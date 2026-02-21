«Манчестер Сити» получает шанс сократить отставание от «Арсенала» после осечки лондонцев и подходит к домашнему матчу с «Ньюкаслом» на серии из четырёх побед во всех турнирах. Однако «сороки» уже обыгрывали «горожан» в этом сезоне в чемпионате и едут на «Этихад» не только за очками, но и за реваншем после поражения по сумме двух матчей в полуфинале Кубка лиги. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

11' Семеньо подхватил мяч у штрафной «Ньюкасла», но не получилось пробить у Антуана.

09' Бёрн как в американском футболе повалил на газон Холанна, жёлтая карточка.

08' Нуньеш корпуом вытолкнул Уиллока за пределы поля, арбитр фол не фиксирует.

06' Гордлн протащил мяч по правому флангу, но наткнулся на отбор Гехи.

04' Семеньо мощно прострелил в центр штрафной, там никого из партнёров не оказалось.

04' Силва простреливал от лицевой линии, Гордон был на пути мяча.

Статистика матча 59 Владение мячом 41 3 Угловые удары 0 1 Фолы 2

03' А теперь Бёрн надежно играет в защите, с правого угла поля подаст «Сити».

02' Тшау выбил мяч на угловой после прострела Айт-Нури.

01' «Ньюкасл» начал с центра, поехали!

До матча

23:00 Около 11 градусов сегодня в Манчестере и небольшой дождь. Привычная погода для английского футбола.

22:45 Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Диаш, Гехи, Айт-Нури, Родри, Семеньо, Силва, О’Райли, Мармуш, Холанн.

«Ньюкасл»: Поуп, Холл, Бёрн, Тиау, Триппьер, Уиллок, Тонали, Рэмзи, Гордон, Вольтемаде, Эланга.

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Том Брэмолл; ассистенты — Иэн Хассин и Константин Хатзидакис; четвёртый арбитр — Тим Робинсон; VAR — Джеймс Белл; ассистент VAR — Дэн Робатан.

«Манчестер Сити»

«Сити» занимает второе место в Премьер-лиге и отстаёт от «Арсенала» на пять очков, имея игру в запасе. Победы над «Ливерпулем» (3:1) и «Фулхэмом» (3:0) вернули команде Пепа Гвардиолы темп в чемпионате, а в обороне наметился явный прогресс — восемь пропущенных мячей в последних 12 турах и шесть «сухих» матчей.

Домашняя статистика против «Ньюкасла» впечатляет. «Горожане» выиграли последние шесть матчей Премьер-лиги на «Этихаде» у этого соперника без пропущенных мячей и не проигрывают ему дома уже 21 встречу подряд, взяв 16 побед подряд в этом отрезке. Более того, в полуфинале Кубка лиги «Сити» был сильнее по сумме двух игр (5:1), подтвердив превосходство в очных противостояниях.

В кадровом плане хозяева остаются без Йошко Гвардиола, Матео Ковачича и Жереми Доку, под вопросом Макс Аллейн. Эрлинг Холанн пропускал кубковую встречу, но готов вернуться, а Омар Мармуш уже забивал «Ньюкаслу» пять мячей в двух последних домашних матчах против него, включая хет-трик в прошлом сезоне.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» после поражения от «Брентфорда» выдал серию из трёх гостевых побед в разных турнирах, забив 11 мячей. В Лиге чемпионов команда Эдди Хау разгромила «Карабах» 6:1, а в чемпионате ранее обыграла «Тоттенхэм» (2:1). Осенью «сороки» уже победили «Сити» 2:1 на своём поле и могут оформить первый за десятилетия «дубль» над манкунианцами.

Однако выездная статистика против топ-клубов настораживает. «Ньюкасл» не выигрывает на выезде у команд из верхней половины таблицы уже 10 матчей, а против соперников из топ-2 в гостях не побеждает с 2001 года. К тому же в истории Премьер-лиги «сороки» ни разу не выигрывали на «Этихаде» — 20 визитов без побед (две ничьи и 18 поражений).

У гостей травмированы Бруну Гимарайнш, Тино Ливраменто, Фабиан Шер и Эмиль Крафт, под вопросом Свен Ботман. После возвращения Жоэлинтона центр поля может получить усиление, а Энтони Гордон, оформивший четыре мяча в ЛЧ, снова способен сыграть в роли центрального нападающего. «Ньюкасл» прибавил в атаке, но на «Этихаде» ему придётся выдержать серьёзное давление и сыграть практически безошибочно.