25 мая в 15-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Интер Майами» и «Филадельфия Юнион». Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Интер Майами — Филадельфия Юнион с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Цапли» проводят не столь яркий сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Интер Майами» на 2 очка отстает от первой позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Интер Майами» переиграл «Портленд Тимберс» (2:0).

До того команда одолела «Цинциннати» (5:3). Да и поединок с «Торонто» завершился викторией (4:2).

В пяти своих последних матчах «Интер Майами» победил 3 раза. В этих поединках команда забила 15 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Цапли» поднаторели в плане результатов. Команда победила 3 раза кряду.

Причем «Интер Майами» традиционно успешно противостоит «Филадельфии Юнион». В последних пяти очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

«Филадельфия Юнион»

Турнирное положение: «Золос» проваливают текущий сезон. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Филадельфия Юнион» набрал всего 7 очков в 14 поединках. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Филадельфия Юнион» не смогла обыграть «Коламбус Крю» (1:1).

До того команда уступила «Орландо Сити» (3:4). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Нью-Ингленд Революшн» (1:2).

При этом «Филадельфия Юнион» в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьи. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Золос» крайне нестабильны в плане результатов. Команда не побеждает уже полтора месяца.

При этом «Филадельфия Юнион» в среднем пропускает фактически 2 мяча за матч. Да и победила команда всего один раз в 14 поединках.

Команда крайне слабо выступает на полях соперников. «Золос» в восьми выездных поединках чемпионата добыли всего 4 очка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер Майами» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

Прогноз: «Золос» нынче угодили в кризис, тогда как «цапли» сражаются за лидерство в своей конференции.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

