«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» не выявят победителя?

ставка за 2.22, прогноз на матч АПЛ 9 ноября 2025 года

9 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» в текущем сезоне занимает 2-е место в >турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков за десять встреч, и имеет положительную разницу мячей 20:8.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Боруссию» со счетом 4:1 в рамках Лиги чемпионов.

До того команда обыграла «Борнмут» (3:1) в АПЛ и переиграла «Суонси» (3:1) в Кубке лиги.

Не сыграют: травмирован — Ковачич

Состояние команды: «Сити» после не самого лучшего начала вернулся и смотрится уже намного лучше себя образца прошлого сезона.

«Горожане» пока что по игре являются главными конкурентами «Арсенала» в борьбе за чемпионский титул.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» в текущем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков за 11 встреч, и имеет положительную разницу мячей 18:14.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в Лиге чемпионов «Реал» — 1:0.

До того команда обыграла «Астон Виллу» (2:0) в АПЛ и проиграв «Кристал Пэласу» (0:3) в Кубке лиги.

Не сыграют: травмированы — Алиссон, Байчетич, Чемберс, Фримпонг, Леони, Скэнлон

Состояние команды: «Ливерпуль» после весьма впечатляющего старта сезона очень сильно просел в октябре и команда находилась в кризисе.

На данный момент «красные» одержали победу в последних двух матчах и команда уже выглядит практически вышедшей из кризиса.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не проигрывал «Сити» в четырех последних матчах

«Манчестер Сити» не проигрывает дома с августа

Последняя встреча между командами завершилась гостевой победой «Ливерпуля» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ман Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 4.00, а победа «Райо» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.47 и 2.51.

Прогноз: «Ман Сити» является фаворитом встречи, но «Ливерпуль» создаст определенные трудности «горожанам». Обеим командам необходима победа, но матч не станет крайне результативным

2.51 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.51 на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 1510₽, общая выплата — 2510₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.51.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором команды не выявят победителя

4.00 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» принесёт чистый выигрыш 3000₽, общая выплата — 4000₽

Ставка: Ничья за 4.00