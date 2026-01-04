В воскресенье, 4 января, «Тоттенхэм» примет «Сандерленд» в рамках 20-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

«Тоттенхэм»

«Шпоры» проводят блеклый сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы. При этом «Тоттенхэм» на 12 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шпоры» не смогли одолеть «Брентфорд» (0:0). До того команда нанесла поражение «Кристал Пэласу» (1:0). А вот поединок с «Ливерпулем» завершился поражением (1:2). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Тоттенхэм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

«Шпоры» нынче выглядят бледновато. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность. Причем «Тоттенхэм» традиционно успешно противостоит «Сандерленду». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей. Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подняться повыше в таблице. «Шпоры» не проигрывают «черным котам» уже 12 лет. Хави Симонс — дисквалифицирован.

«Сандерленд»

«Черные коты» в текущем сезоне бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы. Причем «Сандерленд» на один балл отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает гол за матч. Предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сандерленд» не уступил «Манчестер Сити» (0:0). До того команда не смогла одолеть «Лидс» (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Брайтоном» (0:0). При этом «Сандерленд» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

«Черные коты» в последних поединках выглядели не столь ярко. Зато команда не проигрывает 4 матча подряд. При этом «Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч. Вот только ничейный сериал несколько затянулся. Команда нынче демонстрирует весьма симпатичную игру. Да и вообще, «черные коты» давненько не обыгрывали «шпор». Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается не дать разгуляться атакующей линии соперника.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли между собой 118 матчей. В 50 играх победил «Тоттенхэм», в 37 «Сандерленд», оставшийся 31 матч завершился вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50