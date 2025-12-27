У предпоследнего в году матча на «Стэмфорд Бридж» невероятно высокая цена результата. «Челси» уже заметно отстал от лидирующей группы и рискует угодить в плотную борьбу за места вне топ-4. А вот «Астон Вилла» приезжает в Лондон с серией из десяти побед во всех турнирах и реальными шансами закончить тур вровень с лидерами чемпионата. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

20:05 Судейская бригада матча: главный арбитр – Стюарт Этуэлл, ассистенты — Константин Хацидакис и Адама Нанн, четвёртый арбитр — Тим Робинсон, ВАР — Пол Ховард, АВАР – Шан Мэсси-Эллис.

19:45 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Челси»: Санчес, Джеймс, Чалоба, Кукурелья, Бадьяшиль, Палмер, Кайседо, Фернандес, Гарначо, Нету, Педро.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Линделёф, Матсен, Камара, Макгинн, Тилеманс, Мален, Роджерс, Буэндия.

«Челси»

Ещё в конце ноября «Челси» шёл третьим, набрав 24 очка и находясь всего в одном балле от «Манчестер Сити» и в шести от «Арсенала». Однако за следующие четыре тура команда Энцо Марески взяла лишь пять очков из двенадцати и к восемнадцатому туру отстаёт на семь очков назад от «Астон Виллы».

За этот отрезок лондонцы выиграли только один матч — 2:0 у «Эвертона». Ничьи с «Арсеналом» и «Ньюкаслом» выглядели достойно по содержанию, но не изменили турнирную ситуацию. Особенно показателен матч на «Сент-Джеймс Парк», где «Челси» отыгрался с 0:2, однако снова позволил сопернику контролировать игру большими отрезками.

Домашний фактор остаётся важным аргументом хозяев. В трёх последних матчах АПЛ на «Стэмфорд Бридж» команда набрала семь очков и дважды сыграла «на ноль», обыграв «Вулверхэмптон» и «Эвертон». При этом поражения от «Брайтона» и «Сандерленда» ранее по сезону показывают, что даже дома «Челси» уязвим против организованных и терпеливых соперников, а именно к этой категории сейчас относится «Астон Вилла».

«Астон Вилла»

Сезон для команды Унаи Эмери начинался тяжело, два поражения и три ничьи в первых пяти турах, без голов в четырёх стартовых матчах. Перелом наступил после выездной ничьей с «Сандерлендом» (1:1), и с этого момента «Вилла» набрала 33 очка из 36 возможных, выиграв 11 из 12 матчей чемпионата.

Эта серия вывела бирмингемцев на третье место — в одном очке от «Манчестер Сити» и в трёх от «Арсенала». «Астон Вилла» может завершить уик-энд с отрывом в семь очков от четвёртого места, месяц назад такое было трудно даже представить.

Отдельного внимания заслуживает выездная статистика. «Вилла» выиграла два из трёх последних матчей на «Стэмфорд Бридж» — 2:0 в сезоне-2022/23 и 1:0 годом позже. По текущей форме с ней в лиге сопоставим только «Манчестер Сити», пять побед подряд и 27 очков за десять туров — лучший показатель АПЛ на этом отрезке.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.37.