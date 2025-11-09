В воскресенье, 9 ноября, «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в главном матче 11-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 19:30 МСК. Следить за ходом игры можно в нашем онлайне.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+3' Обложили хозяева штрафную соперника угловыми, два подряд уже заработали.

45+2' Шерки вошёл в штрафную «Ливерпуля», очень долго тащил мяч и дотащил его до лицевой — оттуда опасно уже никак было не ударить.

45+1' С мячом «Манчестер Сити» на левом фланге атаки. Пытаются что-то сочинить Доку и О'Райли.

45' Семь минут добавлено к первому тайму.

44' Не получилась атака у «Ливерпуля» — упустили мяч за боковую. Не особенно торопится «Сити» с розыгрышем аута в концовке тайма.

43' На дальний удар решился Нико Гонсалес и попал в голову одному из защитников. Угловой исполнят хозяева.

Статистика матча 2 Удары в створ 5 8 Удары мимо 10 46 Владение мячом 54 5 Угловые удары 8 1 Офсайды 1 17 Фолы 7

42' Принял мяч в штрафной «Манчестер Сити» Флориан Вирц, но его удар принял на себя Гвардиол.

41' Ещё одно предупреждение — Бернарду Силва жёстко подкатился под Вирца.

40' В очередной раз Доку залетел в штрафную «Ливерпуля» по левому флангу, обыграв Брэдли. Катил назад бельгиец под удар партнёрам, но игроки гостей начеку.

39' ГОЛ НЕ ЗАСЧИТАН! В пассивном офсайде оказался Робертсон в момент удара прямо перед воротами, мешая Доннарумме. Всё ещё 1:0 в пользу «Сити».

38' ГОООЛ! Вирджил ван Дейк! И тоже головой — но с углового. Идеально ван Дейк замкнул подачу Салаха.

37' Робертсон не обыграл на входе в штрафную Матеуша Нуньеша, но остался с мячом «Ливерпуль» и первый угловой заработал.

36' Жёлтую получил Алексис Макаллистер за грубый фол на Жереми Доку.

35' Выносил мяч со своей половины Гвардиол, но попал в арбитра. «Сити» останется с мячом.

34' Продолжает вторым номером действовать «Ливерпуль» даже после пропущенного мяча. 60% владения у хозяев, а у гостей — 0 ударов в створ к 34-й минуте.

33' Держится за ногу Шерки в центральном круге, получил он от ван Дейка. Штрафной для «Ман Сити».

32' Перехватил мяч на половине поля «Сити» Собослаи, но слишком мало партнёров было рядом, чтобы сообразить атаку. Снова владение у хозяев.

31' Доку простреливал низом во вратарскую, там Мамардашвили сыграл уверенно.

30' Реабилитировался норвежец за нереализованный пенальти, всё-таки открыл счёт «Ман Сити». Смотрим дальше.

29' ГОООЛ! 1:0! Эрлинг Холанд! Головой! Справа навесил Нуньеш, Холанд в штрафной переиграл в воздухе Конате и отправил мяч точно в угол ворот.

28' Матеуш Нуньеш бежал по правому флангу без опеки, но успели вернуться назад игроки «Ливерпуля» — ещё одну позиционную атаку проводит «Сити».

27' Первая жёлтая карточка в матче досталась Нико Гонсалесу за срыв перспективной атаки «Ливерпуля». Вирца прихватил испанец.

26' А вот это опасно! Доку снова прошёл Брэдли на левом краю штрафной и вышел на ударную позицию — Мамардашвили отбил из ближнего угла.

25' Удалось «Ливерпулю» отодвинуть игру от своих ворот после мощного начала от «Сити». Уже давненько моментов у ворот Мамардашвили не возникало.

24' Фол в атаке у гостей зафиксировал Кавана — Гвардиол пострадал.

23' Похоже, готов защитник «Сити» игру продолжить. Матч возобновился.

22' Остановлен матч — Нико О'Райли присел на газон. Медицинская бригада уже на поле.

21' Так и не довёл дело до удара «Ливерпуль» в этой атаке, хотя несколько касаний в чужой штрафной совершил.

20' Впервые в матче большим числом гости на чужой половине поля. Подсел назад «Манчестер Сити».

19' Наконец-то мы и высокий прессинг от «Ливерпуля» увидели. Увенчался он успехом — гости мяч забрали.

18' Шерки пробил по воротам из пределов штрафной и попал в Конате — рикошет, угловой.

17' И снова «Сити» не выпустил соперника за центральную линию поля — моментально накрывают.

16' Вообще не сбавляет оборотов «Манчестер Сити». Продолжают хозяева большую часть времени владеть мячом, у «Ливерпуля» в атаке практически ничего не получается.

15' Бернарду Силва грубовато сфолил на ван Дейке в штрафной «Ливерпуля». Есть шанс передохнуть немного у красных.

14' Максимально весёлое начало встречи у нас! Уже мини-драма — привёз пенальти вратарь «Ливерпуля» и сам же исправил свою ошибку. Холанд пока без гола.

12' НЕ ЗАБИВАЕТ С ТОЧКИ ХОЛАНД! Мамардашвили угадал и потащил из угла!

11' Пенальти в ворота «Ливерпуля»! Действительно сфолил Мамардашвили на Доку. Невооружённым глазом контакт был практически незаметен — VAR помог разобраться в эпизоде.

