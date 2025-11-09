9 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» в текущем сезоне занимает 2-е место в >турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков за десять встреч, и имеет положительную разницу мячей 20:8.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Боруссию» со счетом 4:1 в рамках Лиги чемпионов.
До того команда обыграла «Борнмут» (3:1) в АПЛ и переиграла «Суонси» (3:1) в Кубке лиги.
Не сыграют: травмирован — Ковачич
Состояние команды: «Сити» после не самого лучшего начала вернулся и смотрится уже намного лучше себя образца прошлого сезона.
«Горожане» пока что по игре являются главными конкурентами «Арсенала» в борьбе за чемпионский титул.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» в текущем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков за 11 встреч, и имеет положительную разницу мячей 18:14.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в Лиге чемпионов «Реал» — 1:0.
До того команда обыграла «Астон Виллу» (2:0) в АПЛ и проиграв «Кристал Пэласу» (0:3) в Кубке лиги.
Не сыграют: травмированы — Алиссон, Байчетич, Чемберс, Фримпонг, Леони, Скэнлон
Состояние команды: «Ливерпуль» после весьма впечатляющего старта сезона очень сильно просел в октябре и команда находилась в кризисе.
На данный момент «красные» одержали победу в последних двух матчах и команда уже выглядит практически вышедшей из кризиса.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» не проигрывал «Сити» в четырех последних матчах
- «Манчестер Сити» не проигрывает дома с августа
- Последняя встреча между командами завершилась гостевой победой «Ливерпуля» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ман Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 4.00, а победа «Райо» — в 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.47 и 2.51.
Прогноз: «Ман Сити» является фаворитом встречи, но «Ливерпуль» создаст определенные трудности «горожанам». Обеим командам необходима победа, но матч не станет крайне результативным
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.51.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором команды не выявят победителя
Ставка: Ничья за 4.00