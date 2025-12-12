ставка за 1.85 на матч АПЛ

13 декабря в 16- м туре чемпионата Англии сыграют «Челси» и «Эвертон». Начало встречи — в 18:00 мск.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» в настоящий момент имеет в своем активе 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

За 15 матчей «синие» одержали семь побед, сыграли четыре раза вничью и потерпели четыре поражения при разнице мячей — 25:15.

Последние матчи: «Челси» в последнем матче проиграл «Аталанте» в 6-м туре Лиги чемпионов со счетом 1:2 в гостях.

Ранее команда поделила очки в поединке против «Борнмута» (0:0) и неожиданно проиграла «Лидсу» со счетом 1:3.

Не сыграют: травмированы Лиам Делап, Дариу Эссугу, Ромео Лавия и Леви Колуилл.

Состояние команды: После уверенной победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов со счетом 3:1 «аристократы» в четырех матчах не может набрать три очка. В поединке против «Аталанты» «Челси» не смог сохранить фокус и проиграл в конце.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» находятся на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ с 24 баллами в активе. «Эвертон» смог семь раз обыграть соперников, три раза сыграл вничью и пять раз проиграл при разнице мячей — 18:17.

Последние матчи: «Эвертон» в последнем матче разгромил «Ноттингем Форрест» со счетом 3:0.

Ранее команда смогла добыть минимальную победу над «Борнмутом» со счетом 1:0 и потерпела крупное поражение в поединке против «Ньюкасла» со счетом 1:4.

В пяти последних матчах «Эвертон» выиграла четыре поединка и проиграла одну встречу при восьми забитых и четырех пропущенных мячах.

Не сыграют: травмирован Джарред Брантуэйт и Мерлин Рель.

Состояние команды: «Эвертон» смог набрать форму в последних матчах, учитывая спад в начале сезона, когда команда одержала лишь одну победу в восьми матчах. К предстоящему матчу команда «ириски» подходят в хорошем расположении духа.

Статистика для ставок

«Челси» не знает побед в четырех матчах

«Эвертон» выиграл четыре из пяти последних матчах

«Эвертон» пропустил четыре мяча в пяти последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.00, а победа «Эвертона» — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.83 и 1.91.

Прогноз: Ожидаем, что обе команды смогут в матче. Это основная ставка на поединок.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.85.

Прогноз: Вероятна ничья в поединке. Это дополнительная ставка.

Ставка: Ничья в матче за 4.00.