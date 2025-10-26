В воскресенье, 26 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

90+6' Матч закончился. Окончательный счёт 1:0 в пользу «Арсенала»! Хозяева отстояли своё первое место в турнирной таблице, а «Кристал Пэлас» остаётся на 10 месте.

90+4' Исмаила Сарр попытался развернуть атаку дальним пасом, но в решающий момент допустил досадную неточность — мяч лёг в ноги защитникам соперника.

90+2' «Кристал Пэлас» проводит масштабную ротацию: Тирик Митчелл уступает место Борне Сосе, Даниель Муньос — Уче.

90' Ко второму тайму добавлено 6 минут.

88' Мерино попытался разрезать оборону, отправив мяч в штрафную площадь. Защитники в взаимодействии они отбили атаку, отправив сферу к угловому флажку.

86' Эзе завершает свой отрезок матча, уступая место молодому Майлсу Льюису‑Скелли из «Арсенала».

Статистика матча 3 Удары в створ 1 4 Удары мимо 3 60 Владение мячом 40 4 Угловые удары 3 2 Офсайды 1 6 Фолы 11

84' Муньос выполнил точный навес с углового, обещая острые события у ворот. Но защитники своими действиями вынесли мяч из штрафной, оставив нападающих без шанса на добивание.

82' Травма вынуждает Деклана Райса покинуть поле. «Арсенал» вводит в игру сразу двух новых футболистов — Микеля Мерино на место Райса и Пьеро Хинкапи вместо Рикардо Калафьори.

80' При подаче углового Марк Геи остался совершенно один в штрафной — момент казался идеальным для гола! Но в решающий миг удар головой вышел неудачным.

78' Дьёкереш получил мяч в перспективной зоне, но тут же потерял его.

76' Замена в «Кристал Пэлас»: Уильям Хьюз выходит на поле, а Даити Камада завершает выступление.

74' Калафьори блестяще обработал мяч после фланговой подачи и без подготовки ударил с острого угла.

72' Муньос запустил мяч в штрафную, рассчитывая на подключение партнёров. Но Давид Рая был начеку, его выход из ворот и уверенный захват мяча в прыжке.

70' Виктор Дьёкереш оказался в идеальной позиции для удара. Одноклубник выдал ему точный пас, и ворота соперника уже казались беззащитными. Но защитник в отчаянном подкате он выбил мяч буквально с линии вратарской!

68' Момент! Мартинелли попытался запустить мяч в штрафную площадь, но оборона была в лучшем виде.

66' Замена в «Арсенале»: вместо Букайо Саки на газон выходит Габриэль Мартинелли.

65' Деклан Райс развернул атаку, отправив нацеленный пас с левого фланга прямо в штрафную на Дьёкереша. Лакруа в рывке он перехватил мяч.

63' Виктор Дьёкереш попытался разрезать оборону острым прострелом в штрафную — мяч уже летел к адресату, но в последний момент защитник в отчаянном подкате прервал передачу.

61' В стремительной атаке Эзе нашёл Троссару точной передачей в штрафной — форвард моментально сориентировался и направил мяч низом в дальний угол. Хендерсон уже был бессилен, но тут вмешался Гехи.

59' Замена в «Кристал Пэлас»: Йереми Пино готовится покинуть игру, а его место займёт Эдди Нкетиа.

57' Эберечи Эзе допустил тактическую ошибку, задержав соперника — судья Томас Брамалл мгновенно отреагировал и указал на место нарушения. Штрафной удар назначен.

55' Решившись на дальний выстрел, Букайо Сака нанес удар с линии штрафной, однако точность подвела: мяч пролетел мимо цели, затерявшись где‑то в районе углового флажка слева от ворот.

53' Райс получил мяч после отскока и без раздумий пробил по воротам. Но защитники оказались начеку.

51' Габриэль в штрафной идеально подстроился под навес с фланга и нанес удар головой. Увы мяч чиркнул о перекладину и улетел в аут. «Арсенал» упустил стопроцентный шанс!

49' Калафьори сделал расчётливый пас в зону атаки, надеясь на подключение Дьёкереша. Однако Ричардс предугадал развитие событий.

47' Замена в «Арсенале»: Вильям Салиба покидает игру, а его место занимает Кристиан Москера.

46' Второй тайм начался. Гости разыгрывают мяч с центра поля.

