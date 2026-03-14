Суммет ли «Вест Хэм» набрать очки против «Сити»?

В субботу, 14 марта, «Вест Хэм» примет «Манчестер Сити» в рамках 30-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

41' Высоко встречают развитие атаки «Сити» футболисты «Вест Хэма».

39' Увереннее стали действовать футболисты «Вест Хэма» после забитого гола.

37' Желтая карточка показана Бернарду Силве.

35' Гоол! 1:1. Подача Боуэна с углового «Вест Хэма», головой пробил Константинос Мавропанос, мяч от перекладины отскочил за линию ворот «Сити».

35' Встрепенулись игроки «Вест Хэма» после пропущенного мяча и заработали угловой.

32' Гоол! 0:1. Бернарду Силва совершал подачу на дальнюю штангу ворот «Вест Хэма», мяч за шиворот вратарю хозяев Хермансену залетел в сетку.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 0 Удары мимо 2 27 Владение мячом 73 1 Угловые удары 5 1 Офсайды 2 4 Фолы 2

29' Позиционная «Сити», планомерно гости подбираются с мячом к штрафной «Вест Хэма».

27' Эрлинг Холанд головой пробил из пределов штрафной «Вест Хэма», не получилось попасть по мячу акцентированно, потихоньку он вылетел за лицевую линию.

26' Эль-Хаджи Диуф совершил подачу в штрафную «Сити», но первым на мяче оказался игрок гостей.

24' Владение мяча «Вест Хэмом» в середине поля не несло угроз воротам «Сити».

22' Удар Мармуша со штрафного «Сити», мяч мимо створа ворот «Вест Хэма» пролетел.

21' Омар Мармуш заработал фол на себе, готовится опасный штрафной «Сити».

18' Подача с углового «Сити» к воротам «Вест Хэма», сняли «верх» защитники хозяев.

17' Вновь «Сити» разыгрывает мяч в середине поля.

16' Удаётся игрокам «Вест Хэма» взять мяч под контроль, игру таким образом от своих ворот отодвигая.

13' В среднем темпе развивается игра.

11' Желтая карточка показана Омару Мармушу, за игру рукой.

10' Прострел Холанда вдоль ворот «Вест Хэма» на угловой «Сити» прервал один из защитников хозяев.

09' Продолжают футболисты «Сити» искать брешь в обороне «Вест Хэма».

06' Придавили футболисты «Сити» хозяев к штрафной «Вест Хэма».

04' Подача Мармуша с углового «Сити», отбились хозяева.

03' Затяжная позиционная атака «Сити», технично играют в пас гости на половине поля «Вест Хэма».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Манчестер Сити».

До матча

22:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Лондон», вмещающем 64 472 зрителя.

22:40 Главным судьей матча будет Майкл Оливер.

Стартовые составы команд

«Вест Хэм»: Хермансен, Ван-Биссака, Тодибо, Дисаси, Мавропанос, Диуф, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос, Пабло.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Аит-Нури, Гехи, О'Райли, Хусанов, Силва, Родри, Семеньо, Мармуш, Холанд.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 баллов за 29 встреч при разнице мячей 35:54. предыдущий поединок «Вест Хэм» провел успешно, обыграв «Брентфорд» (2:2, 5:3 по пен.) в Кубке Англии. До того команда выиграла у «Фулхэма» (1:0) и проиграла «Ливерпулю» (2:5) в АПЛ.

«Вест Хэм» большую часть сезона прозябает в зоне вылета, но с середины января у команды наблюдается подъем, по итогам которого команда только по дополнительным показателям уступает 17-му месту. Борьба за выживание будет ожесточенной и вполне можно ожидать, что «молотобойцам» все же получится остаться в АПЛ. Травмирован — Фабьянски.

«Манчестер Сити»

«Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков за 29 туров при разнице мячей 59:27. Предыдущий поединок «Ман Сити» провел неудачно, разгромно проиграв «Реалу» (0:3) в Лиге чемпионов. До того команда обыграла «Ньюкасл» (3:1) в Кубке Англии и разошлась миром с «Ноттингемом Форест» (2:2) в АПЛ.

«Ман Сити» продолжает нагонять «Арсенал» в борьбе за чемпионство, заставляя заметно нервничать своих визави из северной части Лондона. Нет сомнений, что «горожане» будут до последних туров сражаться за возвращение чемпионского титула. Травмированы — Гвардиол, Ковачич, Льюис, Нюпан.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 1 матч между собой в рамках АПЛ. В Манчестере 20-го декабря победил «Сити» со счетом 3:0.

За всю историю команды сыграли между собой 125 матчей, в 68 играх победил «Манчестер Сити», в 37 «Вест Хэм», оставшиеся 20 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.60