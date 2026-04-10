прогноз на АПЛ, ставка за 2.45

11 апреля в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Арсенал» и «Борнмут». Начало встречи — в 14:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Арсенал — Борнмут с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» продолжают укреплять свои позиции в английской Премьер-лиге. После 31-го тура «Арсенал» занимает 1-е место в таблице с 70-ю очками в активе.

Команда опережает «Манчестер Сити» уже на 9 баллов, имея на одну игру больше. К тому же, «Арсенал» лучше всех в АПЛ выступает на своем поле, набрав 38 очков из 45-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече «канониры» обыграли в гостях «Спортинг» со счетом 1:0 в Лиге чемпионов. Матчем ранее «Арсенал» уступил «Саутгемптону» (1:2) в Кубке Англии.

В АПЛ у команды продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча подряд. За этот отрезок «Арсенал» обыграл «Эвертон» (2:0), «Брайтон» (1:0), «Челси» (2:1) и «Тоттенхэм» (4:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Эзе, Хинкапи и Мерино (у всех — травмы).

Состояние команды: «Арсеналу» осталось провести еще 7 матчей в АПЛ на высоком уровне, чтобы точно не подпустить «Манчестер Сити» к лидирующей позиции в лиге.

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш под конец сезона начинает набирать обороты. В последних 5-и встречах во всех турнирах у форварда 2 гола, он занимает 7-ю строчку в списке лучших бомбардиров лиги.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» занимают 13-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе после 31-го тура. «Борнмут» опережает зону вылета на 13 пунктов.

В гостях команда выступает хуже, нежели дома. «Борнмут» набрал 16 очков из 45-и возможных на чужом поле, занимая по этому показателю 15-ю строчку в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда поделила очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2), сравняв счет на 81-й минуте. Матчем ранее «Борнмут» сыграл вничью с «Бернли» (0:0).

Команда не проигрывает в АПЛ на протяжении 11-и последних матчей. За этот отрезок «Борнмут» 7 раз сыграл вничью и четырежды победил. В предыдущих 5-и встречах «вишни» непременно делили очки с соперниками.

Не сыграют: Солер и Клюйверт (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Борнмут» проводит отличный отрезок, но команда слишком часто играет вничью, что не позволяет рассчитывать «вишням» на борьбу за выход в зону еврокубков.

Интересно, что в последних 3-х встречах «Борнмут» дважды обыграл «Арсенал» и однажды проиграл. Получится ли на сей раз у команды противостоять «канонирам»? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее...

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл 4 последних матча в АПЛ

«Борнмут» не проигрывает в 11-и последних матчах АПЛ

В последних 3-х очных встречах «Борнмут» дважды обыграл «Арсенал»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Арсеналу» с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.60, а победа «Борнмута» — в 7.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Канониры» забьют много голов в предстоящем матче.

2.45 Индивидуальный тотал «Арсенала» 2.5 больше.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Арсенал» — «Борнмут» позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Арсенала» 2.5 больше за 2.45.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют активно, забив парочку голов.

2.35 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Арсенал» — «Борнмут» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.35.