45+2' Первый тайм окончен. «Арсенал» с минимальным счёт выигрывает первую половину встречи. Перерыв!

45+1' Калафьори продемонстрировал отличную технику при вбросе аута — мяч полетел точно в район 11‑метровой отметки. Увы, партнёры не смогли воспользоваться шансом.

45' К первому тайму добавлено 2 минуты.

42' Деклан Райс исполнил подачу со штрафного, направив мяч точно к ближней штанге. Однако Камада в падении он головой выбил мяч подальше от ворот.

40' Уортон попытался создать момент, отправив диагональ с центра на левый фланг. Митчелл устремился за мячом, но он выкатился за линию.

38' ГОЛ! Хозяева наконец прорывают оборону! После точного навеса со штрафного от Райса Габриэль в жёсткой борьбе выигрывает воздух во вратарской и мягко сбрасывает мяч в центр. Эзе, не давая мячу опуститься, с лёта вколачивает его в сетку — 1:0!

36' Деклан Райс выполнил дальний заброс из центра поля штрафную площадь, нацелив мяч на Троссарда. Ричардс поставил блок.

34' Уортон стремительно прорвался с мячом на чужую половину поля, запустив контратаку, и выдал острый пас на Матету. Однако Салиба,оказался в нужном месте.

32' Получив точный пас Троссард не стал медлить и нанёс резкий удар по воротам. Хендерсон предугадал направление удара и в отчаянном броске спас команду.

30' Суюименди запустил мяч в штрафную, рассчитывая на рывок Эзе, но Гехи действиями корпуса оттеснил соперника.

29' Адам Уортон получил мяч, но оказался в затруднительном положении — соперников вокруг было больше, чем свободных зон. Не найдя лучшего решения, он решился на удар по воротам, однако мяч пролетел мимо цели.

27' Тончайшей передачей Матета разрезал оборону соперника, отправив Муньоса в прорыв к воротам. Нападающий с ходу пробил под острым углом, однако Райя в отчаянном броске он успел подставить руку.

25' Среди болельщиков на матче можно заметить Томаса Тутхеля. Внимательно наблюдает за игрой.

23' Опасно! Получив мяч в штрафной после передачи, Сарр развернулся и нанёс удар. Но защитник заблокировал удар.

21' Муньос выиграл единоборство у штрафной площади соперника и мгновенно выдал острый заброс на Сарра. Форвард, несмотря на стремительный рывок, не сумел догнать мяч.

19' На фланге Пино подхватив мяч, он тут же выдал острый навес в район дальней штанги. Сарр попытался замкнуть передачу ударом головой, однако соперник в отчаянном прыжке преградил путь — мяч ушёл за лицевую линию.

17' Матч протекает в сдержанном ритме. Обе команды не спешат, придерживаясь осторожной тактики. «Кристал Пэлас» особенно аккуратен.

15' Уортон выполнил подачу с углового точно на ближнюю штангу, где Ричардс в прыжке попытался поразить ворота ударом головой. Однако на дальней штанге Тимбер в подкате выбил мяч.

13' Чёткая передача Уортона вывела Матету на перспективную позицию — тот рванул к воротам, предвкушая возможность пробить. Однако защитники не дали ему пространства.

11' При розыгрыше углового Марк Геи стремительно ворвался в штрафную, выиграл борьбу на втором этаже и нанес удар головой буквально с нескольких метров — но защитники «Арсенала» не дремали.

09' Дьёкереш поборолся за мяч и головой направил его в сторону Сака. Однако Митчелл подстерег момент в рывке он перехватил пас, оставив атаку без продолжения.

08' В решающий момент атаки Сака не рассчитал позицию, несмотря на молниеносный рывок, он оказался впереди всех и попал в офсайд.

06' Пино решился на тонкий игровой ход. Выполнил аккуратный черпачок в зону атаки, рассчитывая на подключение одноклубников. Увы, связь не сложилась, мяч не нашёл своего адресата.

04' Матета предпринял попытку оживить игру острым пасом на ход — передача выглядела многообещающе, однако оборона гостей в считанные секунды нейтрализовали угрозу и вернули мяч в середину поля.

02' В центре поля «Арсенал» ведёт размеренную перепасовку, явно не стремясь ускорять ход игры. «Кристал Пэлас», в свою очередь, сосредоточился на обороне.

