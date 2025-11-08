Вернётся ли «Челси» в зону еврокубков?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.90

8 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:00 мск.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» после 10-ти туров английской Премьер-лиги имеет 17 очков в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает седьмую позицию и на один балл отстает как от зоны еврокубков (топ-5), так и от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также лишь по разнице мячей опережает восьмой «Манчестер Юнайтед».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов «Синие» на выезде сыграли вничью с «Карабахом» (2:2).

Перед этим в девятом туре английского чемпионата коллектив набрал максимум очков, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:0 одержал победу над «Тоттенхэмом».

Не сыграют: травмированы — Бадьяшиль, Колуилл, Эссуго, Нету и Палмер, дисквалифицирован — Мудрик.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл шесть раз при одном поражении и одной ничьей.

Это говорит об отличных шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после 10-ти туров английской Премьер-лиги имеет лишь два пункта в активе и рискует понизиться в классе.

Команда занимает последнюю, 20-ю строчку, в зоне вылета с отставанием в восемь баллов от безопасной 17-й позиции, поэтому ей кровь из носу нужно набирать очки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура АПЛ «Волки» на чужом поле проиграли «Фулхэму» (0:3), после чего был уволен их тренер Витор Перейра.

Перед этим в коллектив прекратил выступления в Кубке английской Лиги, когда на стадии 1/8 финала в домашних стенах потерпел поражение от... «Челси» (3:4).

Не сыграют: травмированы — Чивоме, Догерти и Гомеш, дисквалифицирован — Агбаду.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» проиграл, а в шести последних матчах ни разу не выиграл.

Такая форма сулит гостям низкие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Семь голов команды в АПЛ текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Челси» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Челси» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Вулверхэмптона» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 5.00, выигрыш «Вулверхэмптона» — в 8.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Челси».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20.