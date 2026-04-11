Премьер-лига возвращается после паузы, и для «Арсенала» это начало решающего отрезка сезона. Лондонцы продолжают гонку за титул, но соперник крайне неприятный — «Борнмут» подходит к матчу с затяжной серией без поражений и умеет создавать проблемы фаворитам. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

43' Мадуэке пытался в одиночку начать контратаку по правому флангу, Скотт его остановил.

41' Скотт неточно навесил на дальнюю штангу, слишком сильной получилась передача.

40' Эванилсон принял мяч у линии штрафной и с левой пробио – Райя на месте.

39' Петрович забрал мяч в руки после навеса Райса.

38' Угловой подаёт «Арсенал».

38' Райя забрал мяч в руки после навеса Скотта со штрафного.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 1 Удары мимо 0 48 Владение мячом 52 3 Угловые удары 0 4 Фолы 8

37' Штрафной заработал «Борнмут», совсем рядом с центром поля.

35' ГОООООООЛ! Сравнивает «Арсенал»! Дьёкереш мощно уложил мяч в левый угол, Петрович даже угадал направление, но не дотянулся. 1:1!

34' Пенальти в ворота «Борнмута»! Габриэл поймал отскок, пробил с линии вратарской, а мяч попал в руку Кристи.

33' Райс пробил из-за штрафной, от Эванилсона мяч ушёл на угловой.

32' И снова штрафной заработал «Арсенал», но подавать Райс в этот раз не стал.

31' Слишком сильно навесил Райс, мяч всех перелетел.

30' Трюффер нарушил правила на Мадуэке, снова штрафной подаст «Арсенал», в этот раз с правого фланга.

28' Райя выпрыгнул выше всех и забрал мяч в руки после вброса аута.

27' Трюффер попытался обыграть Субименди у бровки, заработал аут.

25' Габриэл добрался до мяча на дальней штанге и скинул во вратарскую — Скотт выбил мяч из штрафной.

24' Штрафной заработал Дьёкереш в борьбе с Сенеси, с левого фланга будет навешивать Райс.

22' Мартинелли пытался обострить атаку с левого фланга, но наткнулся на отбор Хилла.

20' Хаверц из вратарской бил головой и совсем чуть-чуть не попал в створ!

19' Угловой заработал «Арсенал», опасно будет у ворот гостей.

17' ГОООООООЛ! «Борнмут» выходит вперёд! Кристи вырезал блестящий пас на Трюффера, тот прострелил, мяч от ноги Салиба идеально срикошетил на дальнюю штангу, где Крупи замкнул. 0:1, нервничает Микель Артета!

15' Опять уверенно играет Хилл, не дал Дьёкерешу войти в штрафную с левого фланга.

13' Дьёкереш получил мяч у лицевой и прострелил вдоль ворот – Хилл выбил мяч в аут, а Мартинелли уже готов был забивать.

12' Мадуэке добежал в защиту по своему флангу и не дал сыграть Трюфферу.

12' Петрович пытался низом начать атаку и отправил мяч в аут.

10' Тавернье головой скидывал на Эванилсона, тому не дали принять мяч.

08' А теперь и Дьёкереш не добрался до длинной передачи, Хилл отлично сыграл корпусом.

06' Не смог обработать мяч Эванилсон, пытался первым касанием обыграть Салибу.

04' Эванилсон пытался отдать в штрафную на Крупи, Габриэл всё контролировал.

03' Дьёкереш упустил мяч за лицевую в борьбе с Сенеси.

01' «Борнмут» начал с центра, поехали!

До матча

14:30 Сегодня днём в Лондоне около 9 градусов, а над «Эмирейтс» висит туман — привычная английская погода.

14:15 Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли, Субименди, Райс, Хаверц, Мадуэке, Мартинелли, Дьёкереш.

«Борнмут»: Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кристи, Скотт, Тавернье, Крупи, Райан, Эванилсон.

14:00 Главным арбитром встречи будет Майкл Оливер. Ассистенты — Стюарт Бёрн и Джеймс Мейнуоринг. Четвёртый арбитр – Гэвин Уорд. ВАР — Даррен Ингланд, АВАР — Уэйд Смит.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты подходит к игре в хорошем настроении, несмотря на недавние осечки в кубках. Победа над «Спортингом» в Лиге чемпионов позволила немного сгладить впечатление от вылета из Кубка Англии и поражения в финале Кубка лиги, а в чемпионате «Арсенал» и вовсе идёт серией побед.

Домашняя форма остаётся одним из главных козырей. На своём поле лондонцы почти не теряют очки, и именно это позволило им оторваться в таблице. Сейчас есть возможность ещё сильнее надавить на конкурентов и увеличить отрыв перед их матчами.

Кадровая ситуация постепенно улучшается. В заявку возвращаются несколько игроков после повреждений, но часть лидеров всё ещё под вопросом. В любом случае, глубина состава позволяет Артете варьировать решения без серьёзной потери качества.

«Борнмут»

«Борнмут» подходит к игре в статусе одной из самых неудобных команд середины таблицы. Команда Андони Ираолы давно не проигрывает, но при этом слишком часто делит очки — серия ничьих немного тормозит подъём вверх.

Стиль остаётся прежним: высокий прессинг, интенсивность и быстрые переходы в атаку. «Борнмут» много работает без мяча, агрессивно отбирает и старается быстро доводить атаки до ударов. При этом команда регулярно допускает моменты у своих ворот — нагрузка на вратаря остаётся высокой.

Дополнительный фактор — пауза между матчами. У «Борнмута» было больше времени на восстановление, часть травмированных вернулась в строй, но есть и потери, которые ограничивают вариативность состава. В таких условиях ставка снова будет на структуру, энергию и умение терпеть.

