прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.25

11 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Ливерпуль». Начало игры — в 23:15 мск.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Черные коты» нынче ходят в середняках АПЛ. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Сандерленд» на 7 очков отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черные коты» уступили «Арсеналу» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Бернли» (3:0). А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сандерленд» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Гранит Джака — травмирован.

Состояние команды: «Черные коты» крепки, но стабильностью не блещут. Команда чередует яркие поединки с откровенно провальными.

Причем «Сандерленд» традиционно неудачно противостоит «Ливерпулю». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены закрепиться в середняках лиги. «Черные коты» уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Красные» уже вряд ли потянут участие в чемпионской гонке. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Ливерпуль» на 4 очка отстает от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные» уступили «Манчестер Сити» (1:2).

До того команда учинила разгром «Ньюкаслу» (4:1). А вот чуть ранее она буквально деклассировала «Карабах» (6:0).

При этом «Ливерпуль» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Александер Исак — травмирован. Доминик Собослаи — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Красные» нынче крайне нестабильны. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

При этом «Ливерпуль» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато Юго Экитике успел настрелять 10 мячей в чемпионате.

Команда в двух последних очных поединках не смогла одолеть «черных котов». Между тем, «красным» срочно нужно побеждать, дабы подтянуться к зоне Лиги чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена реабилитироваться за последнее досадное поражение.

Статистика для ставок

«Красные» уже почти 14 лет не проигрывают «Сандерленду»

Мерсисайдцы забивают в среднем чаще гола за матч

«Сандерленд» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Красные» мотивированы подтянуться к группе лидеров, и явно сразу будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и «черные коты» нынче нестабильны.

Ставка: Победа «Ливерпуля» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90