дерзкая ставка за 6.00 на матч АПЛ 9 ноября 2025 года

9 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» не столь продуктивно выступают в АПЛ. Команда сейчас находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Сити» на 6 пунктов отстает от лидера. А вот атака команды выглядит прилично, забивая в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Горожане» одолели «Боруссию» Д (4:1).

До того команда нанесла поражение «Борнмуту» (3:1). Да и поединок с «Суонси» завершился уверенной победой (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Манчестер Сити» настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Матео Ковачич — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Горожане» способны еще прибавить в плане реализации. Да и пропускает команда Хосепа Гвардиолы в среднем реже гола за матч.

Причем «Манчестер Сити» исторически неудачно противостоит «Ливерпулю». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Эрлинг Холанн и компания намерены не отпускать в отрыв «Арсенал».

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы привычно бьются за успех на всех фронтах. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Ливерпуль» на один пункт отстает от второй позиции. Да и отличились игроки команды 18 результативными выстрелами в 10 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Мерсисайдцы переиграли «Реал» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Астон Вилле» (2:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Кристал Пэласу» (0:3).

При этом «Ливерпуль» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Алиссон — травмирован.

Состояние команды: Мерсисайдцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Ливерпуль» в двух своих последних матчах не пропустил ни разу. Вообще же, в плане надежности тылов у команды все не столь ладно.

Мерсисайдцы явно намерены подтянуться к лидеру. Да и результативный Мохамед Салах явно скажет свое веское слово.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и последние успехи явно окрылили команду.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не пропускал в 2 последних матчах

«Манчестер Сити» победил в 3 своих последних поединках

Обе команды забивают в среднем фактически 2 мяча за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Манчестер Сити» явно не боится оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить во всех компонентах, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

6.00 Фора «Манчестер Сити» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» принесёт прибыль 5000₽, общая выплата — 6000₽

Ставка: Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.

6.50 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.50 на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» принесёт прибыль 5500₽, общая выплата — 6500₽

Ставка: ТБ 5.5 за 6.50

