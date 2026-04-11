Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил о своей преданности клубу и о том, что у него ещё осталось много нереализованных амбиций.

Микаэль Артета globallookpress.com

«Я полностью предан этому клубу. Я очень счастлив и чувствую себя прекрасно. С моей семьёй всё хорошо. У меня ещё много амбиций и задач, которые я хочу реализовать в этом футбольном клубе, и сейчас мы находимся в отличном положении.

Я повторю то, что сказал болельщикам: берите с собой обед, берите ужин. Речь идёт о завтрашнем дне, и для меня эта работа именно об этом. Она связана с настоящим и с тем, что ты делаешь сегодня. Нужно выкладываться на максимум и ощущать, что ты человек, способный вести за собой и вдохновлять команду на большие достижения ради клуба», — сказал испанский специалист пресс‑службе «канониров».

Артета стал главным тренером «Арсенала» в 2019 году. За это время он выиграл Кубок Англии (2020) и два Суперкубка страны (2020, 2023). В этом сезоне команда лидирует в таблице АПЛ с 70 очками после 31 матча.