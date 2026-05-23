25 мая в 15-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Сиэтл Саундерс». Начало игры — в 04:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс с коэффициентом для ставки за 3.75.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: «Чёрно-золотые» проводят не столь яркий сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Лос-Анджелес» на 4 очка отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лос-Анджелес» уступил «Нэшвиллу» (2:3).
До того команда проиграла «Сент-Луис Сити» (1:2). А вот поединок с «Хьюстон Динамо» завершился коллизией (1:4).
В пяти своих последних матчах «Лос-Анджелес» разжился всего одной ничьей. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 15.
Состояние команды: «Чёрно-золотые» серьёзно просели в плане результатов. Команда уступила 4 раза кряду.
Причем «Лос-Анджелес» традиционно успешно противостоит «Сиэтл Саундерс». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Сиэтл Саундерс»
Турнирное положение: «Саундерс» выступают весьма продуктивно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Сиэтл Саундерс» на 5 очков отстаёт от лидера. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сиэтл Саундерс» уступила «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).
До того команда переиграла «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Сан-Диего» (1:1).
При этом «Сиэтл Саундерс» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Саундерс» крайне нестабильны в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Сиэтл Саундерс» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и уступила команда всего 2 раза в 12 поединках.
Команда довольно продуктивно выступает на полях соперников. «Саундерс» в шести выездных поединках чемпионата добыли 11 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лос-Анджелес» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
Прогноз: «Чёрно-золотые» нынче угодили в кризис, да и «саундерс» весьма продуктивно выступают на чужих полях.
Ставка: Победа «Сиэтл Саундерс» за 3.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Саундерс» не побеждали в 3 своих последних матчах
- «Лос-Анджелес» не проигрывает 2 матча кряду
- «Лос-Анджелес» имеет потенциал прибавить в плане реализации
- «Сиэтл Саундерс» в трёх своих последних поединках пропустила 7 мячей
- В составе «чёрно-золотых» имеется ряд качественных атакующих исполнителей