14 марта в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 баллов за 29 встреч при разнице мячей 35:54.
Последние матчи: предыдущий поединок «Вест Хэм» провел успешно, обыграв «Брентфорд» (2:2, 5:3 по пен.) в Кубке Англии.
До того команда выиграла у «Фулхэма» (1:0) и проиграла «Ливерпулю» (2:5) в АПЛ
Не сыграют: травмирован — Фабьянски.
Состояние команды: «Вест Хэм» большую часть сезона прозябает в зоне вылета, но с середины января у команды наблюдается подъем, по итогам которого команда только по дополнительным показателям уступает 17-му месту.
Борьба за выживание будет ожесточенной и вполне можно ожидать, что «молотобойцам» все же получится остаться в АПЛ.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков за 29 туров при разнице мячей 59:27.
Последние матчи: предыдущий поединок «Ман Сити» провел неудачно, разгромно проиграв «Реалу» (0:3) в Лиге чемпионов.
До того команда обыграла «Ньюкасл» (3:1) в Кубке Англии и разошлась миром с «Ноттингемом Форест» (2:2) в АПЛ.
Не сыграют: травмированы — Гвардиол, Ковачич, Льюис, Нюпан.
Состояние команды: «Ман Сити» продолжает нагонять «Арсенал» в борьбе за чемпионство, заставляя заметно нервничать своих визави из северной части Лондона.
Нет сомнений, что «горожане» будут до последних туров сражаться за возвращение чемпионского титула.
Статистика для ставок
- «Вест Хэм» проиграл только в одном матче из пяти последних в АПЛ
- «Манчестер Сити» не проигрывал на протяжении семи последних матчей в АПЛ
- Последний матч между командами завершился победой «Ман Сити» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ман Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «горожан» ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.51 и 2.41 соответственно.
Прогноз: Фаворит в этой встрече очевиден и вряд ли «горожане» не воспользуются возможностью реабилитироваться за недавний разгром от «Реала» в Лиге чемпионов.
Ставка: «Манчестер Сити» выиграет с форой -1,5 за 2.60.
Прогноз: альтернативный прогноз, что этот матч выйдет крайне результативным, как и большая часть встреч между этими соперниками.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.26