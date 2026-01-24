Вечер субботы на «Виталити» обещает быть нервным. «Ливерпуль» отправляется на юг Англии после эмоциональной разрядки в Лиге чемпионов, но в Премьер-лиге команда Арне Слота всё ещё ищет первую победу в году. «Борнмут», напротив, уже знает, как выигрывать в 2026-м, но подходит к матчу в состоянии затяжной турбулентности и неуверенности. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

81' Алисон тащит удар Кристи! С левой мощно пробил Райан под перекладину, бразилец спас команду.

80' ГООООООЛ! Сравнивает счёт «Ливерпуль»! Салах покатил мяч под удар Собослаи, а тот идеально уложил мяч в дальний угол! 2:2, огненная концовка нас ждёт!

79' Нгумоа заработал штрафной метрах в 23-х от ворот. Позиция для удара Собослаи, который уже забивал со штрафного «Марселю» в середине недели.

78' Опасно простреливал вдоль ворот Робертсон, прервал передачу защитник!

77' Нгумоа не стал падать после жёсткого отбора Хименеса, а по ногам-то защитник попал вингеру «Ливерпуля».

75' Экитике упал в штрафной после контакта с двумя защитниками, не верит арбитр.

74' Нгумоа выходит вместо Гакпо у «Ливерпуля».

73' Кук опасно простреливал вдоль ворот, во вратарской никого не оказалось!

72' Хименес пробил в касание с дальней штанги — в руки Алисону.

72' Скотт в стенку пробил со штрафного.

70' Экитике сфолил на своей половине поля, опасный штрафной для «Борнмута».

69' Собослаи навесил с углового, Петрович уверенно сыграл кулаком.

67' У «Борнмута» Кристи выходит вместо Крупи.

66' Мощно пробил из-за штрафной Гравенберх, мимо ворот.

64' Ван Дейк ошибся на своей половине, выбил мяч в аут.

62' Арбитр не согласен, игры рукой не было.

61' Собослаи попал в Сенеси пасом вразрез, венгр уверен, что в руку угодил мяч.

59' У «Ливерпуля» вместо Фримпонга и Макаллистера выходят Джонс и Экитике.

57' Петрович надёжно сыграл, забрал мяч на выходе после навеса Салаха.

56' Угловой подаст «Ливерпуль».

54' У Салаха не получилось обработать мяч на линии штрафной.

53' Петрович отлично сыграл на выходе, не дао сыграл Гакпо.

51' Салах с левого фланга навесил в штрафную, Трюффер скинул мяч вратарю.

49' Фримпонг с левой пытался пробить с линии штрафной, заблокировал защитник.

47' Кук подал с угла поля, мяч всех в штрафной перелетел.

46' Алисон выронил мяч из рук, угловой подаст «Борнмут».

46' Второй тайм! У «Ливерпуля» Робертсон выходит вместо Керкеза.

45+3' Перерыв! «Борнмут» отлично начал тайм, но пропустил в концовке. «Ливерпуль» будет делать всё, чтобы совершить камбек. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Неудачно навесил Салах в штрафную, легко отбился «Борнмут».

45+2' «Ливерпуль» подаст штрафной с правого фланга.

45' Добавлено 3 минуты.

45' ГОООООООЛ! Один отыгрывает «Ливерпуль»! Собослаи навесил на ближнюю штангу, а ван Дейк чуть ли не плечом отправил мяч в сетку. 2:1!

45' Угловой заработал «Ливерпуль».

44' Салах в касание с лёта пробил с правой ноги — в руки Павловичу.

42' Адли забросил на линию вратарской, Алисон забрал мяч на выходе.

40' Гакпо упал в штрафной после попытки дриблинга, защитник надёжно сыграл.

39' Мимо дальнего угла пробил Вирц с линии штрафной.

37' Чуть-чуть не хватило Эванилсону, чтобы замкнуть прострел Адли! Опасно в штрафной гостей.

36' У «Ливерпуля» Эндо вышел вместо Гомеса, не сможет защитник продолжить матч из-за травмы.

34' ВАР проверил момент, офсайда не было, гол засчитан!

33' ГООООООООЛ! Второй забивает «Борнмут»! Хилл вырезал идеальный пас в штрафную, а Хименес в касание пробил между ног Алисону! 2:0!

31' Керкез пытался прострелить вдоль ворот, прямо в руки вратарю пришёл мяч.

29' Гомесу оказывают помощь, неприятно столкнулся он с Алисоном в голевом эпизоде.

