в гостях, но он сильнее и должен побеждать.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.00.

Прогноз: команды любят забивать много, поэтому матч вполне может получиться результативным.

Ставка: тотал больше 3 за 2.08.