В субботу, 13 декабря, «Челси» примет «Эвертон» в рамках 16-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

29' Удар головой из пределов штрафной «Эвертона» нанес Энцо Фернандес, спокойно поймал мяч вратарь Пикфорд.

28' «Челси» с мячом, игроки «Эвертона» включившись в прессинг оттеснили хозяев на чужую половину поля.

25' С мячом игроки «Челси», увереннее себя чувствуют хозяева после забитого гола.

23' Гарначао воспользовавшись ошибкой полузащитника «Эвертона» Алькараса, один на один с вратарем оказался, но промахнулся мимо створа ворот.

23' Удар Гарначо из пределов штрафной «Эвертона», мяч чуть выше перекладины полетел.

21' Гооол! 1:0. Коул Палмер открывшись под передачу Гюсто, получил мяч в штрафной «Эвертона» и уверенно переиграл вратаря гостей Пикфорда ударом с левой ноги.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 3 Удары мимо 0 56 Владение мячом 45 1 Угловые удары 2 2 Фолы 2

20' Удар Ндиайе из пределов штрафной «Челси», грамотно выбрав позицию вратарь хозяев Санчес уверенно поймал мяч.

19' Позиционная атака «Эвертона», подбираются гости с мячом к штрафной «Челси».

18' Грилиш заработал фол на себе, готовится подача в штрафную «Челси».

16' Замена в составе «Эвертона»: вместо Дьюсбери-Холла вышел Алькарас.

13' Повреждение у Кирнана Дьюсбери-Холла, медицинская бригада «Эвертона» приглашена на поле.

12' Грилиш заехал по ногам Рису Джеймсу в середине поля, но в целом игра не грубая.

10' Организованно обороняются обе команды в первые минуты матча.

08' Футболисты «Эвертона» контролируют мяч в середине поля, пока до угроз воротам «Челси» дело не доходит.

06' В спокойном темпе начинается матч, команды отвечают позиционными атаками.

03' Игроки «Челси» разыгрывают мяч на своей половине поля.

01' Матч начался!

До матча

17:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

17:50 Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, вмещающем 41 841 зрителя.

17:40 Главным судьей матча будет Томас Брамэлл.

Стартовые составы команд

«Челси»: Санчес, Джеймс, Гюсто, Чалоба, Фофана, Кукурелья, Палмер, Фернандес, Гарначо, Нету, Педро.

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Кин, Миколенко, О'Брайен, Гарнер, Грилиш, Дьюсбери-Холл, Гейе, Ндиайе, Барри.

«Челси»

«Челси» в настоящий момент имеет в своем активе 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. За 15 матчей «синие» одержали семь побед, сыграли четыре раза вничью и потерпели четыре поражения при разнице мячей — 25:15. «Челси» в последнем матче проиграл «Аталанте» в 6-м туре Лиги чемпионов со счетом 1:2 в гостях. Ранее команда поделила очки в поединке против «Борнмута» (0:0) и неожиданно проиграла «Лидсу» со счетом 1:3.

После уверенной победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов со счетом 3:1 «аристократы» в четырех матчах не может набрать три очка. В поединке против «Аталанты» «Челси» не смог сохранить фокус и проиграл в конце. Травмированы Лиам Делап, Дариу Эссугу, Ромео Лавия и Леви Колуилл.

«Эвертон»

«Ириски» находятся на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ с 24 баллами в активе. «Эвертон» смог семь раз обыграть соперников, три раза сыграл вничью и пять раз проиграл при разнице мячей — 18:17. «Эвертон» в последнем матче разгромил «Ноттингем Форрест» со счетом 3:0. Ранее команда смогла добыть минимальную победу над «Борнмутом» со счетом 1:0 и потерпела крупное поражение в поединке против «Ньюкасла» со счетом 1:4. В пяти последних матчах «Эвертон» выиграла четыре поединка и проиграла одну встречу при восьми забитых и четырех пропущенных мячах.

«Эвертон» смог набрать форму в последних матчах, учитывая спад в начале сезона, когда команда одержала лишь одну победу в восьми матчах. К предстоящему матчу команда «ириски» подходят в хорошем расположении духа. Травмирован Джарред Брантуэйт и Мерлин Рель.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках АПЛ. В матче на «Гудисоне» соперники разошлись миром 0:0, а в Лондоне победил «Челси» 1:0.

За всю историю команды сыграли 194 матча. В 77 играх победил «Челси», в 59 «Эвертон», оставшиеся 58 матчей завершились вничью.

