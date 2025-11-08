ESPN рассказывает, в каком состоянии подходит «Манчестер Сити» к предстоящему матчу с «Ливерпулем» в английской Премьер-лиге.

На вечеринке в честь Хэллоуина, которую «Манчестер Сити» устроил для игроков и их семей за два дня до матча с «Борнмутом», одной из декораций был вход в стиле старого кинотеатра. Внутри стены украсили афишами «Wanted» и «Missing» с фотографиями игроков. Гостей, среди которых был защитник Рубен Диаш в образе Джека Воробья, встречала сцена старого театра с красными бархатными занавесами и светящейся вывеской.

На ней было написано: «Сейчас в прокате: Я знаю, что вы сделали в прошлом сезоне». Это отсылка к знаменитому фильму ужасов («Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — прим.).

Серия травм и резкий спад превратили сезон-2024/25 в настоящий кошмар для команды, которая до этого четыре года подряд выигрывала Премьер-лигу.

Сейчас игроки и тренерский штаб уже могут шутить над этим, хотя ощущение, что «Ман Сити» всё еще пытается доказать, он полностью оправился от пережитого, по-прежнему остается.

Пеп Гвардиола продолжает избегает разговоров о том, чего способна достичь его команда в этом сезоне. Старт чемпионата тоже не дает однозначного ответа. Победы над «Манчестер Юнайтед» и «Наполи», достойная ничья с «Арсеналом», но с другой стороны — поражения от «Тоттенхэма», «Брайтона» и «Астон Виллы».

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Тем не менее, несмотря на неустойчивую форму, «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ. В это воскресенье «горожан» ждет домашняя встреча с «Ливерпулем». Этот матч, возможно, покажет, действительно ли команда снова готова бороться за титул или всё еще находится на стадии перестройки.

Чтобы вернуть всё на свои рельсы, Гвардиола приходится менять привычный подход. Перед матчем Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» он сделал необычный шаг — отменил тренировку за день до игры и дал футболистам выходной. У «Боруссии», чья игра против «Аугсбурга» была перенесена на пятницу, было четыре дня отдыха перед поездкой в Манчестер, тогда как «Сити» пришлось играть с «Борнмутом» в воскресенье днем.

Гвардиола делает всё возможное, чтобы избежать повторения эпидемии травм, которая разрушила прошлый сезон. По его словам, такой шаг, одобренный УЕФА, должен был стать еще и «сигналом для людей, отвечающих за календарь». Вряд ли он добьется многого на этом фронте, но дополнительный отдых принес плоды: «Ман Сити» разгромил «Боруссию» (4:1) и поднялся на четвертое место в общей таблице ЛЧ.

Эрлинг Холанн и Райан Шерки globallookpress.com

Изменения происходят и за пределами поля. После ухода Эдерсона, Кайла Уокера, Илкая Гюндогана и Кевина Де Брейне команда лишилась более 1500 матчей суммарного опыта.

Защитник Йошко Гвардиол признался, что это невозможно не заметить: «Это чувствуется. Многих парней больше нет с нами, но это футбол. Сегодня ты здесь, завтра можешь оказаться где-то еще, и это нужно принять. Подобные перемены — нормальное явление, и в нашей команде относятся к делу максимально профессионально».

В ответ Гвардиола решил взять на себя больше контроля над раздевалкой. Летом он сам выбрал капитанов, впервые за карьеру отказавшись от внутреннего голосования среди игроков. По его мнению, недостаток единства стал одной из причин прошлогодних проблем, и теперь он захотел лично определить лидеров.

Йошко Гвардиол и Пеп Гвардиола globallookpress.com

Организация вечеринки может показаться мелочью, но для Гвардиолы это важная часть процесса. Он пристально следит за атмосферой в команде, а также уделяет внимание, казалось бы, мелочам — таким как язык тела на тренировках и во время матчей.

Расставание с опытными игроками открыло дорогу новым лидерам. Теперь в эту группу входят Бернарду Силва, Рубен Диаш, Родри и Эрлинг Холанн — именно им Пеп доверил задачу вести «Сити» вперед.

Бернарду Силва, Диаш и Родри — опытные и возрастные — были, пожалуй, очевидным выбором, но назначение Холанна одним из капитанов команды стало неожиданностью.

Однако позже Гвардиола признался: возможно, это было «лучшее решение, которое я когда-либо принимал».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

В этом сезоне Холанн забил уже 18 мячей. При этом норвежец заметно прибавил в работе без мяча.

За пределами поля он тоже изменился. На этой неделе именно Холанн попросил разрешения выступить на предматчевой пресс-конференции перед игрой с «Боруссией».

По плану говорить должен был Джон Стоунз, но Эрлинг сам вызвался выйти к журналистам.

Помимо привычных вопросов о сравнениях с Лионелем Месси и возможности побить рекорд Алана Ширера по голам в Премьер-лиге, Холанн говорил и о прошлом сезоне.

«Конечно, неприятно проигрывать. Поражение в финале Кубка Англии, третье место в Премьер-лиге и ранний вылет из Лиги чемпионов — это далеко не то, чего ждут от этого клуба. Мы все понимаем, что должны стать стабильнее и выступать на уровне, когда это действительно имеет значение», — сказал Холанн.

В прошлом сезоне у «Манчестер Сити» получалось это далеко не всегда. Помимо поражения в финале Кубка Англии от «Кристал Пэлас», о котором упомянул Холанн, команда дважды уступила «Ливерпулю», при этом ни разу не забив.

Эрлинг Холанн и Родри globallookpress.com

На фоне всех перемен в «Ман Сити» одно осталось неизменным — фигура Пепа Гвардиолы. Он развеял слухи о своем будущем еще в прошлом сезоне, продлив контракт до лета 2027 года. Сейчас, когда Гвардиола проводит уже десятый сезон у руля команды, некоторые задаются вопросом, сохранил ли он тот же уровень энергии и мотивации, с которым каталонец приехал в Англию в 2016 году.

Думаю, Гвардиола такой же, как и в первый сезон в Манчестере. Он всё так же хочет нас подталкивать, хочет пробовать что-то новое, работать над деталями. И нам это нравится, потому что, когда видишь, что тренер полон энтузиазма и энергии, готов работать, — ты тоже заряжаешься и готов сражаться. Йошко Гвардиол Защитник «Манчестер Сити»

Последний раз «Сити» играл с «Ливерпулем» в феврале. Это было завершение тяжелого месяца, когда команда успела дважды проиграть «Реалу» и крупно уступить «Арсеналу» (1:5). Тогда Гвардиола выходил к журналистам с заметной тревогой.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Сейчас, спустя девять месяцев, у него совершенно иной настрой. И это неудивительно, поскольку «Сити» проиграл лишь один из последних 13 матчей.

«Честно говоря, я с огромным удовольствием готовлюсь к воскресной игре. С нетерпением жду встречи с "Ливерпулем". Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Гвардиола после победы над «Боруссией».

Для него и его игроков это еще один шанс доказать, что ужасы прошлого сезона остались позади.