27' ГОООООООЛ! Открывает счёт «Борнмут»! Ван Дейк махнул мимо мяча в своей штрафной, Скотт скинул мяч в центр штрафной, а Эванилсон без проблем замкнул. 1:0, за нелепую ошибку защитника «Ливерпуль» тут же наказали.

25' Неточно навесил Адли, Эванилсон открывался в штрафной.

24' Отбился «Борнмут» после очередного корнера.

23' Вирцу не дали принять мяч в штрафной, снова угловой.

21' Петрович забрал мяч на выходе после подачи Собослаи.

20' Салах навесил на дальнюю с углового, ещё раз надо подать с угла.

18' Хилл опасно бил с линии штрафной — выше ворот.

18' Мяч перелетел всех в штрафной, Крупи подобрал его на дальней штанге.

17' Угловой заработал «Борнмут».

16' Не получилось пробить после навеса со штрафного, но и контратаку «Ливерпуля» остановили защитники.

15' Штрафной заработал «Борнмут» на половине поля соперника.

14' Блестяще открылся в штрафную Вирц и пытался отдать под удар Собослаи, Смит перехватил!

14' Гомес скинул в центр штрафной после навеса с угла поля, а там никто не смог пробить.

13' Угловой заработал «Ливерпуль».

11' Много пространства было у Салаха в штрафной, тот решил с правой в касание отдавать на Гакпо, неточно.

09' Сенеси вынудили выбивать мяч за боковую, хороший прессинг гостей.

07' Салах в касание бил с линии штрафной – выше ворот.

05' Вирц внешней отдавал вперёд на Салаха, неточно получилось

04' Керкезу очень не понравилось, как грубо с ним сыграл Эванилсон. Арбитр не реагирует на претензии.

02' Салах не догнал мяч у лицевой линии, с правой ноги навесил за пределы поля.

01' «Ливерпуль» начал с центра, поехали!

До матча

20:30 Около 8 градусов сегодня в Борнмуте, по ходу всего матча будет достаточно сильный дождь.

20:05 Стартовые составы команд:

«Борнмут»: Петрович, Смит, Хилл, Сенеси, Трюффер, Скотт, Кук, Хименес, Крупи, Адли, Эванилсон.

«Ливерпуль»: Алисон, Фримпонг, Гомес, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Вирц, Салах, Гакпо.

19:45 Судейская бригада матча: главный арбитр — Майкл Солсбери, ассистенты — Марк Перри, Саймон Лонг, четвёртый арбитр — Эндрю Китчен, VAR — Джон Брукс, ассистент VAR — Саймон Беннетт.

«Борнмут»

Борнмут подходит к матчу с противоречивыми ощущениями. С одной стороны — ничья с «Брайтоном», вырванная на последних секундах, с другой — всего одна победа в последних четырнадцати матчах во всех турнирах. Команда Андони Ираолы давно не чувствует вкуса стабильности, а каждое очко в таблице даётся через максимальное напряжение и дисциплину.

Домашние матчи остаются главным ресурсом «вишен». «Виталити» — компактный стадион, где сопернику сложно разогнаться, а сам «Борнмут» чувствует себя комфортно, сжимая пространство и навязывая борьбу за вторые мячи. Именно здесь команда пытается компенсировать дефицит качества за счёт структуры, терпения и выверенной игры без мяча.

При этом кадровые проблемы бьют по атакующему потенциалу. Травма Маркуса Тавернье — серьёзный удар по вариативности впереди, а уход Антуана Семеньо лишил команду игрока, способного решать эпизоды индивидуально. В такой конфигурации «Борнмут» почти наверняка сделает ставку на плотный блок, стандарты и редкие, но острые переходы.

«Ливерпуль»

Ливерпуль приезжает на юг Англии в статусе команды, которая не проигрывает уже тринадцать матчей подряд во всех турнирах, но эта серия парадоксально сопровождается серией ничьих в чемпионате. Четыре подряд — показатель, который для клуба такого масштаба звучит тревожно и уже стал поводом для внешнего давления на Арне Слота.

Победа над «Марселем» в Лиге чемпионов сняла часть напряжения и показала, как «Ливерпуль» выглядит в пространстве и на скорости. Однако «Борнмут» предложит прямо противоположный сценарий — низкий темп, минимум свободных зон и постоянную проверку терпения. Именно такие матчи остаются для «красных» самыми неудобными в текущем сезоне.

Ключ снова будет в движении и решениях между линиями. Флориан Вирц — главный инструмент взлома, но без постоянных рывков партнёров его креатив рискует раствориться в плотности. Важна и дисциплина без мяча, «Ливерпуль» не имеет права терять баланс, потому что хозяева будут ждать именно ошибок, а не открытого футбола.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.93.