01' В сегодняшнем матче «Арсенал» примет у себя на стадионе «Кристал Пэлас». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

16:45 Арбитром сегодняшней встречи будет Томас Брамэлл из Англии.

16:40 Команды встретятся между собой в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», который вмещает в себя 60 704 болельщиков.

16:30 «Арсенал»: Райа, Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафьори, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Дьокереш, Троссар.

16:30 «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гехи, Муньос, Уортон, Сарр, Пино, Митчелл, Камада, Матета.

«Арсенал»

«Арсенал» подходит к матчу 9‑го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» в отличной форме и с амбициозными планами на сезон. После восьми туров команда уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков, что говорит о стабильности и серьёзности намерений побороться за титул.

Последние игры наглядно продемонстрировали сбалансированность и зрелость коллектива. В восьмом туре АПЛ «Арсенал» в гостях одолел «Фулхэм» со счётом 1:0. Единственный гол на 58‑й минуте забил бельгиец Троссард. При этом было заметно, что команда действовала расчётливо, не форсируя события, очевидно, игроки берегли силы перед важным матчем Лиги чемпионов с «Атлетико». И эта стратегия сработала — на своём поле «Арсенал» разгромил мадридский клуб со счётом 4:0, показав яркую и уверенную игру. Незадолго до этого команда также взяла три очка в домашнем матче АПЛ против «Вест Хэма» (1:0).

Летом клуб провёл масштабную трансферную кампанию, существенно укрепив состав. Микель Артета теперь может рассчитывать почти на двух равноценных футболистов на каждую позицию, что придаёт команде глубину и гибкость, позволяя варьировать тактику и ротировать состав без потери качества игры.

Однако есть и потери, в предстоящем матче не смогут выйти на поле несколько ключевых игроков. Травмированы полузащитники Эдегор, Мадуэке и Хаверц, а также нападающий Габриэль Жезус. Несмотря на это, общий настрой и текущее состояние «Арсенала» внушают оптимизм: команда выглядит готовой бороться за все трофеи в этом сезоне.

«Кристал Пэлас»

Кристал Пэлас« подходит к матчу 9‑го тура АПЛ против "Арсенала" в неоднозначном состоянии. Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

Последние игры показали, что "Кристал Пэлас" способен выдавать яркие, зрелищные матчи, но при этом испытывает определённые трудности с удержанием преимущества. В последней встрече в АПЛ команда сыграла вничью с "Борнмутом" со счётом 3:3 — матч получился по‑настоящему драматичным. Все три гола в составе лондонцев забил Матета, а уйти от поражения удалось лишь в компенсированное время. Такой исход выглядит закономерным. Обе команды имели шансы на победу, и ничья стала справедливым итогом напряжённой борьбы. Однако следом последовали не самые удачные результаты: поражение в Лиге конференций от кипрского АЕКа со счётом 0:1, а ранее — проигрыш в гостях у "Эвертона" (1:2).

На фоне плотного графика и ограниченного кадрового ресурса "Кристал Пэлас" заметно проседает физически. Главный тренер Оливер Гласнер вынужден работать с не самой глубокой скамейкой запасных, что сказывается на стабильности результатов. К тому же в предстоящем матче клуб не сможет рассчитывать на двух важных игроков из‑за травм пропустят игру защитник Риад и полузащитник Дукуре.

Несмотря на текущие сложности, нельзя сказать, что команда потеряла боевой дух. Ещё недавно "Кристал Пэлас" демонстрировал впечатляющую игру и даже удостоился внимания экспертов — сам Гласнер был признан лучшим тренером сентября в АПЛ. Однако сейчас коллективу предстоит непростой вызов, чтобы удержать позиции в верхней части таблицы, нужно преодолеть временный спад и найти ресурсы для борьбы с одним из фаворитов сезона — "Арсеналом".

Очные матчи

В последних матчах "Арсенал" чаще берёт верх над "Кристал Пэласом": в целом за историю противостояний у "канониров" 20 побед при всего 4 у соперника и 9 ничьих. Однако "Кристал Пэлас" периодически удивляет — например, в апреле 2025‑го команды сыграли зрелищную ничью 2 : 2, а в апреле 2022‑го "орлы" и вовсе разгромили "Арсенал" со счётом 3 : 0. Так что, несмотря на явное преимущество "Арсенала" в статистике, каждая их встреча остаётся непредсказуемой и насыщенной событиями.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.73.