В субботу, 8 ноября, «Челси» примет «Вулверхэмптон» в рамках 11-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:40 Главным судьей матча будет Эндрю Китчен.

Стартовые составы команд

«Челси»: Санчес, Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья, Фернандес, Кайседо, Гарначо, Педро, Делап, Нету.

«Вулверхэмптон»: Джонстон, Сантьяго Буэно, Крейчи, Уго Буэно, Тчатчуа, Тоти, Гомес, Триндаде, Беллегард, Ларсен, Чан.

«Челси»

«Челси» после 10-ти туров английской Премьер-лиги имеет 17 очков в активе и находится в верхней половине таблицы. Команда занимает седьмую позицию и на один балл отстает как от зоны еврокубков (топ-5), так и от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также лишь по разнице мячей опережает восьмой «Манчестер Юнайтед». В своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов «Синие» на выезде сыграли вничью с «Карабахом» (2:2). Перед этим в девятом туре английского чемпионата коллектив набрал максимум очков, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:0 одержал победу над «Тоттенхэмом».

В восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл шесть раз при одном поражении и одной ничьей. Это говорит об отличных шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами. Из-за травм команде не помогут в отчетной встрече Бадьяшиль, Колуилл, Эссуго, Нету и Палмер, из-за дисквалификации— Мудрик.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» после 10-ти туров английской Премьер-лиги имеет лишь два пункта в активе и рискует понизиться в классе. Команда занимает последнюю, 20-ю строчку, в зоне вылета с отставанием в восемь баллов от безопасной 17-й позиции, поэтому ей кровь из носу нужно набирать очки. В своем предыдущем поединке в рамках девятого тура АПЛ «Волки» на чужом поле проиграли «Фулхэму» (0:3), после чего был уволен их тренер Витор Перейра. Перед этим в коллектив прекратил выступления в Кубке английской Лиги, когда на стадии 1/8 финала в домашних стенах потерпел поражение от... «Челси» (3:4).

В четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» проиграл, а в шести последних матчах ни разу не выиграл. Такая форма сулит гостям низкие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля. Семь голов команды в АПЛ текущего сезона забивали разные игроки. Из-за травм команде не помогут — Чивоме, Догерти и Гомеш, из-за дисквалифиции — Агбаду.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли в 3 матчах. В рамках АПЛ 2 раза победил «Челси», 3:1 дома и 6:2 в гостях, так же как и в Кубке Английской Лиги 4:3.

За всю историю команды сыграли 120 матчей. В 47 играх победил «Челси», в 43 «Вулверхэмптон», оставшиеся 30 матчей завершились вничью.

