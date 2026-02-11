Встреча на «Стэдиум оф Лайт» обещает стать столкновением двух противоположных стихий: неприступной домашней уверенности «Сандерленда» и турнирного отчаяния «Ливерпуля». Хозяева не ведают поражений на своем поле и уже доказывали, что способны отбирать очки у грандов. Гости находятся в ситуации, когда любая осечка может окончательно похоронить надежды на попадание в Лигу чемпионов

46' Начался второй тайм!

45+1' Первый тайм окончен! «Ливерпуль» владеет преимуществом и был ближе к голу, но пока реализация хромает. «Сандерленд» в первой половине тайма ещё как то пытался ходить в атаку, но потом полностью сконцентрировался на обороне.

45' Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.

44' Довольно много угловых подал «Ливерпуль», но пока ничего опасного создать со стандартов не получается.

42' Гравенберх выполнил подачу в штрафную, но защитники справились и выбили мяч на угловой.

40' Ангуло прошел двух защитников и нанес удар из пределов штрафной низом по центру, но надёжно сыграл Алисон.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 0 Удары мимо 3 31 Владение мячом 69 1 Угловые удары 7 1 Офсайды 0 4 Фолы 5

38' Салах подал в штрафную с правого фланга, от Балларда мяч отлетел к Вирцу, который головой пытался переправить мяч в сетку, но перекинуть через вышедшего из ворот Роэфса не смог.

36' Гакпо с левого фланга навесил в штрафную, мяч по итогу оказался у ван Дейка, который с левого края штрафной пробил в сторону ворот, но попал в защитника хозяев — угловой.

34' Вирц получил мяч в штрафной, левее её центра и нанёс удар, но попал в правую штангу. Было очень опасно и близко к голу.

32' Экитике пробил со средней дистанции, но его заблокировали.

31' Довольно опасная пошла подача от левого угла в исполнении Гакпо в центр штрафной, там ван Дейк бил головой, но мяч мимо створа пролетел.

30' Вирц получил мяч на линии штрафной и мощно пробил в левый угол ворот, но Руфс выручил, отбив удар в падении — угловой.

30' Гравенберх пробил издали, но заблокировали его выстрел защитники.

29' Классную передачу пяткой отдал на Вирца в штрафную Экитике, но немец завозился и потерял мяч.

28' Гакпо с левого фланга довольно опасно простреливал, но адресата мяч не нашёл.

26' Салах сделал передачу на Робертсона, но шотландец не смог дотянуться до нее, слишком неудачная подача.

24' Рейнилду Мандава получил «горчичник», видимо за излишние эмоции.

23' Сфолил в центре поля Рейнилду Мандава на Салахе.

21' Робертсон с левого фланга сделал передачу в штрафную на Вирца, который качнул защитника и попробовал пробить, но его заблокировали, получился довольно опасный рикошет, но мяч прокатился рядом со штангой.

20' Мукиэле с правого фланга дважды простреливал в штрафную гостей, сначала Бробби в единоборстве с защитником не смог пробить, а затем заблокировали передачу Норди и выбили мяч в аут.

16' В позиционной атаке «Сандерленд» пребывает, но пока создать ничего вразумительного у ворот «Ливерпуля» не получается.

14' В спокойное русло перешла игра.

12' Столкнулись головами Конате и Бробби, полежали немного на газоне футболисты, но вроде бы всё в порядке с ними.

10' Конате пробивал из-за штрафной, но сильно мимо получилось.

09' Гакпо навесил в штрафную, но один из защитников головой выбил мяч.

07' Первый угловой «Ливерпуля» не принёс опасности у ворот «Сандерленда».

06' Мак Аллистер навесил в штрафную хозяев, но здорово сыграл на выходе Руфс и выбил кулаками мяч.

05' Выстраивается в позиционную атаку «Ливерпуль».

04' Алисон эффектно сыграл на выходе и прервал атаку хозяев в штрафной.

03' Очень высоко и активно прессингуют хозяева, вынуждают ливерпульцев ошибиться, но спасает гостей боковой судья, поднявший флажок.

02' Робертсон заблокировал удар Мукиэле — первый угловой в матче!

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева!

До матча

23:14 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

23:12 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

23:07 В Ливерпуле небольшой дождь, +3 градуса.

23:00 Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия); Ассистент: Дэниел Кук (Англия); Ассистент: Марк Перри (Англия); Резервный: Томас Брамэлл (Англия).

22:50 Матч пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд, Англия), вместимостью 49 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Сандерленда» https://t.me/sunderlandnews

Сандерленд: Робин Руфс, Рейнилду Мандава, Трай Хам, Норди Мукиэле, Дэниел Баллард, Омар Альдерете, Хабиб Диарра, Ноа Садики, Энцо Ле Фе, Брайан Бробби, Нильсон Ангуло.

Стартовый состав «Ливерпуля» https://t.me/liverpoolfc_tg

Ливерпуль: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Эндрю Робертсон, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Флориан Вирц, Коди Гакпо, Ватару Эндо, Мохамед Салах, Уго Экитике.

Сандерленд

Возвращение «черных котов» в элиту английского футбола многие воспринимали как краткосрочный визит. Традиция последних лет, согласно которой новички Премьер-лиги дружно отправляются обратно в Чемпионшип, казалась незыблемой. Однако команда Режиса Ле Бриса разрушает стереотипы с завидной методичностью. После 25 туров «Сандерленд» располагается на девятой строчке, имея в активе 34 очка, и отстает от своего ближайшего преследователя — «Ливерпуля» — всего на три балла. Отрыв от зоны вылета составляет комфортные 13 очков, что позволяет всерьез рассуждать не о борьбе за выживание, а о перспективах попадания в первую десятку.

Ливерпуль

Кризис «Ливерпуля» перестал быть ситуативным и приобрел хронический характер. Команда Арне Слота подходит к 26-му туру на шестом месте с 37 очками, отставая на пять баллов от четвертой строчки и на четыре — от пятой, которая с высокой долей вероятности также даст путевку в Лигу чемпионов благодаря дополнительной квоте. Однако даже этот спасательный круг может ускользнуть, если мерсисайдцы не прекратят терять очки в матчах с соперниками, которых обязаны обыгрывать. Победа лишь в одном из семи последних матчей чемпионата — статистика, абсолютно неприемлемая для клуба с амбициями топ-4. Единственный лучик света — разгром «Ньюкасла» (4:1) — быстро сменился разочарованием от домашнего поражения от «Манчестер Сити» (1:2).

Личные встречи

Последние пять очных противостояний «Сандерленда» и «Ливерпуля» объединяет один примечательный факт: все они завершились вничью. Эта серия тянется с сезона-2015/16 и включает в себя как результативные ничьи (2:2, 1:1), так и «сухие» (0:0). В нынешнем сезоне соперники уже встречались на «Энфилде» в первом круге, и тот матч завершился со счетом 1:1 — «Ливерпуль» не сумел взять верх даже на родной арене.

