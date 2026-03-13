«Горожане» отыграются на «молотобойцах» за фиаско в Мадриде?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.60

14 марта в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 баллов за 29 встреч при разнице мячей 35:54.

Последние матчи: предыдущий поединок «Вест Хэм» провел успешно, обыграв «Брентфорд» (2:2, 5:3 по пен.) в Кубке Англии.

До того команда выиграла у «Фулхэма» (1:0) и проиграла «Ливерпулю» (2:5) в АПЛ

Не сыграют: травмирован — Фабьянски.

Состояние команды: «Вест Хэм» большую часть сезона прозябает в зоне вылета, но с середины января у команды наблюдается подъем, по итогам которого команда только по дополнительным показателям уступает 17-му месту.

Борьба за выживание будет ожесточенной и вполне можно ожидать, что «молотобойцам» все же получится остаться в АПЛ.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков за 29 туров при разнице мячей 59:27.

Последние матчи: предыдущий поединок «Ман Сити» провел неудачно, разгромно проиграв «Реалу» (0:3) в Лиге чемпионов.

До того команда обыграла «Ньюкасл» (3:1) в Кубке Англии и разошлась миром с «Ноттингемом Форест» (2:2) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Гвардиол, Ковачич, Льюис, Нюпан.

Состояние команды: «Ман Сити» продолжает нагонять «Арсенал» в борьбе за чемпионство, заставляя заметно нервничать своих визави из северной части Лондона.

Нет сомнений, что «горожане» будут до последних туров сражаться за возвращение чемпионского титула.

Статистика для ставок

«Вест Хэм» проиграл только в одном матче из пяти последних в АПЛ

«Манчестер Сити» не проигрывал на протяжении семи последних матчей в АПЛ

Последний матч между командами завершился победой «Ман Сити» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ман Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «горожан» ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.51 и 2.41 соответственно.

Прогноз: Фаворит в этой встрече очевиден и вряд ли «горожане» не воспользуются возможностью реабилитироваться за недавний разгром от «Реала» в Лиге чемпионов.

Ставка: «Манчестер Сити» выиграет с форой -1,5 за 2.60.

Прогноз: альтернативный прогноз, что этот матч выйдет крайне результативным, как и большая часть встреч между этими соперниками.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.26