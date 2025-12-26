прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.37

27 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Астон Вилла». Начало игры — в 20:30 мск.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» бьются за чемпионство. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Челси» на 7 зачетных баллов отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аристократы» не смогли одолеть «Ньюкасл» (2:2).

До того команда сумела одолеть «Кардифф» (3:1). Да и поединок с «Эвертоном» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Челси» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Аристократы» нынче выглядят прилично. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Челси» традиционно успешно противостоит «Астон Вилле». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза и уступила 1 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Аристократы» намерены как можно плотнее подтянуться к тройке лидеров.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» в текущем сезоне выглядят симпатично. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» на 3 зачетных пункта отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Астон Вилла» переиграла «Манчестер Юнайтед» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Вест Хэму» (3:2). А вот чуть ранее она с боем одолела «Базель» (2:1).

При этом «Астон Вилла» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вилланы» в последних поединках выглядели шикарно. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

При этом «Астон Вилла» победила в 10 последних матчах. Да и в нынешней диспозиции команда постарается зацепиться за очки.

Команда частенько дает бой грандам. А вот поединки с примерно равными по классу соперниками часто не удаются.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Вилланы» попытаются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» победила в 10 матчах подряд

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

«Челси» не проигрывает 3 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Аристократы» постараются продлить свой победный сериал, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, да и удача «вилланов» должна уже закончиться.

2.37 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Челси» — «Астон Вилла» позволит вывести на карту выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Победа «Челси» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.65 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Челси» — «Астон Вилла» принесёт чистый выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65