10' А вот оно что! Доку упал в штрафной после контакта с коленом вратаря «Ливерпуля» — Кавана смотрит VAR, «Сити» может получить пенальти!

09' Вот это момент у «Сити»! Доку влетел в штрафную площадь «Ливерпуля» слева, вышел один на один с Мамардашвили, но очень уж затянул с ударом и оказался на газоне. Дальше несколько игроков хозяев били по воротам, но попадали только в защитников «Ливерпуля».

08' Удалось Салаху прорваться к воротам «Сити» в быстром отрыве — пробить не дали египтянину.

07' Быстрая контратака у «Сити» не прошла — Фоден не обработал пас на ход от Доку. Всего лишь удар от ворот.

06' Впервые в матче хозяева в штрафной «Ливерпуля» оказались с мячом. Доку не сумел обыграть троих соперников и мяча лишился.

05' И второй фол от Райана Гравенберха через минуту буквально — на этот раз против Доку. Отдавать мяч «Ливерпулю» «Сити» пока явно не планирует.

04' Гравенберх нарушил правила в центре поля против О'Райли, который устремлялся в сторону ворот Мамардашвили.

03' Владеет мячом «Сити» на старте матча, но пока делает это на своей половине поля. «Ливерпуль» довольно высоко встречает.

02' Жереми Доку пытался протиснуться по правому флангу в штрафную гостей и заработал аут.

01' Матч начался! С центра поля разыграл мяч «Ливерпуль».

До матча

19:29 Игроки на поле, матч вот-вот начнётся!

19:24 В Манчестере сегодня вечером чисто британская осенняя погода — 12 градусов выше нуля и дождь.

19:20 Главный арбитр встречи — 40-летний Крис Кавана. Он же работал на матче между этими командами на «Энфилде» в прошлом сезоне — «Ливерпуль» тогда победил 2:0, а Кавана поставил пенальти в ворота «Сити».

19:15 Ни один из тренеров стартовым составом не удивил. Слот вообще выпустил тех же 11 человек, которые на неделе побеждали «Реал» в Лиге чемпионов, а у Гвардиолы — классический состав на АПЛ: в прошлом туре с «Борнмутом» играли ровно те же люди.

19:10 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Арена вмещает 53 400 зрителей.

Стартовые составы команд

«Манчестер Сити»: Доннарумма, О'Райли, Гвардиол, Диаш, Матеуш Нуньеш, Фоден, Нико, Бернарду Силва, Доку, Шерки, Холанн.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли, Макаллистер, Гравенберх, Вирц, Собослаи, Салах, Экитике.

«Манчестер Сити»

После неоднозначного старта сезона «Манчестер Сити» набрал мощный ход: за 13 последних матчей во всех турнирах — лишь одно поражение в гостях от «Астон Виллы» (0:1) в конце октября. Ещё было две ничьи с крепкими соперниками — «Арсеналом» (1:1) и «Монако» в ЛЧ (2:2), а в остальных 10 играх — победы. Причём по большей части уверенные: в 9 из 10 случаев — с разницей минимум в два мяча.

К 11-му туру «Сити» прилично отстал от лидирующего «Арсенала» — на семь очков (но может сократить до четырёх в случае победы сегодня). С результативностью у команды Пепа Гвардиола полный порядок — 20 мячей за 10 туров, однако большая часть из них — 13 из 20 — на счету разбушевавшегося Эрлинга Холанна. Норвежец забивал в 14 из 15 последних игр за клуб и сборную, и против «Ливерпуля», конечно, будет в стартовом составе. Кадровых проблем у «Сити» в принципе нет — встречу пропустит только травмированный Матео Ковачич.

«Ливерпуль»

В ноябре действующий чемпион начал наконец выбираться из ужасающей ямы, в которой оказался в сентябре-октябре. После отрезка, на котором «Ливерпуль» проиграл шесть из семи матчей во всех турнирах, он сумел одержать две важные сухие победы на своём поле — над «Астон Виллой» (2:0) и мадридским «Реалом» (1:0). В обеих встречах красные фактически начисто переиграли соперников.

После своего провала команда Арне Слота выпала из топ-6 таблицы АПЛ, однако уже сегодня может вернуться на вторую строчку — если победит на «Этихаде». Правда, в трёх последних выездных матчах чемпионата «Ливерпуль» не набрал ни одного очка, уступив с минимальной разницей «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2) и «Брентфорду» (2:3). Против «Манчестер Сити» в стартовом составе не сможет выйти Александер Исак — он начнёт игру со скамейки запасных, также по-прежнему травмированы Фримпонг и Алиссон — все остальные в строю.

Личные встречи

Матчи против «Ливерпуля» в последние годы складываются для «Ман Сити» непросто. Из восьми встреч в Премьер-лиге с сезона-2021/22 «Сити» выиграл всего одну, четыре сведя вничью и три проиграв. В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы в двух встречах даже ни разу не забила — оба матча проиграны всухую с одинаковым счётом 0:2. Однако именно на «Этихаде» статистика гораздо лучше: за последние девять лет — лишь одно поражение от «Ливерпуля» в АПЛ (в феврале 2025-го) при четырёх победах и четырёх ничьих.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.51.