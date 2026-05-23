Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Быкам» ничего не светит?

прогноз на матч чемпионата Бразилии, ставка за 2.05

25 мая в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Васко да Гама» и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Васко да Гама — Ред Булл Брагантино с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Крестоносцы» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Васко да Гама» на один пункт отстаёт от 11-й позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Крестоносцы» уступили «Олимпии» Асунсьон (1:3).

До того команда была бита «Интернасьоналем» (1:4). А вот поединок со скромным «Пайсанду» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Васко да Гама» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Крестоносцы» нынче приуныли в плане результатов. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Васко да Гама» традиционно сложно противостоит «Ред Булл Брагантино». В пяти последних очных поединках команда по 2 раза победила и уступила.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Быки» сражаются за попадание в топ-4. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Ред Булл Брагантино» на один балл отстаёт от четвёртой позиции. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Быки» не уступили «Ривер Плейту» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Витории» (2:0). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Мирассолу» (1:2).

При этом «Ред Булл Брагантино» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Быки» в последних матчах несколько прибавили. Команда не уступила 2 раза подряд.

При этом «Ред Булл Брагантино» не столь успешно выступает на полях соперников. В 8 выездных матчах команда набрала 10 очков.

«Быки» в среднем пропускают фактически один мяч за матч. Да и «крестоносцев» команда не может одолеть уже год.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Васко да Гама» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.09 и 1.78.

Прогноз: «Васко да Гама» явно способен поднатореть в плане реализации, тогда как «быки» не столь успешно выступают в гостях.

Ставка: Победа «Васко да Гама» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.09

