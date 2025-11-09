9 ноября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» не столь продуктивно выступают в АПЛ. Команда сейчас находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Манчестер Сити» на 6 пунктов отстает от лидера. А вот атака команды выглядит прилично, забивая в среднем 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Горожане» одолели «Боруссию» Д (4:1).
До того команда нанесла поражение «Борнмуту» (3:1). Да и поединок с «Суонси» завершился уверенной победой (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Манчестер Сити» настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Матео Ковачич — травмирован.
Состояние команды: «Горожане» способны еще прибавить в плане реализации. Да и пропускает команда Хосепа Гвардиолы в среднем реже гола за матч.
Причем «Манчестер Сити» исторически неудачно противостоит «Ливерпулю». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Эрлинг Холанн и компания намерены не отпускать в отрыв «Арсенал».
«Ливерпуль»
Турнирное положение: Мерсисайдцы привычно бьются за успех на всех фронтах. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Ливерпуль» на один пункт отстает от второй позиции. Да и отличились игроки команды 18 результативными выстрелами в 10 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Мерсисайдцы переиграли «Реал» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Астон Вилле» (2:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Кристал Пэласу» (0:3).
При этом «Ливерпуль» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Алиссон — травмирован.
Состояние команды: Мерсисайдцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.
При этом «Ливерпуль» в двух своих последних матчах не пропустил ни разу. Вообще же, в плане надежности тылов у команды все не столь ладно.
Мерсисайдцы явно намерены подтянуться к лидеру. Да и результативный Мохамед Салах явно скажет свое веское слово.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и последние успехи явно окрылили команду.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» не пропускал в 2 последних матчах
- «Манчестер Сити» победил в 3 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем фактически 2 мяча за матч
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
Прогноз: «Манчестер Сити» явно не боится оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить во всех компонентах, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.
Ставка: Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 6.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 6.50
Не пропустите
Базовый прогноз на матч со ставкой за 2.22.